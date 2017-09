Mă numesc Sorina şi am 36 de ani. În urmă cu doi ani şi jumătate, mi-a apărut un coş pe obraz. Acel coş se vindeca, iar apărea, iar la un moment dat, nu a mai avut secreţie gălbuie. A început să crească uşor, uşor. Am încercat diverse unguente din farmacii. La sfârşitul lui iulie, am fost sus­pectată de carcinom bazocelular de un medic de la Iaşi, iar singura soluţie este intervenţia chirur­gicală. Am înţeles de pe internet că ar fi eficientă o mixtură de tincturi (tătăneasă, propolis şi mărul-lupului). Vreau să vă cer părerea dvs., dragi citi­tori şi stimaţi specialişti ai "Formulei AS". Cum ar fi mai bine să mă tratez? Oare operaţia e in­dicată?Vă doresc toate cele bune!Dragi prieteni, cu ajutorul sfatu­rilor voastre am rezolvat unele pro­bleme de sănătate. Fac apel din nou la persoanele care pot să-mi reco­mande un medic bun internist, de medicină generală sau/şi neurolog din Timişoara. Prefer tratamente na­turiste, fără efecte adverse, pentru că am ficatul afectat de la tratamentul neurologic de lungă durată pe care-l presupun bolile mele: Parkinson, demenţă vasculară şi neuropatie pe­ri­ferică. Diabet nu am, în schimb am intoleranţă la gluten şi la lactoză şi, sincer, nu ştiu ce să mai mănânc şi să nu-mi fie rău. Poate vreun cititor păţit îmi oferă reţete, sau un specialist îmi poate prescrie un regim adecvat afecţiunilor mele. De asemenea, aş vrea să-mi spună cineva cum se face pâinea din făină fără gluten. Încerc de ceva timp, dar îmi iese tare ca piatra. Sau poate ştiţi vreo brutărie în Timişoara care face o astfel de pâine. Vă mulţumesc din suflet pentru înţelegere şi ajutor.De mai bine de doi ani sufăr de faringită atrofică. Am făcut mai multe tratamente prescrise de medicul specialist, dar nu s-a observat nicio ameliorare. Dacă ştiţi vreun tratament naturist, vă rog să mi-l transmiteţi prin interme­diul acestei minunate reviste. Cu mulţumiri,Vă rog din suflet să mă aju­taţi şi pe mine cu un sfat. Băie­ţelul meu, acum în vârstă de şase luni, s-a născut cu un he­man­giom plan, care îi cuprindea de­getul mare de la mână şi se întindea spre degetul arătător. În primele zile de viaţă, heman­giomul a început să crească în volum, transformându-se în he­mangiom tuberos (în relief). Me­dicul specialist ne-a spus că tre­buie excizat chirurgical, iar apoi trebuie făcută o grefă de piele. Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un trata­ment naturist, pen­tru a evita operaţia şi ris­curile ei (su­prainfectarea sau can­grenarea dege­tu­lui). Vă mulţu­mesc din suflet!De la o infecţie nedepistată la timp, soţul meu se îmbolnăveşte periodic de iridociclită la ochiul stâng. După ce a fost diagnosticat prima dată, a fă­cut două recidive puternice, cu fotofobie. A fost internat în spital, unde a fost tratat cu Prednison, Am­picilină, Augmentin (injectabil). Treptat, ve­de­­rea i-a revenit, boala a fost ameliorată, dar ochiul bol­nav a rămas foarte sensibil la curenţii de aer rece, la vânt sau la schimbarea temperaturii. Exis­tă vreun leac naturist pentru vindecarea com­pletă a iridociclitei? Medicii spun că această boa­lă are tendinţa de a recidiva. Cu mul­ţu­miri,Dragi cititori, necazul meu a în­ce­put în urmă cu un an, când fetiţa mea, acum în vârstă de 5 ani, nu mai avea poftă de mâncare şi nu se mai juca, fiind tot timpul obosită. Am mers cu ea la pedia­tru, i-a pus diag­nos­ticul de anemie şi i-a pre­scris tratament. Dar sta­rea ei nu se îmbunătăţea aşa cum m-aş fi aştep­tat. După multe alte investi­gaţii s-a descoperit că suferă de boala ce­liacă. De când i s-a pus acest diag­nostic ţine re­gim fără gluten, ia vitamine şi en­zime pan­creatice. Aş dori să aflu un tratament naturist sau alopat pen­tru afec­ţiu­nea ei. Aştept şi un răspuns com­petent din partea specialiştilor cu care colabo­raţi. Vă mulţu­mesc.Am 64 de ani şi de aproape patru ani mă con­frunt cu o mare problemă. Am picioarele foar­te umflate şi fac erizipel, când la un picior, când la celălalt. Fără tratament cu antibiotice nu-mi trece. Am frisoane şi fac tempe­ratură de 38-39°. Am în­ceput să am şi probleme digestive din cauza atâtor antibiotice. Menţionez că picioarele mi se umflă până mai sus de genunchi. Fac tratamen­tul pre­scris de medic pentru eli­minarea lichidului, dar nu dă mari rezul­tate. Vă rog să mă aju­taţi cu un lea­c pentru eli­mi­narea ede­melor. Mulţumesc.Mama mea are 57 de ani şi de aproape un an suferă de ap­nee nocturnă (are 130 kg). Acum dorm cu ea în cameră şi ciulesc toată noaptea urechile, să o aud că respiră, dar luna viitoare mă că­sătoresc, o să mă mut la soţul meu şi ea va rămâne singură (ta­ta a decedat). Vă rog să-mi reco­mandaţi un tratament naturist, combinat cu o cură de slăbire.