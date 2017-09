În 2006, când i s-a acordat Premiul Nobel pentru literatură, Orhan Pamuk avea 54 de ani şi şapte cărţi publicate. Doar cu un an înainte stâr­nise furia guvernului de la Ankara, fiindcă vor­bise într-un ziar elveţian de genocidul ar­me­nilor din 1915, subiect tabu în Turcia. (Tot el fusese şi primul intelectual musulman care-i luase apă­rarea lui Salman Rushdie, condamnat la moarte de ayatollahul Khomeini în 1989, pentru "Ver­se­tele satanice".) Doar protestele lumii literare internaţionale au determinat justiţia turcă să-i retragă lui Pamuk inculparea de "insultă a na­ţiunii", care i-ar fi adus ani grei de închisoare. Pro­babil că şi asta a contat în voturile juriului Nobel, care i-au adus popularitate mondială şi l-au pus la adăpost de represalii, astfel încât şi azi are curajul să-şi exprime public dezacordul cu regimul islamo-con­ser­va­tor, dictatorial al lui Er­dogan. Celebritatea da­­torată traducerii cărţilor lui în multe ţări a de­monstrat şi că e un foarte bun scriitor, aflat în pu­te­rea vârstei creatoare: din 2006 încoace a mai pu­blicat opt volume. Toa­tă opera lui o avem, foarte bine tradusă de Lu­miniţa Munteanu, în seria de autor de la Poli­rom şi cine i-a citit romanele a putut observa că există în ele teme recurente, pe fundalul istoriei otomane şi al Turciei moderne, iar una dintre ele este relaţia tată-fiu într-o societate patriarhală. Pentru Pamuk, obsesia legăturilor paternale şi filiale are o rădăcină autobiografică: propriul ta­tă, un burghez stambuliot francofil, cu veleităţi li­terare, şi-a abandonat soţia şi cei doi copii, fi­ind­că viaţa familială în comunitatea strict reglată din Turcia îl plictisea şi a dispărut fără urmă la Paris. Suferind de absenţa tatălui, de lipsa de în­credere şi modele la vârsta dificilă a adoles­cen­ţei, Pamuk şi-a construit o lume romanescă por­nind de la propriile răni secrete, o lume impreg­nată cu un soi de melancolie-tristeţe specific tur­cească, numită hüzün, un fel de dor care doare. Îm­preună cu temele relaţiei tată/fiu, maestru/ discipol, culpă/pedeapsă, predestinare/libertate de opţiune, melancolia asta e perceptibilă şi în frumosul roman pe care vi-l recomand azi. Ca şi Rushdie, Pamuk se inspiră din "marea de po­veşti" orientale, dar are şi conştiinţa realităţii is­torice turceşti de ieri şi de azi, precum şi o bună cunoaştere a culturii europene. Integrând în urzeala epică mitul grecesc-occidental al lui Oedip şi legenda persană a lui Rostam şi Sohab din "Cartea Şahilor" a lui Ferdousi (anul 1000), orientalul occidentalizat Pamuk spune po­vestea lui Cem Celic, un băiat părăsit de tată, din anii '80 ai secolului trecut şi până prin 2014. Licean, Cem visează să devină scriitor, dar sărăcia fa­miliei de după plecarea tatălui îl determină în va­canţă să muncească pentru un meşter fântânar, Mah­mut, un înţelept tenace, mare povestitor de pil­de din folclorul coranic. Încrederea şi admi­raţia pe care i-o inspiră îl fac pe băiat să vadă în el o autoritate paternă. În aceeaşi vacanţă de la 16 ani Cem descoperă şi dragostea în persoana unei actriţe de teatru ambulant, care are dublul vârstei lui. Construit ca o dramă în trei părţi plină de întorsături spectaculoase, romanul, cu o profunzime de teme imbricate, excelează mai ales prin scriitura de o mare forţă narativă, foarte vizuală, dar fără exotisme de carton.