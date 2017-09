Primele reportaje

Cerşetor pentru o zi

Reporter la Jurnalul Naţional

Reporterul şi frumuseţile patriei

Autor de succes

- Eu n-aş spune că aceste condiţii biografice te îndepărtează de literatură, ci, dimpotrivă, mă în­treb dacă rămânând acasă, aş mai fi găsit dru­mul spre literatură. La Casa de copii mi s-au as­cuţit câteva sensibilităţi, care, suprapuse pe o sea­mă de experienţe foarte dure, m-au împins spre literatură. Desigur, dacă eşti lipsit de o anumită înzestrare, această combinaţie de sensibilităţi şi experienţe te poate duce spre pierzanie.- Sigur că din noianul de fapte, aş putea să decelez câteva... Aşa cum a fost, de pildă, întâl­nirea cu poetul Lucian Alexa din Botoşani. Venea şi mă scotea în oraş de la Casa de copii, ca să mă înveţe ce este poezia. Adică, să-mi dea de băut. Poeţii trebuie să bea, nu-i aşa? (Râde) Aveam 14 ani. Mai târziu, m-a dus şi la femei, că şi asta trebuie să facă poeţii. De poezie vorbeam puţin. Dar a contat relaţia mea cu el, pentru că îmi dădea un curaj pe care nu-l aveam. Fiind crescut toată viaţa cu băţul din urmă, faptul că mă punea în­tr-un context al libertăţii îmi dădea un curaj in­terior pe care apoi îl foloseam pentru a mă ex­pri­ma. Aşa am îndrăznit să scriu poezie. Şi-apoi am mers mai departe: am făcut un cenaclu, care a fost o ade­vărată revoluţie la Casa de copii. Până atunci eram o enclavă - lumea din afară nu se apro­pia de noi, noi nu ieşeam. Deodată, a apărut aceas­tă des­chidere. Ne-a fost adus să ne vor­beas­că isto­ricul şi criticul literar Cons­tantin Ciopraga, apoi un profesor univer­sitar de la Iaşi şi alţii... Am primit colecţiile unor reviste literare şi îmi amin­tesc că i-am citit pentru prima dată, în Luceafărul, pe Paul Goma şi Silvia Kerim, de care nu auzisem până atunci. Copiii din sat au început să vină şi ei la cenaclu şi ne-am împrietenit. Era un aer fantastic de proaspăt, peste îmbâcseala zilelor noastre obişnuite.- Am început să scriu prin clasa a treia sau a patra, poezii naive, cu mieluşei şi fluturaşi. Printr-a şasea, mi-a fost "publicată" la gazeta de perete a casei de copii o poezie cu Partidul. Emoţia pe care am avut-o când mi-am văzut acea poezioară, bătută la maşină pe o foaie A4 şi lipită pe perete, nu o mai am acum, nici când îmi apare o carte. Vă­zând că unii mă apreciază, am început să mă concentrez pe scris. Era şi o formă de refugiu. Scri­sul are avantajul că îţi oferă totul. Tot ce nu aveam sau tot ce voiam să fiu, să trăiesc, îmi imaginam. Multe din poves­ti­ri­le care s-au născut atunci le scri­am, multe doar le poves­team... plătit. Eram câţiva po­ves­taşi care făceam cu rândul, seară de seară, şi cei care ne ascultau ne dădeau suplimentul lor de hrană de a doua zi, drept plată. Iar mâncarea era foarte valoroasă pentru noi. Îţi dai seama ce nevoie aveam cu toţii de po­veste, dacă re­nunţam la aşa ceva. Dimineaţa umblam cu căciula pe la me­se şi adunam eu­ge­niile sau napolita­ne­le care mi se cu­ve­neau. Bă­ieţii res­pec­tau crea­ţia, care azi nu se mai res­pectă. Şi erau foarte capi­talişti, da­că nu le plăcea ce le is­to­riseai, nu căpătai ni­mic.- La început am fost mai pasionat de citit. Am învăţat să citesc singur, de pe cărţile fra­ţilor mei mai mari, înainte de a intra la şcoală. Pe urmă m-am aprins şi de scris. Sunt dece­nii de când n-aş mai putea trăi fără să scriu. Când nu scriu poezie - prima mea iubire -, scriu proză, reportaj, ori diferite articole. Poezie scriu rar acum, din păcate, doar de câteva ori pe an, când am trăiri puternice, care se cer traduse în vers. Scrisul este un act ritualic. De aceea, nici nu mă aşez la scris oricum. Mă bărbie­resc, mă îmbrac frumos şi mă pregătesc sufleteşte. Iau în serios fiecare rând pe care îl tastez la computer. Altfel nici nu se poate, că nu-ţi iese nimic. În plus, trăiesc un paradox: îmi place scrisul, dar nu-mi place să scriu. Scriu foarte greu, mă căznesc pe două fraze o oră în­treagă. Pentru mine, scrisul e un chin, înjur, încep să plâng, am emoţii, mă dau cu capul de pereţi. Frica de eşec îmi dă stări cumplite. Am avut mereu pro­bleme cu termenele limită de predare a textelor la ziar, din pricina asta. Lumea credea că-s leneş. Nu-i adevărat, muncesc mai mult ca alţii, dar nu am uşurinţa scrisului şi, în plus, sunt perfec­ţio­nist. Sigur, vine şi răsplata atunci când, după ce am terminat un text şi pun punct, îl iubesc şi sunt fericit. Nu contează că e un text mic, că nu e o ca­podoperă, este născut de mine, şi starea aceea de după răscumpără tot chinul. Asta ţine şi de foa­me, un timp. Mai mult, ţine de viaţă. În sensul că mă leagă de viaţă. Trei, patru zile. Apoi, iar îmi dau cu pumnii în cap: aoleu, ce scriu, cum scriu?!- Deu­năzi am realizat că eu urc ultimul în auto­buz, chiar şi când e capăt de linie şi sunt doar câţiva călători în staţie. Nu că nu ştiu să dau din coate, dar nici nu-mi pro­pun. Iar această fire a mea mă pu­ne uneori în si­tuaţii ridicole. Să-ţi dau un e­xem­plu. Ieri am mers la o lansare de carte, unde trebuia să şi vorbesc. Am ajuns mai târziu şi m-am băgat după o uşă. Organizatorii au anunţat la microfon că sunt în sală şi m-au poftit alături de ei. Eu strigam că da, sunt acolo, dar nu se auzea. Scena s-a repetat de câteva ori, până mi-am dat seama că sunt penibil. Adică sunt invitat la o lansare şi eu mă aşez după o uşă... Mai târziu am şi plecat, sub un pretext oarecare. Cam aşa e şi cu "notorietatea". Uite, foarte greu am acceptat şi interviul ăsta. Nu-mi place să vorbesc despre mine. Sunt un ins retras. E jenant să mă expun. Iar când ai şi un pic de notorietate e foarte greu de suportat.- De ce să scriu despre universul Popescu şi nu despre universul Ilişoi, cu atât mai mult cu cât îl cunosc cel mai bine? Nu înseamnă că, dacă por­nesc de la anumite lucruri care mi s-au întâmplat, fac un proces-verbal detaliat al vieţii mele. În­tr-un anume mod, orice literatură este auto­bio­grafică. Până şi literatura SF. Toate personajele au ceva din tine. Nu poţi da în literatură ceva ce nu ai. La mine este vorba şi despre răfuielile pe care le am cu trecutul meu. Am zone din mine pe care eu însumi le explorez cu uimire. E un demers de autocu­noaştere, din care dacă se poate ali­menta şi altul, cu atât mai bine. Mi s-a mai re­proşat că sunt nar­cisist. Toţi creatorii, mari sau mici, sunt puţin nar­ci­sişti, pentru că nu poţi crea în desconsiderarea ta. Tu eşti dumnezeul lu­mii tale de cuvinte. Ori­cum, eu nu scriu doar des­pre mine.- Sunt roluri în care pot intra uşor, pentru că sunt un om umil, provenit de la ţară, şi cu o părere proastă despre sine. Mă simt mai bine între oameni simpli, îi în­ţeleg mai bine, pentru că trăiesc ca ei. Şi-apoi, tre­buie să fii credibil. M-am dus să fac un reportaj incog­nito la spitalul de obezi, doar nu mă puteam duce la coa­feze, se prin­deau că nu sunt de acolo. (Râde) Şi între gunoieri, la fel. Am trăit în me­­dii joase şi, în plus, am o fas­cinaţie pen­tru ele mai ma­re decât pentru mediile selecte. Este diferenţa dintre făina inte­grală şi făina cu trei nule - din ca­re s-a extras totul, s-a esenţializat, dar nu mai are niciun far­mec. Lumea de jos con­ţine to­tul, in­clu­siv ce e sus, doar că trebuie să cauţi mai atent. A nu se înţelege că sunt vre­un socialist care dis­pre­ţuieşte sau urăşte clasele superioare, ele au rolul lor, dar nu-mi puteam face meseria încer­când să mă integrez între avo­caţi sau medici, de pildă. N-am faţă. Cornel Nistorescu mi-a şi zis oda­tă: "Ai faţă de nave­tist, nu te bagă nimeni în seamă, mergi şi tu pe acolo şi vezi despre ce-i vorba".- Nu, pentru că mă împlineşte ce fac. Scriu şi acum, cum am făcut de când mă ştiu. O singură dată am trăit frus­trări mari, la zia­rul "Na­ţio­nal", când re­du­se­seră spaţiul pen­tru re­portaj la 1.500 de sem­ne - nici mă­car o pagină A4 cu­lea­să la com­puter. Abe­rant! M-am îmbol­nă­vit de su­părare; de atunci am în­ceput să mă în­graş. Am şi ple­cat la alt ziar. În rest, nu sufăr că nu am un salariu de undeva, deşi nu e uşor să fii pe barba ta şi nu-mi place ima­ginea autorului mu­ritor de foame. Dar eu tră­iesc extrem de mo­dest, după cum ştii, şi, pentru moment, îmi ajunge ce pot produce fără niciun com­pro­mis.- Scriu într-un mod primitiv. Încerc să mă de­ba­rasez de toată ştiinţa scrisului, de toată cultura acu­mulată şi să scriu aşa cum îmi vine, cu since­ritate. Nu urmăresc să captez atenţia unui anumit tip de public pe care l-aş avea în minte, ci numai să spun o poveste din tot sufletul. Singurul cri­teriu de control este să-mi placă mie. Cu riscul de a supăra pe unii, de a nu plăcea altora, de a rata chiar, trebuie să fii sincer cu tine şi cu textul tău. Nu mă refer la expunerea unor intimităţi sau la redarea exactă a realităţii, ci să spui exact cum vezi tu acea realitate, care poate fi deformată şi chiar falsificată de ochiul tău, dar adevărată în felul în care o exprimi. O relatare seacă a unor evenimente va trece pe lângă urechile cititorului sau va fi uitată. O imagine puternică, pe care numai viziunea unui reporter iscusit o naşte, o ţii minte şi peste treizeci, patruzeci de ani. Când scriu un text amuzant, râd de mă prăpădesc, de unul singur. Iar când scriu ceva dramatic, plâng. Cred că aceste emoţii se transmit cititorului. Lu­mea simte că nu-mi trădez textul, că nu fac o "lu­crare" pentru bani, ci îl rup din mine, mă doare şi mă bucură în acelaşi timp. Foarte interesant este că îmi devin apropiaţi sufleteşte oameni pe care nu-i cunosc, care sunt la mari depărtări, cu care nu comunic altfel decât prin reportajele, prozele şi poeziile mele. De fapt, oamenii interacţionează cu textele, nu cu mine. Dar dacă pui destulă viaţă într-un text, poţi crea iluzia că acel text eşti chiar tu.Născut pe 13 februarie 1968, la Ringhileşti - Botoşani, într-o familie cu 12 copii, a fost cres­cut la Casa de copii din Truşeşti, acelaşi ju­deţ. A debutat în presă la începutul anului 1990 şi a scris, pe rând, la Atitudinea (1990-1991), Timpul (1991-1998), Naţional (1998-2003), Cotidianul (2004-2009) şi Jurnalul Naţional (2009-2014). Mentor la ziarul "Viaţa liberă" din Galaţi (oct. 2014 - mai 2015). În prezent, şomer.