Era în '41 şi dinţii războiului deja se sim­ţeau. Ca să-şi întregească veniturile puţine, bunica lucra cu jumătate de normă ca femeie de serviciu la o grădiniţă din Ti­mişoara, în restul timpului fiind spălătoreasă de lux la diferite familii mai înstărite din cartier. Pentru a putea să mun­cească în linişte, mă purta după ea, aşezată la oarecare distanţă, în­tr-o coşarcă de rufe. Lângă mine, mereu atent şi de pază, era un câine alb, frumos, dar mai ales înţelept, pe nume Ciopy. Prin lătratul lui insistent, el o anun­­ţa la timp pe bunica da­că deveneam agi­tată, dacă tre­­buia să mă schimbe sau plân­geam după biberon. Nu lăsa pe nimeni să se apropie, nici mă­car o mus­că sau vreun ţânţar, vânându-le cu mare înde­mâ­nare. Când am mai crescut şi mă răsturnam din coş pe podea, Ciopy începea să se-agite şi bunica mă re­tur­na la "do­mi­ciliul" meu. Odată cu înaintarea în vârs­tă, coşul a fost înlocuit cu o pătură, pusă direct pe po­dea. Mai atent ca-nainte, fi­indcă începusem să-mi iau lu­mea-n cap, Ciopy se repezea să-mi bareze eva­dă­rile, când por­neam spre cazanul în care fierbeau rufele. Nu-i păsa că-l băteam, că-l trăgeam cu mâ­nuţele mele de păr. Tot cu Ciopy am învăţat şi să fac primii paşi, agăţată de blana lui. Că­deam, mă ri­di­cam, o luam de la capăt, în lătră­turile sale pline de în­curajări: "Hai, mai în­cearcă o dată", spunea şi por­neam încetinel-încetinel spre bunica, arătându-i, fe­ricită, ce pot. Şi uite aşa, sub privirile ei dră­găstoase şi păzită straşnic de câinele cel cre­dincios, am cres­­cut şi eu la fel ca ceilalţi copii. Ciopy a fost doica mea. Chiar şi când m-am făcut mări­şoară, mă în­so­ţea peste tot. Când încercam să mă urc în pom sau pe gard, lătra de mama focului, chemând-o în ajutor pe bunica, anun­ţând-o că vreau să fac ceva rău. Nu pu­team să plec nicăieri, nici să ies cu co­piii pe stradă, până ce nu venea bunica şi aproba. Afară, Ciopy nu se dezlipea niciodată de mine, lipit de piciorul meu drept. Nu îşi însemna teritoriul, nu se înhăita cu alţi câini. Când intram în vreo joacă cu mingea, Ciopy era component de bază al echipei. Copiii îl iubeau şi îl acceptau. Dacă mingea sărea în vreo curte, o adu­cea în dinţi, gâfâind. Dacă ne jucam "mâţa-n sac", totul era perfect, cât mă vedea veselă şi jocul era co­rect. Când se isca vreo sămânţă de ceartă, Ciopy mă trăgea de fustă spre casă, privindu-mă cu ochii în­tristaţi: "Ce-i cu voi? Fii atentă, copiii s-au ener­vat". Dacă nu ascultam, îmi tăia drumul revenirii pe terenul de joacă, lătrând atât de puternic, încât co­piii îmi spuneau să-mi iau câinele şi să plec.Mai târziu, în anii de şcoală, n-a existat vreo zi în care credinciosul meu câine să nu mă ducă şi mă aducă înapoi. Iarna, bunica mă aşeza pe o sanie mică, pe care Ciopy o trăgea cu nă­dejde, aşa că n-am fost dusă niciodată în braţe sau în spinare, ca alţi copii. Cât durau orele, câinele mă aştepta ascuns sub o scară, iar când frigul se înteţea, d-l învăţător îl che­ma să intre în clasă, lăsându-l să stea sub catedră, unde aştepta liniştit sunetul clopoţelului. Nu pleca de lângă mine nici mort. Singur, nu putea să fie scos afa­ră din şcoală, se culca în drum şi răbda cu stoi­cism loviturile, oricâte ar fi încasat.Şi acasă, în gospodărie, Ciopy ne era de folos. Pă­zea casa cu străşnicie, alunga şobolanii şi şoarecii, dar mai ales mâţele care încercau să se apropie de po­rumbei. Când vreo găină din vecini sărea în gră­dină, Ciopy o îngrămădea într-un colţ şi-o lătra, pâ­nă ce bunica ieşea din casă, prindea intrusa şi o du­cea înapoi. Şi pe urmă, am intrat la liceu... Într-o iarnă ge­roa­să, Ciopy a cerut afară din casă, la miezul nop­ţii. Nu mai făcuse niciodată aşa ceva. Peste ceva vre­me, bunica a auzit un urlet prelung. Du­cân­du-se repede în grădină, a găsit câinele lungit pe o parte, cu botul întins spre cer. Parcă cerea îndurare. Bu­nica şi-a amintit că şi în noaptea când mama murise (eu aveam un an pe atunci), Ciopy urlase la fel. Îi venise sorocul! Bunica l-a dus în casă, l-a pus pe pat, i-a luat capul în palme, l-a mângâiat. În semn de re­cu­noştinţă, Ciopy i-a lins mâinile. Dimineaţa, când ne-am sculat, câinele nostru murise. Bunica l-a în­gropat lângă casă, între două tufe de trandafiri. L-am plâns şi l-am regretat toată viaţa, şi chiar şi acum tresar câteodată, părându-mi-se că-l aud în gră­dină, lătrând.