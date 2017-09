S-ar putea spune, desigur, că această deosebire de alte construcţii partinice este rezultatul transformării peste noapte a PCR-ului într-un partid democrat de stânga, tranziţia realizându-se prin îm­pingerea în faţă a eşalonului secund al fostei no­men­claturi roşii, sătulă şi ea de abuzurile clanului Ceau­şes­cu. Sub "dictatura de familie", PCR-ul se transformase el însuşi într-o structură în care funcţiona decriptarea simbolică a acronimului prin formula Pile, Cunoştinţe, Relaţii. "Moştenitorii" au căutat să dea grupării o "faţă umană", transformând-o în vederea competiţiilor elec­to­rale reale, specifice democraţiilor. FSN, FDSN, PDSR, PSD - cum s-a numit succesiv "partidul" - şi-a asu­mat ideologia de stânga, promiţând să guverneze în nu­mele celor mulţi, care trebuiau feriţi de excesele ca­pitalismului reconstruit. "Ideologii" lui, de la Iliescu la Năs­tase, de la Geoană la Ponta, au prezentat elec­to­ratului programe socialiste care, în principiu, trebuiau să asigure echilibrul dintre capital şi muncă, limitând polarizarea socială, generată de orice economie de piaţă. În condiţiile date, fiind la putere, foştii nomenclaturişti au devenit rapid noii capitalişti români, beneficiind de "pri­vatizarea" în interes propriu a avuţiei naţionale, a tuturor resurselor economiei de stat. Se ştie cum s-au făcut marile averi româneşti şi sunt cunoscute metodele prin care s-a constituit clasa baronială ce domină statul. Era de aşteptat ca, după aproape treizeci de ani de la că­de­rea comunismului, după un schimb de generaţii, par­tidul aşa-numit de stânga să se schimbe şi el, să se adap­teze noii etape istorice în care a păşit România. Un par­tid european de stânga propune programe de protecţie socială, de redistribuire echitabilă a venitului naţional, căutând, concomitent, căi de sporire a lui, printr-un sis­tem echilibrat de orientare a investiţiilor şi folosire a com­petenţelor comunităţii. Un partid euro­pean de stân­ga reduce birocraţia şi favorizează consti­tuirea merito­craţiei.PSD-ul nu a evoluat în această direcţie, chiar dacă şi-a păstrat ideologia socialistă, adaptată cerinţelor de­mocraţiei reale. Noua generaţie de lideri, crescuţi însă de "fondatorii" săi postcomunişti, în ideea păstrării şi "legalizării" transformărilor înfăptuite de ei, a tradus formula ideologică într-o propagandă populistă, menită să menţină captiv propriul electorat, alcătuit, în mare par­te, din cele mai defavorizate şi fragile categorii socia­le - salariaţii statului, pensionarii, ruralii neinformaţi, şo­merii şi ceilalţi asistaţi social. Actualii lideri PSD nu mai au şansa celor dinainte, a privatizării în folos pro­priu a economiei de stat, trebuind să caute alte "mo­da­lităţi" de parvenire, alte căi de păstrare a statutului de cla­să do­minantă. Conducătorii PSD-ului (şi aliaţii lor din struc­turile politice satelitare) s-au orientat spre con­fis­carea statului, care a devenit pentru ei principala sur­să de ve­nituri, izvorul bunăstării fără muncă. Sepa­ra­rea puterilor în stat, specifică democraţiilor reale, re­pre­zintă însă o piedică, controlul justiţiei excluzând ar­bitra­riul şi abuzul de putere, în exercitarea adminis­tra­ţiei. Iată de ce atacu­rile PSD-iste împotriva Justiţiei, sin­gura putere rămasă indepen­dentă, au devenit furi­bunde, păstrând însă apa­renţa de­mo­craţiei: Dragnea şi Tăriceanu supralicitează, în acest sens, rolul Parla­men­tului, pe care tind - prin exa­gerarea rolului repre­zen­tativăţii - să-l substituie juri­dicului şi executivului. Parla­mentul s-a transformat, la instigarea lor, în organ de ad­ministraţie, de anchetă ju­ri­dică, de ma­nagement econo­mic. Liderii PSD-ului ştiu că par­lamentarii şi demnitarii lor sunt solidari cu ei, fideli lor, tocmai pentru că, prin pile, cunoştinţe şi relaţii sunt "răsplătiţi" cu "uzufructul" administraţiei ţării.Cotidianul "România liberă", dar şi alte medii inde­pen­dente, prezentau recent o "poză de familie" a ac­tualei guvernări PSD-iste, care surprinde motivul pentru care şefii partidului guvernamental abuzează de puterea legislativă în supunerea Justiţiei. Parlamentarii PSD-işti (şi cei din grupările asociate) au modificat legile con­flic­tului de interese, ale abuzului în serviciu, ale răs­pun­derii magistraţilor etc., pentru a-şi putea strecura rudele, cli­enţii şi protejaţii, în posturile cele mai bine remu­ne­rate ale administraţiei. Olguţa Vasilescu, ministru, şi-a impus fostul şi actualul soţ la ASF şi în Comisia par­la­mentară de control a SRI; Eugen Nicolicea, parlamentar şi "spe­cialist în drept", şi-a implantat soţia la Transgaz. "Ba­ronul" de Olt, Paul Stănescu, şi-a "promovat" soţia la Ministerul Educaţiei; familia Cosma, "stăpânitoarea" Prahovei, şi-a "ales" fiica în Parlament, prin retragerea interesată a altor doi PSD-işti eligibili; Liviu Dragnea, liderul partidului, şi-a numit "aghiotantul", pe Adrian Mlădinoiu, secretat de stat etc. Toţi cei răsplătiţi astfel, cu salarii şi prime uriaşe, nu au alte merite decât fide­lita­tea sau înrudirea cu şefii partidului la putere. PSD-ul s-a transformat, în fapt, dintr-o formaţiune politico-ma­fiotă cu reflexe post-comuniste totalitare, într-un partid-tribal, de clan familial, aspirând să domine pentru tot­deauna România.PSD-ul a ajuns la putere, cu un program electoral ex­trem de darnic, deşi liderii lui ştiau de la început că aces­ta este, practic, inaplicabil. Scopul lor era însă supu­ne­rea Justiţiei şi confiscarea statului. "Programul", cum se ştie, s-a pulverizat deja, executivul trecând, cât mai dis­cret, la "implantarea" unor dări noi. Pensiile şi sala­rii­le "nesimţite" ale parlamentarilor, demnitarilor şi cli­enţilor partidului trebuie, desigur, alimentate. "Poporul PSD", votanţii entuziaşti ai celebrului "progam de gu­ver­nare social-democrat", va rămâne, de aceea, iarăşi, cu buzele umflate.