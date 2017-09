Marte al dvs. mai stă în Leu până pe 5, aducând cu sine inspiraţie şi creativitate. Aspectele bune care îl însoţesc vă pot ajuta să vă faceţi remarcaţi la examene sau să descoperiţi locuri şi culturi fas­ci­nante, în cazul în care călătoriţi. Venus rămâne însă în Leu până pe 20, aducându-vă vizibilitate, popu­la­ritate, noi prietenii şi, eventual, deschiderea unor noi orizonturi culturale. Pentru că Venus este şi planeta fertilităţii feminine, cei care îşi doresc un copil au şanse sporite să îl conceapă. Intervalul optim e cuprins între 7 şi 10, apoi în jurul datei de 14.Primele şase zile ale lunii pot fi păguboase pentru cei cărora le plac jocurile de noroc sau distracţiile costisitoare. Între 7 şi 20 situaţia se schimbă în bine. Mulţi dintre dvs. vor avea po­sibilitatea de a câştiga bani din ac­tivităţi creative.Aveţi multe de îm­părţit cu colegii pâ­nă în jurul datei de 20. E bine să nu evi­taţi anumite discuţii mai deli­cate, întrucât Venus vine pe 21 să omogenizeze echipa. În penultima zi a lunii, Pluton direct poate netezi, în parte, relaţiile cu şefii.Sunteţi pus pe flir­turi, până pe 20, în timp ce cuplurile stabile se simt răsfăţate de destin.După 6 pot apărea migrene, probabil ca urmare a puseurilor de tensiune. Încheieturile braţelor sunt sensibile după 10. Ocupaţi-vă cu sârg de în­gri­jirea corporală, după 20.Mulţi dintre dvs. sunt înzestraţi cu haruri artistice, iar pleiada de planete care străbate zodia Fe­cioa­rei poate indica o intensificare a aces­tor daruri. Mai ales când planeta dvs. guvernatoare, Venus, intră în Fe­cioa­ră, pe 20, vi se poate oferi şansa să fa­ceţi un pas îna­inte către consacrare. Altă variantă ar fi ca părinţii Tauri să se bucure de un succes înregistrat de unul dintre copiii lor. Un proiect cre­ativ poate debuta cu succes după Luna nouă, din data de 20. De reparaţii prin casă e bine să vă ocu­paţi până pe 6, iar până pe 20, vă ră­mâ­ne timp să vă ocu­paţi şi de înfru­mu­seţarea acesteia.După vreo cinci luni de relative strâmtorări, cei ca­re şi-au reorganizat şi eficientizat me­todele de câştig încep, în fine, să vadă rezultatele.Tot cei de acasă vă pot da sfaturi utile în privinţa relaţiilor cu superiorii dvs. ierarhici. Dacă dvs. sunteţi şeful, veţi găsi metode inspirate de a vă motiva colaboratorii.Deşi a început toam­na, din punct de vede­re afectiv pentru un mare număr de Tauri începe primăvara. S-ar putea să mai tatonaţi, până pe la mijlocul lunii, dar aceia care se avântă sincer într-o relaţie după Luna nouă din 20 pot spe­ra la o evoluţie frumoasă.Tendinţa de îngrăşare persistă, şi ficatul ar trebui menajat.Mai e nevoie să străbateţi cu mare atenţie drumurile pa­triei până pe 6, inclusiv, cât timp planeta dvs. guvernatoare se găseşte în mişcare retro­gra­dă. O zi cu potenţial ri­dicat de risc este cea de 3, când Mercur se găseşte în conjuncţie cu Marte, su­pra­numit şi planeta acci­den­telor. Din 7 şi până pe 20 în­să, deplasările zilnice se anunţă plă­cute şi eficiente. Problemele gos­po­dăreşti şi relaţiile familiale ar pu­tea să lase de dorit până pe 6, cu po­sibile certuri cu tineretul din familie, dar lucrurile se dreg rapid, iar micul benefic Venus restaurează armonia familială până cel târziu pe 20.În cazul multora dintre dvs., ultimele şase luni au fost marcate de urmările unor in­vestiţii sau afaceri nepritocite cum trebuie. Situaţia se schimbă în bine, chiar pe final de lună.Pentru că în sep­tembrie, accentul ca­de, în cazul dvs., mai mult pe chestiunile familiale decât pe cele profesionale, există riscul să le neglijaţi pe cele din urmă. E important să nu pierdeţi din vedere anumite detalii rele­vante pe 5, 20 şi mai ales pe 25.Cei singuri sunt ghidaţi de soartă (pe drumul cel bun), iar as­pe­rităţile din cuplurile consacrate se netezesc.Activităţile casnice vă priesc, în special cele ce ţin de reamenajări.Dvs. sunteţi firi mai degrabă casnice, ca şi pentru bri­ta­nici, casa vă este castel şi nu vă dă ghes inima să o părăsiţi. Dar nu şi în septembrie, când rit­mul vieţii dvs. devine tre­pi­dant. Ve­cini, veri, cumnaţi vă invită în toate părţile, aşa încât până cam pe 10, nu prea ştiţi unde vă mai stă ca­pul. Dar din 11 şi mai ales după 20, în­cepeţi să prindeţi gustul unei vieţi sociale dinamice, în afara pereţilor plăcutei dvs. locuinţe. Pe­tre­ceţi timp şi acasă, dar acasă la pă­rinţi, unde se poate ca rudele prin alianţă sosite din străinătate să vă aducă daruri sau să povestească lucruri menite să vă îmbogăţească viziunea asupra lumii.Aceia dintre dvs. care se gândesc să îşi schimbe locul de muncă n-ar trebui să sem­ne­ze contracte în acest sens şi nici să ne­go­cieze până pe 6 inclusiv. Nici ce­re­rile de mărire de salariu nu prea pot fi aprobate în această perioadă. În schimb, între 7 şi 20, avan­tajele fi­nan­­ciare pot fi dobândite uşor.Relaţiile de mun­că, ten­sio­nate până la finele lunii trecute, încep să decurgă după modele noi, mai eficiente. În jurul datei de 25, mai pot să reapară cioc­niri.Mult a fost, puţin a rămas. Pluton, care în­cearcă de cinci luni rezistenţa pe­rechilor stabile, iese din mişcarea re­trogradă pe 29.Tratamentul con­sec­vent al bolilor cro­nice (mai ales la genunchi, piele, dinţi) începe să dea roade.Începeţi luna cu trei planete în semnul dvs: Mercur (în re­tro­gra­daţie până pe 6), micul benefic Venus (până pe 20) şi micul malefic Marte (până pe 5). Atât timp cât Mercur merge de-a-ndoa­se­lea, vă vine greu să profitaţi de dulcea energie venusiană, mai ales că Marte vă predis­pune să fiţi arţăgoşi. Încercaţi, aşadar, să nu vă ambalaţi în discuţii, îndeosebi în cele de asociere sau parteneriat. Recompensa se va face simţită sub formă de capital afectiv, primit din belşug de la cei din jur, între 7 şi 20. Un alt aspect favo­ra­bil poate aduce în viaţa dvs. oameni cu cunoştinţe deosebite, în domenii variate, care să vă devină adevăraţi mentori, capabili să vă îndrume pe noi căi ale cunoaşterii.E cazul să luaţi iniţativa, începând din 6, dacă aveţi idei noi despre cum aţi putea să vă spo­riţi veniturile directe. Semnaţi înţe­legerile după 11, dar, şi mai bine, începând cu data de 20.Luptele pentru putere şi intrigile care se des­făşoară de luni în şir printre colegii şi colaboratorii dvs. devin mai stră­vezii şi mai uşor de con­tra­carat, după 29.Pe cât de ener­vanţi puteţi fi în primele şase zile ale lunii, pe atât de fermecători deveniţi când rămâneţi doar cu micul benefic Venus în zodia dvs. Să vedem cine vă poa­te re­zista acum, când însuşi destinul conspiră să vă aducă o mare iubire.Este posibil ca spre finele lunii să iasă la iveală infecţii ascunse, posibil în zona sistemului uro-genital.Vă vine greu să vă exte­rio­ri­zaţi şi să vă găsiţi cuvintele până pe 6, cât timp planeta co­mu­nicării şi guvernatoarea semnului dvs., Mercur, se găseşte în mişcare re­­­trogradă în Leu. Pe de o parte, sim­­ţiţi nevoia să vă interiorizaţi, pe de altă parte, puteţi fi dezamăgiţi de ceea ce aflaţi că spun pe seama dvs. oamenii de la care nu vă aşteptaţi. Spuneţi adevărul, chiar dacă asta s-ar putea să-i supere pe in­triganţi. Ati­tudinea dvs. devine pozitivă din 7, când vă regăsiţi dis­cer­nă­mân­tul şi fineţea argu­mentării, iar Marte vă dă curaj. Iar când Mercur intră în sem­nul dvs. pe 11, ur­mat de Venus pe 20, sun­­teţi din nou în for­mă.Este posibil ca cineva pe care l-aţi ajutat în mod dezinteresat să vă facă un favor, în urma căruia veniturile dvs. să crească. Poate fi vorba şi despre o răsplată karmică.Dacă cei din familie vă sfătuiesc să vă schim­baţi profesia, as­cultaţi-i cu aten­ţie, mai ales în jurul datei de 14.Luna nouă din 5 in­tensifică emoţiile din cuplu, Luna nouă din 20 fa­vo­rizează noile începuturi, îndeosebi pentru cei ce se decid să ducă relaţia la nivelul următor.Tulburările de somn de până pe 6 vă pot afecta reflexele.Mercur retrograd până pe 6, vă poate afecta relaţiile de prietenie. Pot apărea simple neînţelegeri verbale, care sunt uşor de corectat, dar şi bârfe savuroase, cărora, oricât de tentant ar fi să vă alăturaţi, ar fi mai bine să vă ab­ţi­neţi. În felul acesta veţi putea profita din plin de protecţia pe care v-o acordă marele benefic Jupi­ter, aflat în semnul dvs., în relaţie favorabilă cu micul be­nefic Venus, la mijlocul lunii. Viaţa socială vă oferă multe ocazii de-a câştiga în prestigiu, iar prie­teniile care se încheagă acum sunt în majoritatea lor predestinate. Ele vă pot fi de folos şi din consi­derente practice, dar în primul rând, sufleteşti.Noii dvs. prieteni vă pot deveni şi par­teneri de afaceri, de preferinţă după data de 6, sau vă pot pune în legătură cu persoane ori instituţii prin intermediul cărora să înregistraţi câştiguri băneşti.Un proiect inspirat poate fi finalizat frumos în preajma Lunii pline din 6, dacă ştiţi să menajaţi sentimentele femeilor cu care lucraţi. Nu sunteţi mânaţi de vreo mare ambiţie.Perechile trec printr-un proces de transformare, în care ceea ce era stătut în cuplu poate fi lăsat deoparte. Ambii parte­neri simt nevoia de-a se descoperi din alte pers­pec­tive.Luna plină din 6 poate duce la edemaţierea picioarelor, cea nouă din 21 vă ajută să vă dezintoxicaţi.Deşi din fire sunteţi mai retraşi, în septembrie, ac­tivităţile de grup reuşesc să vă acapareze. Marte dă tonul pe 6 şi s-ar putea să vă apucaţi de un proiect împreună cu prietenii dvs. Mercur se implică şi el din 11, când vi se pot asocia alte şi alte persoane ori aveţi de întreprins acţiuni diverse. Succesul vine odată cu Venus, care vă adu­ce satisfacţii după data de 20. Probabil că statutul dvs. în grup va fi altul în urma acestor proiecte. În drumurile dvs. de zi cu zi vă puteţi întâlni cu per­soane în funcţii de conducere ori bogate, cu care in­teracţionaţi deosebit de bine şi de uşor, în special între 10 şi 13. Se prea poate să rămâneţi în legătură.Din întâlnirile descrise mai sus se pot desprinde unele idei care pot duce la colaborări, care la un moment dat vă pot aduce încasări substanţiale. Şi cei care trăiesc din salariu se pot aştepta la o oarecare creştere a veniturilor.Să umblaţi pe vârfuri în jurul şe­fi­lor, până pe 6, deoarece se pot isca discuţii incomode. Tot până atunci ar fi bine să vă asiguraţi că nu au rămas nici un fel de chestiuni de comunicare restante. Pe urmă rămâneţi sub protecţia lui Venus, până pe 20.Vor fi momente, mai ales pe 5, 20 şi 25, când prietenii vă vor aten­ţio­na asupra unor lucruri pe care le văd la partenerul dvs., dar dvs. nu.Somnul şi mâncarea în exces duc la lenevirea ficatului şi bilei.De la sfârşitul lui au­gust, sunteţi într-o re­ve­nire nespectaculoasă, dar constantă. Încetul cu înce­tul, simţiţi cum vă revine optimismul şi în­cepeţi să vă daţi seama că perioada de încercări prin ca­re aţi trecut în ultimele cinci luni, n-a fost za­darnică. Puteţi constata că aţi devenit mai răb­dă­tori, mai organizaţi, mai realişti. Vor fi o serie de situaţii în care vă veţi putea pune în valoare aceste calităţi, în special în jurul lui 13 şi în ul­timele zile ale lunii. Calătoriile şi studiile vă pot pro­duce revelaţii şi/sau întâlniri cu persoane plă­cute şi culte. Toate acestea vă pot schimba viaţa în bine. Unii dintre dvs. se pot decide să înceapă sau să continue nişte studii, alţii să se mute din ţară.Deşi mulţi dintre dvs. sunt încă apă­saţi de datorii sau de investiţii mai cos­tisitoare decât păreau a fi la început, pe 10 şi pe 22 pot apărea nişte portiţe de scăpare din da­torii, iar pe final de lună, e posibil să vă eliberaţi de o mare apăsare.Vă interesează probabil mai mult să vă autoperfecţionaţi, decât să pro­movaţi. Nu e exclus ca perfecţionarea să se ma­terializeze sub forma unor cursuri în străină­ta­te.Întâlnirile romantice pot fi fas­cinante, vă atrag persoane ieşite din comun, dar nu se întrevede ceva de durată.Afecţiunile dvs. cronice continuă să se amelioreze treptat.Aceia dintre dvs. care au ales să plece în concediu la început de toam­nă nu vor avea de regretat, cel puţin aşa arată pla­netele. Doar pe 5, 20 şi 25 s-ar putea să fiţi deranjaţi de câte ceva, dar e vorba despre neajunsuri minore. În rest, vă puteţi aştepta la companie plăcută, discuţii interesante şi cu noi prieteni. Cei care au de susţinut examene le fac faţă fără probleme, mai puţin în zi­lele menţionate mai sus, când vă concentraţi ceva mai greu. Uneltirile duşmanilor dvs. ascunşi au tot mai puţin efect.Anumite investiţii pe care le-aţi făcut, nu neapărat ca să vă aducă un purcoi de bani, ci fiindcă aşa s-au legat lucrurile, pot da roade neaşteptate. Se poate să fi investit alături de un prieten, care avea nevoie de suport financiar.Luna asta şi până pe 10 octombrie vă mai puteţi bizui pe călăuzirea marelui benefic Jupiter. Deoarece în septembrie e posibil să vi se deschidă numeroase oportunităţi de a vă dezvolta, e bine să alegeţi cu grijă.Dacă aţi suferit o dezamăgire în aprilie, v-aţi închis în dvs. Să ştiţi că dacă întâlniţi pe cineva la drum sau la şcoală după data de 10 s-ar putea să fie ce şi cine vă trebuie.E o perioadă potrivită pentru a vă duce la dentist, la dermatolog sau la osteopat. Tratamentul întreprins dă rezultate bune.E probabil cazul să alegeţi unul dintre do­me­niile care v-au aprins imaginaţia pe par­cur­sul ultimelor 12 luni şi să vă concentraţi asupra lui, altfel vă risipiţi energiile. Dacă este vorba despre stu­dii superioare, s-ar putea să alegeţi să faceţi, de exemplu, un masterat, în străinătate. O triere se im­pune şi în privinţa prieteniilor sau călătoriilor lungi, pe care unii dintre dvs. le-aţi tot făcut în stră­i­nătate, căci nu vă vor mai ajunge banii şi tim­pul să le fa­ceţi pe toate.Sunt şi unele ocazii de-a face un ban în plus, în jurul datelor de 10, 22-23 şi în ultimele zile ale lunii, dar în egală măsură, se poate să investiţi bani munciţi în afaceri iluzorii. Asta e probabil să se întâmple pe 5, 20 şi 25. Proiectele noi pot fi iniţiate după Luna nouă din 20.Cei care vă poartă pică, dar nu îndrăznesc să se confrunte direct cu dvs., pot fi puşi cu botul pe labe, pe 9-10 sau 22-23, fără ca dvs. să ridicaţi un deget. Este posibil să aflaţi amănunte după 29.Partenerul se aprinde uşor în discuţii, până pe 6. Dar şi dacă vă enervează, e indicat să faceţi un efort şi să-l ascultaţi, pentru că mai apoi rămâneţi cu ordine în cuplu şi Venus reaprinde scânteia, până pe 20.Pe final de lună se pot manifesta infecţii ale sistemului uro-genital.Luna plină din 6, ce se petrece în semnul dvs., vă înclină spre visare, mai mult decât ori­când. Dacă aţi putea să vă luaţi o zi-două libere, ar fi cel mai bine, că nu aveţi energie şi dispoziţie pentru muncă, ci aveţi nevoie de somn, sau vă puteţi consacra cu folos ziua unor practici creative sau spirituale. Nu puteţi refuza sfatul sau ajutorul nimănui, deşi aţi prefera să nu fiţi deranjaţi. E o zi bună pentru reflexoterapie şi pe­dichiură, până şi cele mai rebele unghii încarnate pot fi aranjate fru­mos. Mare folos puteţi trage de pe urma în­tâl­nirilor cu prietenii, pe 9-10 şi 22-23, dar asta pre­supune să acceptaţi şi atitudini mai critice din partea acestora.Cei doi benefici, Venus şi Jupiter, planete ale prosperităţii, se în­tâl­nesc pe 19 cu scopul de-a vă umple buzunarele, cu stră­danie minimă din partea dvs.Conflictele cu colegii, probabil cei mai tineri, sunt inevitabile dar utile, până pe 6, pentru că vă ajută să înţelegeţi ce detalii trebuie puse la punct. Pe urmă, Venus îşi face treaba de armonizare, până pe 20.Din cuplu nu lipseşte nimic, nici pasiunea (uneori mai cu năbădăi, din 6), nici comunicarea, excelentă din 11, nici tandreţea din 20.Inima, coloana şi încheieturile braţelor vă pot deranja, până pe 6, dar puteţi găsi remediile potrivite, până pe 20.