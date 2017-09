Jocuri în aer liber

La microfon

Cu Pegasul zburător

Viaţa cu "va urma"...

- Ce ciudat! În ultima vreme, pri­mesc semne cum că oamenii mă văd la "teve", că recent au savurat nu ştiu ce emisiune în care eram şi eu prin ima­gine. Le-am spus că mă confundă, dar ei sunt gata să jure că m-au văzut... Să fie dorul lor de mine aşa de mare, încât să mă vadă unde nu sunt? Să aibă fantasme? Glu­mesc, fireşte, dar poa­te să fie adevărat, nu te pui cu energiile omului! Şi-aşa, în­treaga planetă se con­­fruntă cu o gră­madă de ciudăţenii. Când, to­tuşi, insist şi le spun că poate or fi vă­zut o reluare, ei mi­jesc o­chii cu resemnare şi dau din cap, da, da, admiţând că este posibil ca eu să nu mai fi apărut de ceva timp la televizor. Lucru care este adevărat. Dar dacă tot m-ai provocat, voi face pe psihologul şi-ţi voi spune că, de fapt, tu şi ceilalţi ca tine căutaţi copilăria televiziunii. Căutaţi vremurile bune de altădată, în care spectatorii se simţeau şi ei implicaţi, în spectacolul de pe micul ecran. Alt­fel nu se explică de ce atunci stăteaţi nemişcaţi în faţa televizorului, iar acum nu rezistaţi nici măcar un minut. Vă plăcea ce ve­deaţi! Vă regăseaţi în emi­siunile acelea lipsite total de vulga­ritate, mesajul era curat. Şi cum eu semăn un pic cu voi, m-aţi adoptat şi m-aţi mângâiat pe cap, pro­tector... Dar să nu fim negativişti! Să ştii că şi acum se găsesc emisiuni de calitate, chiar cu sclipiri uneori, doar că trebuie să ai o telecomandă perfor­man­tă, care să nu se tocească de la atâtea schimbări de program.Ce mai fac? Mă caut, aşa cum am făcut totdeauna, încerc să mă identific cu ceea ce fac: cu matinalul Gold Mor­ning de la Radio Gold FM, cu prietenii şi co­echi­pierii mei: Radu Buzăianu şi Artur Pa­laghia, cu oamenii care ne ascultă. Mă caut şi în Vizite de Lucru, proiectul meu de descoperit mun­ca româ­nilor, pe care-l filmez cu Marius Tudose, care mâ­nuieşte cu măiestrie şi haz, camera de fil­mat. Mă caut şi în evenimentele pe care le prezint, care sunt cu adevărat deosebite şi scot la iveală oameni şi idei de ca­litate. Mă mai caut şi în lumea brandurilor ro­mâneşti, în lumea acti­vităţilor pentru copii, în lumea care are ne­voie de o mână de aju­tor. Mă caut şi în locuri ne­mai­bătute şi nemai­poves­tite, care aşteaptă să le bat şi să le po­ves­tesc, apoi, pe blog-ul meu.. Uneori aşteaptă cam mult, recunosc.- Câteodată, da, când revăd persoane pe care le-am întâlnit pe platoul de televiziune sau când nimeresc pes­te vreo producţie care are potenţial. Atunci îmi furnică câte-un gând prin cap: "Hai, gata, să mergem să mai facem televi­ziune, soro!". Şi sor'mea, mintea, care e cu un mi­nut mai deşteaptă decât mine, îmi zice cu since­ritate: "Stai, că tu nu ştii cum se face acum tele­viziune!". Reţetele s-au schimbat. Nu mai e timp de rafinamente. Se bagă totul, la grămadă, într-un cazan, pentru toate papi­lele gustative. Şi se fierbe amestecul mult şi bine, până iese un terci uni­versal. Cine poate îl mai mă­nân­că, cine nu, nu... Ei bine, eu nu mă pricep la te­leviziunea făcută la ceaun. Prin sticla tele­vizo­rului distingeai înainte ceva care se anunţa a fi o vi­ziune. Tele-viziune! Acum e tele-platitudine. Chiar? Oare de ce nu se cheamă aşa? Astăzi, viziunile se mai găsesc în lucrări izolate, bine ascunse, în mediul online şi, uneori, la radio. Trebuie să sapi ca să le găseşti. De aceea am ales radioul. Pentru since­ri­tatea şi libertatea pe care le poate propaga. Pentru lipsa far­dului gros. Pentru feedback-ul imediat şi comu­nicarea prietenească, firească, dincolo de micro­fon. Şi am ales şi online-ul, unde tot meşte­resc şi scor­monesc, să-mi fac şi eu un tunel de comu­nicare simpatic, care să descreţească frunţi. În rest, dacă vrei să te vadă lumea, să fii filmat, poţi s-o faci şi cu telefonul, e aşa de simplu acum! Mai greu e să fii văzut dar şi "reţinut" prin ceea ce ai de spus. Iar până la apre­ciere... eheeeii...- Într-adevăr, am un fel de a fi curios. De asemenea, vreau ca din prima clipă, omul care mă vede sau mă aude să fie familiar cu mine, să stea relaxat, ca şi cum m-ar cunoaşte dintotdeauna. Fă­ră platoşă, fără formalisme. E prea multă con­venţie, prea multă pierdere de vreme în co­muni­carea noastră, mânecile cămăşii trebuie suflecate mai repede. Nici "dumneavoastră" nu-mi place, aş vrea să-l elimin din dialog. Mereu precizez asta din start: oameni buni, hai să fim ca englezii, care se respectă, fără să facă diferenţe între "you" şi "you" (adică "tu" şi "dumneavoastră"). Ei îi zic la fel şi prinţului Charles, dar şi lăptarului. Acesta e şi comportamentul copiilor. Ei nu-şi fac probleme, care a întins primul mâna, dacă prietenul de miuţă locuieşte la bloc sau în duplex, dacă îmbrăcă­min­tea lui e luxoasă sau ponosită. Nu se simt ridicoli, şi de aceea nici nu sunt. Se simt egali, şi de aici, vioiciunea lor. Ei bine, eu cred că dacă ştii să păs­trezi limpezimea asta în inimă, ea rămâne uşoară. Oamenii mari sunt încrâncenaţi. Vor să fie cum trebuie. Recunosc, şi eu mă las purtată de acest rol uneori, dar nu-mi vine bine. Din fericire, se eli­mină de la sine.- În plus faţă de râs? Râd, râd şi iarăşi râd. Şi mai bat nişte prieteni pe umăr şi mai râdem îm­preună, că împreună e mai bine. Şi mă mai uit la cer. Şi văd că e la fel ca în alte ţări, unde au plecat ro­mânii, şi mă apuc să cânt de dorul lor. Doine, cân­tece de copii, Hey Jude, Maria Tănase, Sum­mertime, Dragostea-i un biscuit. Şi pe urmă mai tac. Şi apoi iar încep să mă joc.- Pe lângă sportul ata­şat vieţii urbane pe care-l fac vrând-nevrând, mers pe jos, bicicletă, urcat-coborât fără lift, săritură peste bordurile sfărâmate, ridicat copii în braţe şi aruncat în văzduh, am descoperit şi mişcarea "sub îndrumare". Mişcarea de copil ascul­tă­tor, la orele profesorului de sport. Un om priceput îţi propune exerciţii potrivite ţie, tu le execuţi cât mai bine şi le îmbunătăţeşti cu timpul. E bine să te vadă şi un instructor, cu ochi priceput, pasionat de sport. De asemenea, trebuie să ai şi tu ochi pentru a repera antrenorul potrivit ţie, care să nu te plictisească, să nu te epuizeze, să nu te gonfleze, să nu te destabilizeze, ci doar să te în­tremeze, îndrepte, clădească. Iar eu m-am nime­rit ochi în ochi cu specialiştii de la Centrul Salus, un spaţiu micuţ, dar bine garnisit, cu antrenori pasionaţi, respirând sport şi ki­neto-terapie. De la ei am primit o stare de bine continuă, lucru pentru care le mulţumesc. Şi mai merg cu bicicleta mea, Pegas, care, pur şi simplu, zboară, chiar şi prin nori şi prin amintiri.- Mănânc de toate. Nu mă abat de la regula omului normal. Îmi place tot ce crănţăne, legu­mele fiind pe locul întâi. Sin­gurul aliment pe care l-am lăsat deoparte cu greu, strângând din dinţi, este laptele. Doar dacă este proaspat muls îl mai savurez, de preferinţă în cadru idilic, ca la bunici.- Mai fac din când în când prăjituri cu vişine, ciocolată de casă, ciorbă de perişoare, supă cu tăiţei. Totuşi, cel mai bine ung untul pe pâine. Îmi place să gătesc, dacă am cu cine împărţi. Altfel, n-are nici un chichirez. Şi atunci, mă străduiesc să creez ocazii, care să merite a rămâne de neuitat. Şi, încă un criteriu important: să nu stau la pre­parat mai mult de 15 minute, hai 16!- Hm, nu prea. Deşi, dacă organismul îmi dic­tează să-mi ascult târşâitul picioarelor în­muiate, sau să observ zbaterea pleoapei sau chio­răitul stomacului, trag pe dreapta şi remediez. Ce să fac, organismul e un şef necruţător! Mă pena­lizează dacă exagerez.- Mi-ar plăcea să călătoresc în locuri mai puţin ştiute şi pro­mo­vate, acolo unde te poţi pier­de printre localnici. De fapt, un criteriu de care ţin cont când că­lătoresc este să ştiu pe cineva al locului, să-i văd modul de viaţă, să-mi prezinte locurile văzute de-aproape, după cum îl atrag şi pe el. Îmi place să înţeleg cum ar fi dacă aş trăi acolo.- Să spunem că, dacă nu ies o zi din casă, devin nefericită. Zi de zi trebuie să mă vadă cerul, şi soarele, trebuie neapărat să văd dealuri, câmpii, livezi, să merg cu tălpile goale prin iarbă. În contextul ăsta trebuie să spun neapărat că sunt revoltată fiindcă se taie pădurile în neştire şi că nu mai cumpăr nimic de la "acel magazin" de mobilă care face ravagii prin munţii noştri. Că sunt scan­dalizată că s-a blocat aplicaţia care-i depista în trafic pe hoţii de lemn, printr-o simplă verificare a numărului ma­şinii de transport. Şi mă deranjează că nu mai aud de campanii de plantat, de împă­durit, cum au­zeam când eram copil. Am participat la zeci şi su­te. Tot legat de natură, trebuie să-ţi mai spun că, da­că simt miros de men­tă sau busu­ioc, tran­da­firi sau pă­mânt umed, sunt arun­cată au­tomat cu gân­dul în co­pilărie, în va­can­ţele de la bu­nicii mei din Sălaj, un­de am fă­cut cu­noş­tinţă cu lu­mea cea ver­de, în toată splen­doa­rea ei. Mi-e dor de felul cum respec­tau natu­ra oa­me­nii pe atunci, cu ade­vă­rat ca pe o ma­mă: cu iubire, sme­renie şi spi­rit protector.- Chiar! Ce ur­mea­ză? Nu ştim. Va ur­ma!