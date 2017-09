Am suferit şi eu de această infecţie cutanată, am făcut diverse tratamente medicamentoase, dar fără rezultat. În primăvara anului 2016, am făcut o cură cu sucuri de rădăcinoase: morcov, sfeclă roşie şi ţelină, pentru detoxifiere. În fiecare dimineaţă, beam pe stomacul gol o cană de 150 ml suc pre­parat dintr-un morcov mai mare, 1/2 dintr-o sfeclă roşie (dacă sfecla este mai mare, poate fi împărţită în patru) şi 1/2 dintr-o ţelină (dacă ţelina este mai mare, poate fi împărţită în patru). Această cură a durat 6 săptămâni.Menţionez că în această perioadă nu am mâncat proteină animală, carne, lactate, nu am băut cafea sau alcool şi, spre surprinderea mea, am scăpat de această infecţie.Dacă d-na Mariana doreşte şi alte amănunte, mă poate contacta la această adresă de e-mail: anisoaracontnou@gmail.com . Să-i fie spre ajutor!Şi soţul meu a trecut prin aşa ceva când avea 55 de ani. Acum are 65 de ani şi se simte bine. A avut o tumoră malignă la plămâni, neoperabilă, iar acum este foarte bine. Tocmai atunci Dumnezeu m-a făcut să deschid "Formula AS", unde o doamnă re­comanda tratamentul cu untură de bursuc, curată. Îşi lăsase numărul de telefon, am sunat-o, şi mi-a povestit cât de grav bol­navă fusese, cu metastaze provocate de un carci­nom mamar, şi acum se sim­ţea bine. Am rugat-o să-mi spună unde se tratează, mi-a zis că la un cabinet naturist în Bucureşti şi mi-a dat numărul de telefon (0744/87.01.94). Sper să mai fie valabil. Mi-a răspuns o doamnă amabilă, care m-a ascultat şi mi-a trimis untura de bursuc într-un borcan sigilat, dar mi-a dat şi o combinaţie de ciuperci terapeutice antitumorale şi mi-a zis cum trebuie luate. Mi-a zis aşa: dacă soţul dvs. mă ascultă şi va ţine un regim alimentar bogat în fibre, fără proteine animale şi zahăr, dacă va lua tra­tamentul cum i l-am prescris, sigur se va face bine. Şi aşa a şi fost. Soţul meu este perfect sănătos. Vă doresc tuturor tot binele din lume, multă sănătate şi fericire.Suferinţa de care vă plângeţi este destul de răspândită. De obicei, aceas­tă boală atacă degetele mari de la pi­cioare, şi mai rar pe cele de la mâini. Sindromul este specific gutei şi se da­torează consumului excesiv de pro­duse din carne, alcool, tutun, ca­fea, sare. Depozitele de cristale pro­voacă dureri, umflarea şi înroşirea zonelor din jurul articulaţiilor care sunt şi neobiş­nuit de reci, dată fiind circulaţia redusă a sângelui. Pentru a preveni şi vindeca aceste neajun­suri va trebui schimbată alimentaţia acidă. Trebuie consumate alimente alcaline simple, neprocesate. Din start, carnea va fi eliminată. Evitaţi şi marga­rina, vegeta şi mezelurile. O perioadă, scoateţi din alimentaţie chiar şi lactatele, iar când le reintro­duceţi, faceţi iaurt de casă, cumpăraţi unt şi brânză de la ţărani.* Spuneţi "nu" tuturor alimentelor procesate.* Mâncaţi orez brun şi hrişcă fierte în puţină apă, asezonate cu ulei de măsline şi cu pătrunjel verde, tocat.* Consumaţi zilnic sucuri proaspete din: ci­trice, cartofi, morcov, sfeclă.* Cartofi copţi în coajă condimentaţi cu chimen şi pătrunjel verde şi adaos de ulei de măsline presat la rece.* Beţi zilnic ceai de mesteacăn, care dizolvă acidul uric de pe articulaţii. Cea­iul de mesteacăn se prepară ast­fel: 200 ml apă clocotită se toarnă peste 1 lingură de frunze de mesteacăn. Se lasă la infuzat 15 minute după care se strecoară. Se adaugă un vârf de cuţit de bicarbonat şi apoi se bea cu în­ghiţituri rare.* Se va bea apă argiloasă (gama Mircea Bocan), în cure de 3 luni şi 6 luni. Argila împreună cu sucurile din legume şi fructe + regimul strict alimentar au ro­lul de a purifica sângele, curăţă rinichii şi astfel scăpaţi de toate reziduurile metabolice din orga­nism.Deoarece regimul e foarte lung şi necesită şi alte sfaturi utile, vă rog să mă contactaţi. Vă ofer gratuit şi 10 zile de şedinţe de electroacupunctură, masaj cu creme antireu­ma­tice şi masaj cu unde infraroşii. Până veţi lua le­gătura cu mine, pentru calmarea crizelor dureroase puneţi gheaţă la tălpi şi ungeţi tegumentele cu ulei de levănţică.Dumnezeu să vă dea sănătate pentru tot ceea ce faceţi pentru oameni!Întrucât vârsta tatălui dvs. (92 de ani) şi pro­blemele cardiace agravate nu par a-i permite să su­porte o intervenţie chirurgicală şi consecinţele sub­secvente, vă ofer câteva sfaturi de ajutor. PSA-ul de 22 ug/ml e, desigur, destul de mare, precum şi cel Free, dar nu înseamnă obligatoriu că e cance­rizare, din moment ce nu s-a făcut (acceptat) biop­sia. Orice inflamaţie organică modifică energic PSA-ul. Avantajul unei biopsii este că oferă o dova­dă sigură că, la momentul dat, este/sau nu este vor­ba de o tumoră, dar acest mic act invaziv este incri­minat de mulţi medici ca o cauză a unei ulterioare cancerizări.Medicamentul prescris, Duodart, este bun, deşi după două-trei luni efectele lui scad, chiar dispar. Pentru a preveni un posibil blo­caj urinar, e bine ca tatăl dvs. să aibă la dânsul pastile de PRO­SCAR (au cel mai bun efect). Şi pastilele de Palmier pitic (Saw palmetto - 500 mg), sunt un adjuvant absolut natural deosebit, de folosit zilnic, care nu-şi scade eficienţa, spre deo­sebire de toată clasa medica­men­telor de sinteză. El este adăugat în toate celelalte com­binaţii de medicamente de pe piaţă, dar în doze mici.* Folosiţi tărâţe de ovăz sau fulgi de ovăz, substituind o parte din pâinea zilnică. Cu cât se consumă mai mult, efectul e mai vizibil, nu se diminuează în timp şi este egal sau mai presus decât orice medicament de sinteză. Întrucât temerea tuturor celor cu probleme de pros­tată este cance­rul, vreau să vă spun că procesele de malignizare prostatică durea­ză, în mod obişnuit, relativ mult timp şi permit o decizie luată cu calm. Mulţi me­dici spun, chiar, că afecţiunile adiacente celei pros­tatice sunt cele care provoacă un deces ulterior.* Folosiţi cu încredere bicarbonat de sodiu şi lămâie. Într-o cană de 250 ml de apă curată, puneţi sucul unei lămâi sănătoase, iar apoi adăugaţi o lin­guriţă de bicarbonat de sodiu, nu foarte plină. Se administrează pe stomacul gol, în fiecare dimi­nea­ţă, vreme de două săptămâni, urmate de pauză de o săptămână. Se va observa clar un efect bene­fic, în primul rând prostatic, dar şi asupra întregului orga­nism, inclusiv a funcţiei renale. Dacă pe par­curs in­tervine vreun disconfort, se întrerupe proce­dura şi se reia după două-trei zile.Acest tratament, apreciat ca "de 10.000 de ori mai pu­ternic decât orice chimiotera­pice", produce un efect ful­minant prin alcalinizarea pu­ternică a organismului. Se ştie că stările de aciditate ex­cesivă şi lipsa oxigenării sunt cauze majore pentru maligni­zarea ţesuturilor, inclusiv pros­­tatice. (Se pot consulta pe internet cercetările medicale în domeniu, mai ales cele ale medicului italian Simoncini, care are o clinică specială pentru astfel de tratamente. Eu însumi am urmat tot ceea ce v-am indicat şi mărturisesc că mi-a făcut foarte bine, iar temerile anterioare, perma­nente, s-au diminuat.)Precauţii majore: tratamentul nu este indicat pentru persoanele cu gastrite sau alte afecţiuni digestive, pentru cei cu probleme cardiace şi hiper­tensiune (nu aţi menţionat că ar fi cazul). Reco­man­darea mea ar fi să discutaţi cu medicul de fami­lie sau cu altă autoritate medicală de încredere, spre a vă spune în ce măsură situaţia dvs. este com­patibilă cu acest tratament cu efect de excepţie.Dumnezeu, Doctorul cel mare şi minunat al tutu­ror doctorilor, să vă fie în ajutor, atât domniei voastre, cât şi tuturor celor ce au nevoie de sprijin pentru a-şi regăsi sănătatea.Luaţi legătura cu prof. dr. Nedelcu Ioan (derma­tolog), Bucureşti, tel. 0722/55.37.34, 021/310.79.42. Dacă nu vă răspunde, lăsaţi mesaje. (Detalii despre clinică şi modul de programare găsiţi pe internet, folosind motoarele de căutare. A tratat cu succes pacienţi cu sclerodermie.)Problema este legată de sistemul nervos al băia­tului, şi anume - de gestul automat pe care îl facem atunci când ne vine senzaţia de a merge la toaletă şi care se educă printr-un exerciţiu simplu.Exerciţiul este următorul: atunci când apare sen­zaţia de a urina, nu trebuie să mergem la toaletă imediat, ci trebuie să avem atitudinea de a refuza satisfacerea acestei nevoi, creierul trebuie să pri­meas­că mesaj că nu se permite satisfacerea acestui impuls. După care mintea se va concentra pe alte activităţi, ignorând această nevoie fiziologică. În momentul în care observaţi că nu mai simţiţi nevoia de a merge la toaletă, atunci urinaţi. Se formează ast­fel reflexul automat de a executa operaţiunea doar în mod conştient şi prin voinţă.Dacă exerciţiul este efectuat corect, rezultatele trebuie să se obţină între 7 şi maxim 30 de zile. So­luţia a fost transmisă unui pacient de 12 ani, de dr. Alex Pesamosca şi aplicată cu succes imediat.