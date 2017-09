La toate religiile, rugăciunea are putere egală

La universitatea americană din Carolina de Nord, mi­­leniul trei a început cu un experiment şocant pen­tru lumea ştiinţifică: testarea puterii de vindecare prin ru­găciune! O temă mistică, proprie lumii ecle­ziaste, de­venise obiect de studiu pentru cercetătorii din do­meniul medical. Un celebru car­diolog, doctorul Ran­­dolph Byrd, şi-a propus să ve­rifice acţiunea cre­dinţei în Dumnezeu asupra bol­navilor cardiaci. Ig­norând sus­piciunea şi ironia confraţilor, el a intrat în legătură cu parohul unei biserici din San Francisco, pe care l-a determinat să se roage, alături de enoriaşii săi, pen­tru un număr de 393 de bolnavi, vic­time ale unui atac car­diac. Aflaţi la distanţă, oamenii nu ştiau pen­tru cine se roagă, după cum nici bolnavii nu ştiau că se roagă cineva pentru ei. Re­zultatele studiului au fost sur­prin­zătoare: lotul de bolnavi care be­ne­­fi­cia­se de sprijin prin rugăciune îşi scurtase, cu 50%, timpul de vindecare, faţă de restul paci­en­ţilor in­ternaţi în spital, iar peste 30% din ei şi-au re­găsit definitiv să­nă­tatea, spre de­o­se­bire de bolnavii ne­in­te­graţi în ex­­pe­riment. Rapor­tul lui Byrd a fost primit cu mare scep­­ti­cism de către co­mu­­ni­tatea me­dicală ame­ricană, care a pus la îndoială profe­sio­na­lis­mul an­che­tei, acu­zând erori de inter­pre­tare a da­telor. Iată însă că peste doar un an, ex­pe­ri­men­tul a fost repe­tat la Kansas City's Mid - Ame­­rica Heart Ins­ti­tute, uti­li­zându-se aceeaşi me­todă, pe un nu­măr mai mare de cardiaci: 990 de bol­­navi, care supravieţuiseră unui infarct. Rezultatul a fost aproape identic: 30% din pacienţi şi-au regăsit rapid starea de sănătate, ca ur­mare a rugăciunilor. Dr. Williams Harris, unul din­tre cercetătorii care au con­dus studiul, s-a declarat si­de­­rat, dar şi fascinat de re­zultatele obţinute. Când pre­­sa i-a cerut să rezume rezultatul cercetărilor sale, a ridicat din umeri, de­cla­rând: "Pacienţii pentru care s-au rostit rugăciuni au evoluat medical mult mai bine ca ceilalţi. Insist asu­pra a ceea ce comportă această fra­­ză".Cu excepţia suspiciunilor formulate de către unii con­fraţi, cele două experimente s-au bucurat de o lar­gă audienţă internaţională, ele fiind repetate atât în Ja­ponia, cât şi în Franţa şi Italia. Noile studii au dus însă la noi întrebări, care fac obiectul unor cer­ce­tări actuale: o rugăciune rostită la căpătâiul unui bol­nav are putere mai mare de vindecare decât aceea ros­tită la mare distanţă, de un necunoscut? Ru­­gă­ciu­nile pen­tru oameni pe care nu îi cunoaştem func­ţio­nează mai bine decât cele rostite pentru apro­piaţi? Indiferent de na­tura răspunsului, cert este că studiile efectuate până în prezent su­ge­rează exis­tenţa unei structuri de ener­gie universală, a unui spi­rit colectiv extrem de pu­ternic, cu influenţă di­rectă asu­pra formelor morfice, asupra bolii şi să­nă­tă­ţii.Studii paralele, efectuate tot în America, dar în do­­meniul biologiei, au dus la rezultate cel puţin la fel de "bizare" pentru lumea ştiinţei: cercetătorii de la Spindrift Research Group din Oregon au des­coperit că o sămânţă de grâu pentru care s-au rostit rugăciuni a încolţit mai repede decât altele, aşezate în acelaşi vas de pământ. Dar observaţiile au ţintit mai de­parte, şi anu­me, asupra conţinutului rugă­ciunii, asupra ti­pu­lui de mesaj menit să ducă la un succes garantat. Oare o ru­găminte precisă se în­de­plinea mai uşor şi mai re­pe­de decât una care cerea, în ge­neral, ca "voia Dom­­nului să se împli­nească?". Şi de data aceas­ta, rezul­tatul ex­peri­men­­tului a fost surprinzător: rugăciu­nile mai efi­cien­te erau acelea care cereau să fie incluse "în planul lui Dum­nezeu" ("facă-se voia Ta"), şi nu cele cu dorinţe exprese, aflate în pla­nul persoa­nei care se ruga. Dar iată una dintre con­clu­­ziile făcute publi­ce de către cercetătorii de la Spindrift Research Group, apropo de efectele ru­gă­ciu­nii: "Din punct de vedere ştiinţific, e şocant să crezi că o formă uni­versală poate să fie inteli­gentă, iu­bi­toare, blândă şi aten­tă la nevoile omeneşti. Dar fie­care test pe bază de ru­gă­ciune ne-a dus către exis­tenţa unei for­ţe supreme, care a ajutat bo­bul de grâu să-şi de­păşească condiţia".Oricât ar părea de ciudat, teoria biologilor ame­ri­cani nu mai este aşa de singură şi de "şuie" în lumea ştiinţei mileniului trei. Cei mai în­drăz­neţi dintre as­tro­fizicieni şi ma­te­ma­ticieni recunosc în afirmaţii pu­bli­ce, rostite şi scrise, prezenţa aces­tei "forţe fun­da­men­tale", existentă în cen­trul uni­ver­sului. Un ex­pe­ri­ment ieşit din comun, menit să pună în lu­mină existenţa unor forţe imateriale cu rol vin­de­cător, îi aparţine unui medic homeopat: Leanna Standish, care a rea­lizat cercetări e­xem­plare asu­pra re­mediilor ho­­meo­patice în trata­mentul SIDA. Doc­tor în far­macie, pro­fesor asociat timp de doi ani al Uni­versităţii Ox­ford şi membru al departa­men­tului de fizio­logie şi bio­fi­zică al Universităţii din Washing­­ton, ea s-a decis să studieze acu­punctura şi ho­meo­patia, într-o manieră care s-o ajute să înţeleagă modul de ma­nifestare a câm­pului energetic uman. Pe mă­su­ră ce avansa în studiul întreprins asupra creierului, şi-a dat seama că modul de func­ţio­nare al sistemului ner­vos nu putea fi ex­pli­cat doar prin bio­logie. Atunci a explorat con­cep­tul unui sistem al­ternativ (prezent şi în filo­sofia şi me­­dicina chi­neză şi indi­ană), bazat pe aure, câm­puri ener­ge­tice, ce se în­tind pe o dis­tanţă cu­prin­să între 10 şi 14 cen­ti­­metri în ju­rul corpului ome­nesc. Nu­­mită director de cercetare la "John Bas­tyr Nathu­ro­pathic Col­lege" din Seattle, dr. Lea­nna Standish a iniţiat un stu­diu asupra a 30 de in­di­vizi bolnavi de SIDA, care au fost trataţi prin pro­­ce­dee me­dicale alter­na­tive, cons­tând în re­me­dii pe bază de plan­te, ho­me­o­­pa­tie, con­siliere psi­hologică, medi­cină chi­ne­zească de co­rec­tare a aurei, hidro­te­rapie şi te­ra­pie cu tem­pe­raturi ridicate (febră ar­ti­fi­cia­lă), pre­cum şi şe­dinţe colective de meditaţie. Re­zul­ta­tele au fost ne­aş­tep­­tate, nu­mă­rul su­pra­vie­ţui­to­rilor fiind su­­pe­rior ce­lui estimat ini­ţial. Cum se explică un ase­menea fe­nomen? Cer­ce­tă­toa­­rea ame­ricană a fost surprinsă de rezultat, dar toto­­­dată şi fe­ri­cită. "Im­pli­caţiile sunt con­si­de­ra­bile", spu­­ne ea, "am do­ve­dit că se poate ob­ţine un efect bio­logic (vin­de­carea) şi fără par­ticiparea moleculară (exact ca în cazul ex­perienţelor realizate pe bază de ru­găciune). Pen­tru mine e clar că forţe ima­te­riale, în cazul aces­ta aura şi me­moria apei, pot transmite un pro­­gram de vin­de­care complet. Con­cluzia? În stra­tu­rile cele mai profun­de ale realităţii materiale se află un soi de energie universală (pe care unii o numesc Dum­­ne­zeu) care răspunde atunci când este solicitată, co­­rec­tând erorile din locurile unde aceas­tă energie se află lo­ca­lizată în organismul uman."Numeroase studii realizate de-a lun­gul vremii au do­vedit că şi al­te com­po­nente spi­rituale - ima­gi­naţia, de exem­plu - vindecă boli. Între ele, negii au in­trat în legendă. Cercetări cli­nice, prac­ticate mai a­les pe copii, au do­­vedit că după câteva şedinţe de hip­­noză, negii dis­­par fără urmă. După ce intrau în sta­re de transă, co­piilor li se ce­rea, de exem­plu, să îşi imagineze niş­te vase spa­ţiale care atacau negii sau erau în­dem­naţi să-i dea, literalmente, dra­­cu­lui. Negii dispăreau ca prin far­mec.Ştiinţa medicală nu poate explica acest fe­nomen şi nici pe cel al vindecării prin rugă­ciu­ne. Dacă ar exista ex­plicaţii, lupta contra can­ce­rului ar fi cu­noscut pro­grese considerabile, pentru că şi negii sunt nişte for­ma­­ţiuni tu­morale, benigne ce-i drept, dar care cresc prin stimularea cu un virus.Apelul la imaginaţie, la psihic, la mobi­li­zare în lup­­ta cu boala, deşi aflat în stadiul de faptă ne­ex­pli­cată ştiinţific, nu poate fi totuşi trecut cu vederea. Iată un exemplu celebru, cu mult mai expresiv şi dra­ma­­tic decât negii vin­decaţi prin hipnoză: cazul Wright. Bol­nav pe moarte din cauza unui limfosarcom, Robert Wright era atins de formaţiuni mari tumorale răs­pândite pe în­treg corpul. Bietul om îşi aş­tep­ta sfâr­şitul cu re­sem­nare, când cineva i-a adus o re­vis­tă în care era vorba despre un medi­ca­ment mi­ra­culos anticancer, ce ur­ma să apară în far­macii: Kre­biozen. Bolnavul şi-a im­plo­rat familia şi pe medicul din spital să-i procure şi lui "minunea" cu ajutorul căreia presimţea că se va vin­deca. Din nefericire, medicamentul se afla încă în sta­diul de ex­periment, fiind testat pe o duzină de bol­navi vo­luntari. Mr. Wright a insistat însă cu o aşa dis­pe­rare, încât în cele din urmă, câteva caşete au ajuns şi la el. După numai trei zile, numărul tumorilor s-a în­ju­mătăţit. Foarte repede, bolnavul s-a dat jos din pat, a început să se plimbe vesel şi glumeţ prin sa­loa­ne, încercând să le ridice moralul celorlalţi mu­ri­bunzi. După două luni, toate urmele de tumori de pe cor­pul lui dispă­ruseră. În mod bizar, ceilalţi par­ticipanţi la expe­riment muriseră toţi. Presa s-a dez­lăn­ţuit con­tra me­di­ca­mentului, pe care l-a prezentat acum drept o es­cro­cherie. Mr. Wright a citit toate ar­­tico­lele şi, la scurt timp după aceea, boala i-a re­venit. În­să­nă­toşit prin spe­ranţă şi motivaţie, când ele au dis­părut, boa­la ne­cruţătoare l-a înhăţat. Une­ori, psi­hi­cul, o re­du­tabilă for­ţă nematerială, este mai puternic decât ori­ce me­di­ca­ment.Şcoala actuală de medicină ame­ricană cunoaşte un veritabil curent referitor la vin­de­cările produse prin forţă spirituală, adepţii ei făcând declaraţii pu­blice în acest sens. Iată, de pildă, ce afirmă dr. Lewis Thomas, medic şi scriitor respectat, pre­şe­dinte la Sloan Kettering Cancer Center din New York: "Trebuie să existe cineva care determină toa­te aces­tea (vindecările miraculoase n.n.), diri­jând detalii atât de meticuloase, produse dincolo de înţe­le­gerea ge­­nerală, un inginer atât de dotat, un pa­tron, un pre­şe­­dinte, pe scurt, mintea condu­că­toare a întregului eşafodaj. Dar, până în prezent, cine este responsabil cu toate acestea scapă înţelegerii noastre."Practic, toţi specialiştii care au studiat feno­menul de vindecare spirituală au ajuns la aceeaşi concluzie: acolo, în cer, cineva ne iubeşte şi ne aju­tă. Japonezul Yujiro Ikemi, unul dintre cei mai repu­taţi cercetători din domeniul remisiilor spon­tane (pe care lumea ne­şti­in­ţifică le numeşte "miracole"), pro­pune următorul mo­del: "Toate nivelurile de or­ganizare ale fiinţei vii sunt conectate cu altele, su­perioare, într-o relaţie ie­rarhică, astfel încât schim­bările produse la un anumit nivel implică schimbări la toate nivelele. Elementul spiritual provoacă schim­bări atât de puternice la nivelul sistemului imu­nitar, încât îi modifică orga­ni­zarea la nivel subatomic, determinând vindecarea". Me­dic prac­ti­cian, japonezul îşi însoţeşte afirmaţia de un caz, acela al unei bolnave care s-a vindecat spon­tan de scleroză în plăci. Remisiile în cazul acestei boli sunt destul de frecvente, dar femeia în cauză a cu­nos­cut o vindecare totală în zone ale corpului greu de re­cu­­perat. Şi în cazul ei, la mijloc s-a aflat rugăciunea. În­tr-o noapte, o voce ciudată a trezit-o, în­dem­nând-o să-i ceară sprijin lui Dumnezeu. "Cere şi vei avea." Emo­ţionată de întâm­pla­re, a început să plân­gă şi să se roage din a­dân­­cul su­fletului. La un mo­ment dat, a sim­ţit o furni­că­tură în corp "ca un soi de des­căr­care e­lectrică, o sen­zaţie scăpă­ră­toa­re, de par­­­­­că prin braţe şi prin pi­cioare îmi curgeau şu­voaie în­tregi de scântei". A doua zi dimi­nea­ţă, co­piii şi soţul ei au rămas si­deraţi când au găsit-o în bu­că­tă­rie, pre­gă­tindu-le mi­cul dejun. "O remisie spon­­tană de pe urma unei scle­roze în plăci este po­sibilă", spune Yujiro Ykemi, "dar o în­să­nă­to­şire deplină, fără urme de boală, reprezintă ce­va ce un medic nu îl poate ex­plica. Dar m-aş bucu­ra să ştiu cum s-a întâm­plat, pen­tru a fi capa­bil să folo­sesc şi eu acest pro­cedeu."De la autoritatea sa confirmată de "doctor în me­di­cină", Melvin Morse, autorul cărţii "Conexiunea Di­vină" (s-a scris pe larg despre ea în paginile re­vis­tei), nu ezită să afirme că: "Trupul omenesc nu este o masă solidă, ci un sistem de particule mici sau puncte de ener­gie, separate între ele prin spaţii şi men­ţinute în an­samblu printr-un câmp electric echi­librat. Când aceste particule nu se află la locul lor, boala se manifestă în corp. Vindecarea spi­ri­tuală e o metodă de a repune aceste particule la lo­cul lor şi de a le re­con­feri armonia pierdută. Do­vada cea mai evidentă se află în raporturile precise de vindecare spirituală spontană. În toate cazurile e clară implicarea lobului temporal drept (emisfera dreaptă a creierului), care determină mecanismul de vindecare şi restaurarea mo­delului iniţial sau a câmpului morfic, responsabil de remediile specifice corpului fizic. În calitate de medic, de doctor în me­dicină, nu e nevoie să apelez la cre­dinţa mea pentru a studia vindecarea spirituală. Pro­bele ştiinţifice atestă faptul că lobul temporal drept are facultatea de a vindeca, mai ales atunci când este activat prin in­termediul a ceea ce ma­jo­ri­tatea absolută a oa­me­nilor numesc «Dumnezeu»". Pen­tru a-şi întări afir­ma­ţia, Melvin Morse citează un alt gigant al şti­in­ţelor medicale: chirurgul şi fiziologul francez (şi toto­dată scriitor celebru), distins cu Pre­miul Nobel, Ale­xis Carrel, care, după ce a studiat mai multe ca­zuri de remisie spontană, a ajuns la concluzia că "exis­tă un loc unde se derulează evenimente de ma­ximă importanţă medicală şi care aruncă o lumină no­uă asupra sistemului nervos"."Cred că locul acela es­te lobul temporal drept", spune Morse. "Locul în care gândirea noastră in­teracţionează cu acel câmp ener­getic universal, Dum­nezeu. Vindecarea spi­ri­tuală ne serveşte ca să ne atragă atenţia asupra ro­lu­lui constant pe care spiritul îl joacă în restabilirea să­nă­tăţii."