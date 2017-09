Ac­ţiunile PSD-ALDE sunt atât de legate şi de bine puse la punct, încât pare că au fost gândite drept contra-replică încă de pe vremea când Guver­nul Cioloş lupta din greu să stopeze tăierile ile­gale. Înmuierea pe­depselor impuse de ca­binetul tehnocrat şi lipsa flagrantă a susţinerii intrării pădurilor româneşti de fag în patrimoniul UNESCO (lu­cru care s-a reuşit, fără ca guvernul să contribuie) au fost doar începutul.Următoarea mişcare: scoaterea pe linie moartă a aplicaţiei de Internet "Inspectorul Pădurii", una dintre cele mai eficiente metode de raportare şi control din partea societăţii civile a tăierilor ilegale de păduri din Ro­mânia. Sub pretextul unor probleme legale, ministrul Doina Pană promite că până la finele anului 2018 va face o aplicaţie de la zero, şi mai fru­moasă, şi mai completă. Atât de tare a deranjat "Inspectorul Pădurii", că mahării tăierilor de lemne şi-au zis că nu le-ar strica un an de respiro! Iar cât timp tăierile ilegale scapă de contro­lul opiniei publice, guvernul PSD-ALDE pregăteşte, conform unor do­cumente obţinute de către site-ul ecopolitic.ro, desfiinţarea Agenţiilor de Protecţia Mediului (APM) din ţară şi trecerea activităţii acestora, în subor­dinea consiliilor judeţene. Dacă până acum, agenţiile mai puteau bloca interesele politice locale în do­meniul pădurilor şi vânătorii, guver­nul ar vrea ca aceste decizii să încapă, de acum, pe mâna şefilor de consilii judeţene, mai pe româneşte a baro­nilor locali! Partidul va putea con­trola, astfel, atât dezvoltarea unor afaceri, în sensul acordării sau nu a avizelor de mediu, cât şi tot ceea ce ţine de păduri şi de vânat.În cazul în care se va pune în practică această propunere, APM-urile vor pierde şi custodia unor parcuri naturale, şi unele proiecte cu finanţare europeană. De ase­me­nea, transferul de responsabilitate de la APM către consiliile judeţene ar ri­dica probleme în privinţa con­tro­lului deşeurilor periculoase. A­ceas­tă acti­vi­tate este atent suprave­gheată de APM-uri, care au şi spe­cialişti, şi un sis­tem interconectat de verificare. Cum să laşi aşa ceva pe mâna unor po­litruci din consiliile judeţene?