Angela Gheorghiu (52 ani) are o carieră impre­sionantă. Din 1990, de la debututul pe scena Operei Naţionale din Cluj, în rolul Mimi, din "La bohème" (de Giacomo Puccini), ea a cântat pe cele mai mari scene ale lumii, adeseori în faţa unor capete înco­ronate: regina Sofia a Spaniei, regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, regina Beatrix a Olandei, Fami­lia Regală a României, dar şi în prezenţa lui Barack Obama, pe vremea în care acesta era preşedinte.Favorizată de deschiderea produsă după eveni­mentele din 1989, soprana originară din Adjud, a avut norocul să se lanseze imediat pe orbita inter­naţională. ?n 1990, a câştigat concursul "Belvedere International Competition" de la Moscova, iar în 1992, cânta pentru prima dată pe scena "Royal Opera House", interpretând rolul Zerlina, din Don Giovanni, de Mozart.Anul acesta, la 25 de ani de la debutul interna­ţional de la Londra, ca să marcheze cum se cuvine evenimentul, Angela s-a întors, în luna februarie pe scena din Covent Garden, pentru cinci reprezentaţii ale operei "Adriana Lecou­vreur", de Francesco Cilea. A interpretat rolul principal, pe cel al Adria­nei, iar fanii şi criticii au fost deopotrivă încântaţi să o revadă şi să o asculte, căci este iubită şi apre­ciată în Anglia, chiar dacă tot de acolo a pornit şi zvonul că Angela este o ar­tistă dificilă, cu aere "de divă". Adevărat, în prodi­gioasa ei carieră, au exis­tat şi incidente legate de compor­tamentul român­cei, de la concerte anulate, la celebrul refuz de a purta o perucă blon­dă, în 1996, pentru rolul Mi­caela, din Carmen de Bizet, în regia lui Franco Zeffirelli. "Pentru că am crescut într-o ţară în care nu aveai voie să-ţi exprimi propria opinie, azi sunt mai puternică. Mulţi artişti refuză să spună ce părere au, de teamă că nu vor mai fi invitaţi pe acea scenă. Dar eu am curajul să spun ce cred", se apăra Angela, într-un interviu acordat revistei Times, în 2007.Una dintre marile ei absenţe, petrecută în 1996, când şi-a anulat toate reprezentaţiile de la Me­tropolitan Opera, unde cânta împreună cu soţul ei de atunci, tenorul francez Ro­ber­to Alagna, nu a fost însă un moft de vedetă, ci a fost motivată de o cumplită tragedie per­sonală: moartea surorii ei mai mici, soprana Ele­na Dan, şi a soţului aces­teia, într-un cum­plit accident. Tot atunci, în 1996, ea a adoptat-o pe nepoţica ei Ioana, care rămăsese orfană peste noap­te, şi a cres­­cut-o ca pe pro­priul ei copil, de­parte de ochii cu­rioşi ai publicului, edu­când-o la cele mai bune şcoli din Marea Brita­nie.Şi divorţul ei de Roberto Alag­na, din 2013, a dat apă la moară tabloidelor, căci cei doi păreau un cuplu de vis - nu doar pe scenă, ci şi în viaţa privată. Fuseseră căsătoriţi timp de 17 ani, timp în care au înre­gistrat numeroase albume şi au jucat împre­ună pe scene importante ale lumii.Anul acesta, în luna mai, Angela Gheor­ghiu a avut câteva reprezentaţii pe scena Staatsoper din Viena, cu "Tosca", de Gia­como Puccini, alături de unul dintre cei mai apre­­ciaţi tenori ai momentului, germanul Jonas Kauf­mann.Ca să vă faceţi o idee despre cât de solicitată este Angela Gheorghiu în anul acesta, trebuie să ştiţi că a mai susţinut, tot în mai, două concerte şi la Opéra Royal de Wallonie din Liège, apoi, în iunie, a avut trei reprezentaţii cu "Tosca", în Japonia. Exact cu nouă zile îna­inte de a cânta la Bu­cureşti, marea artistă va merge la Verona, unde va participa la un concert aniversar, de­dicat lui Luciano Pa­varotti, iar după con­certul din Capitală se întoarce în Italia, la Palermo, unde are trei reprezentaţii cu opera "Adriana Lecou­vreur". În luna octom­brie, va lansa şi un nou disc: "Eternamente: The Verismo Album". În noiembrie va pleca în Coreea de Sud, la Seul, unde are pro­gramate trei concerte, pentru ca la final de an, în de­cembrie, s-o găsim pe scena "Staatsoper Unter den Linden" din Berlin, unde cântă în "La bohème".Angela Gheor­ghiu va cânta în România pe 15 septembrie, de la ora 20:30, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, în cadrul evenimentului aniversar "Zilele Bucureş­tiului", organizat de Primăria Capi­talei, prin ARCUB. Marea soprană va concerta sub bagheta maestrului Eugene Kohn şi alături de Filarmonica "George Enescu" şi de tenorul Teodor Ilincăi.