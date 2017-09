"De doi ani, boala Lyme îmi face viaţa un coşmar"

(Răspuns pentru MARI RĂDULESCU, F. AS nr. 1130)

"Am venit de la mare cu pete pe corp"

(Răspuns pentru ANDREI - Bucureşti, F. AS nr. 1277)

Din datele pe care le furnizaţi, în cazul dvs. este vorba, foarte probabil, despre o boală autoimună, care este cauza, atât a edemului Quincke (sau edem angioneurotic), cât şi a hipotiroidiei (este vorba despre tiroidita cronică autoimună), o afecţiune a sistemului imunitar, cauzată de un dezechilibru grav, prin care acesta îşi atacă propriile organe. Simptomele cu care vă confruntaţi, angioedemul, se nu­mără printre cele mai frecvente manifestări ale tiroiditei. Nu ţin de dereglarea hormonală, res­pectiv hipotiroidia, ci de boala autoimună. Din această cauză, în cele mai multe cazuri, tratamentul hormonal de substituţie şi corectarea hipoti­roidiei sau hipertiroidiei nu duce la ameliorarea simptoma­tologiei bolii autoimune. Pe lân­gă angioedem poate apărea şi o erupţie urticariană la nivelul pielii. Atât erupţia, cât şi edemul Quincke, pot să apară fără nici o cauză aparentă sau pot să existe diverşi factori declan­şa­tori: alimentari, stres emoţional, suprasolicitare fizică, medica­mente, factori fizicali (presiune, căldură, frig, expunerea la soa­re), infecţii virale sau bacte­riene. În această afecţiune, de multe ori, sistemul imun reac­ţio­nează exagerat şi la nivelul tubului digestiv. În peretele intestinal există o componentă importantă a sistemului imun. Acesta poate reacţiona exagerat la contactul cu alimentele, care sunt considerate substanţe străine de organism. Aşa apar aşa-nu­mitele intoleranţe alimentare. În această situaţie, apariţia erupţiei sau a angioedemului nu este lega­tă direct de un aliment anume, ca în cazul aler­giilor alimentare. De aceea, este greu să se sta­bilească o corelaţie între consumul unui aliment şi apariţia angioedemului. Printre cele mai frec­vente intoleranţe alimentare, asociate cu tiroidita auto­imună, se numără intoleranţa la gluten. Aici vor­bim despre intoleranţa clasică - boala celiacă (condiţionată genetic şi care poate fi diagnosticată prin teste specifice), dar şi despre intoleranţa la gluten non-celiacă. Ultima este o afecţiune des­crisă recent, în care testele clasice pentru celiachie sunt negative. În aceste cazuri, trebuie făcute alte analize care să pună în evidenţă această into­leranţă. Acelaşi tip de analize pot fi făcute şi pen­tru alte alimente - teste de intoleranţă alimen­tară. În funcţie de rezultatul acestor teste, se poate recomanda un regim alimentar adecvat, chiar dacă testele de alergie la alimente sunt negative. Tre­buie subliniat faptul că excluderea alimentelor la care se depistează intoleranţa nu duce imediat la ameliorarea simptomatologiei. Este nevoie de o perioadă de timp pentru a scădea inflamaţia intes­tinului, tocmai pentru că angioedemul nu este consecinţa directă a unui aliment ci, indirect, a inflamaţiei intestinale.În acelaşi timp trebuie căutate însă şi alte cauze pentru angioedem. Acesta poate avea o cauză parazitară, o infecţie în sfera digestivă sau uro­genitală, o altă boală inflamatorie autoimună, care se poate asocia cu tiroidita cronică. Există şi boli mai rare, cu componentă ereditară, sau afec­ţiuni maligne, care se pot manifesta prin edem Quincke. Acestea trebuie căutate în special atunci când angioedemul nu se asociază cu erupţie urtica­riană.Dacă analizele pe care le-aţi făcut au exclus alte afecţiuni în afara hipotiroidiei, atunci cauza angioedemului dvs. este dereglarea autoimună: tiroidita cronică autoimună sau tiroidita Hashi­moto.Pentru a rezolva problema cu care vă confrun­taţi, vă recomand inclusiv o evaluare psihologică. Întotdeauna, în spatele acestei afecţiuni există o traumă emoţională cu care persoana în cauză s-a confruntat sau se confruntă în continuare. Este vorba despre blocarea unor emoţii, negative de obicei, o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Un psiholog cu experienţă vă poate ajuta să iden­tificaţi aceste emoţii şi să le eliminaţi.Tratamentul clasic presupune administrarea de antihistaminice şi, în situaţiile mai grave, trata­ment cu cortizon sau chiar cu adrenalină, dacă angioedemul este localizat la nivelul glotei. Regi­mul alimentar este foarte important. Trebuie evitate alimentele bogate în histamină (peşte, icre, fructe de mare, conserve, afumături, arahide, nuci, alune, căpşuni, fructe de pădure, vinete, roşii, mu­ră­turi, brânzeturi fermentate, preparatele refri­gerate). Pe termen lung, trebuie excluse alimentele la care se evidenţiază intoleranţa, prin teste spe­cifice.Tratamentul natural presupune remedii care au efect antiinflamator şi imunomodulator. Vă reco­mand următoarele plante - aloe vera, cătină, evening pri­me­rose, lemn-dulce, mestea­căn, urzică, trei-frati-pătaţi, coada-şoricelului (dacă nu sunt con­traindicaţii). Plantele respective le găsiţi, fie ca atare, sub formă de capsule, sau sub formă de tincturi, unele chiar în combi­naţie de mai multe plante. De ase­menea, vă recomand să luaţi Selenium şi vitamina D pen­tru efectele imunomodu­la­toare. Pu­teţi asocia şi trata­ment ho­meopat, efecte bune având remediile Apis CH9, Anti­mo­nium crudum CH6, 3-4 doze pe zi, şi Bovista CH200 - o doză, la 3 zile.* Dintre afecţiunile cu care vă confruntaţi, de departe cea mai periculoasă şi care trebuie monito­rizată toată viaţa, este boala Lyme. Spirocheta "Bor­relia Burgdorferi" este transmisă prin muşcă­tura de căpuşă infectată în mediu favorabil (pă­şuni, păduri), de la iepuri sălbatici, căprioare, tăuni, porci mistreţi). Infecţia provoacă (uneori fără simptome acute) un erythem chronicum migrans vizibil la locul muşcăturii printr-o papulă inelară care se lărgeşte (migrează) progresiv între 2 zile şi 3 luni, evoluând cu o stare generală proas­tă, artralgii, febră. Boala are 3 stadii de evoluţie: 1. In­cubaţie (7-10 zile) cu semnale trecă­toare de cefalee, oboseală, inape­tenţă, frisoane. 2. În faza a doua apar eriteme (înroşiri) multiple pe piele, care de cele mai multe ori se vindecă fără trata­ment, dând bolnavului impresia că boala a trecut. 3. Abia în acest stadiu manifestările neurologice (encefalita, meningita, neuropatiile periferice, meningoradiculita limfo­citară (sindromul Bonn­wartt), paralizia unor nervi cranieni etc. pune bol­na­vul pe gânduri pentru a face investigaţii urgent.Pe lângă modificările "SNC", agentul etiologic al bolii Lyme poate declanşa probleme psihice (atacuri de panică, depresii, anxietate), manifes­tările conducând bolnavul spre medicul psihiatru.Diagnosticul este serologic. Spirochetele sunt identificate şi în lichidul sinovial, extras prin punc­ţie articulară şi confirmate prin testul "ELISA".Tratament: leziunile cutanate se tratează cu Penicilină sau Amoxicilină, iar pentru complica­ţiile tardive (cazul dvs.), se administrează la in­dicaţia medicului Benzilpenicilină i.v. sau Cefa­losporine (Cefotaximă sau Ceftriaxonă i.v.).Tratament naturist - Cat's Claw, 3 tablete pe zi, Goldenseal Root - 1 tabletă pe zi, Olive Leaf, Imune Green Gold, Colostrum Prime Life, Bi-Io­mare capsule, Amino Fuel, Spirdietabs, Biioli­caps - cu rol antibacterian, antiviral şi imunostimulator.* Bartoneloza sau boala ghearelor de pisică apare ca urmare a muşcăturii, zgârieturii şi a linsului pielii de către pisică, la copii şi persoanele iubitoare de animale. De obicei trece fără mani­festări. La cei cu imunitate scăzută, după 3-5 zile apar leziuni cutanate (roşeaţă), iar la 1-2 săptă­mâni: limfadenopatie dureroasă ce persistă circa 3 săptă­mâni - 3 luni, provocând rar meningoence­falită, hepatită, osteomielită sau infecţie conjunc­tivală. Medicul, în urma analizelor, trebuie să pre­cizeze tipul de Bartonella: Bacilliformis, Henselae sau Quintana.Tratament: Azitromicină, Ciprofloxacină, Doxi­cilină - cu reţetă medicală.* Ehrlichioza - această bacterie mică, gram negativă, vizibilă în fagocite, poate produce infec­ţii umane severe. Infectează în general celulele mononucleare sanguine şi tisulare sau celulele mie­loide, agentul fiind căpuşa "Lone star" ce trăieşte pe pielea căprioarelor cu coadă albă.Boala este contractată pe timp de vară, din re­giu­nile rurale. Bacteria provoacă dureri abdomi­nale, greţuri, diaree, anorexie, mialgii, tromboci­topenie, leucopenie, transaminaze crescute etc.Tratament: Doxicilină 100 mg, la 12 ore.Multă sănătate!Vara ne bucurăm din plin de soare, de lumina şi căldura lui, precum şi de efectele sale benefice asupra organismului, printre care amintim, în mod special, favorizarea sintezei de vitamina D. În mod corect, este recomandat să ne ex­punem dimineaţa, până la ora 10, şi după amiaza, după ora 16. Pro­du­sele cu factor de protecţie cât mai mare şi pălăriile de soare sunt obligatorii, pen­tru a evita arsurile. Se beau cât mai multe lichide, de preferat apă, în locul băuturilor carbogazoase, legume şi fructe, în locul dulciurilor. În cazul în care mergem la mare, este recomandată aplicarea de creme cu factor de protecţie corespunzător, cu 30 de minute înainte de expunerea la soare, după fiecare baie şi repetarea aplicării la fiecare două ore. Nu aplicaţi cantitaţi exagerate din aceste pro­duse, pentru ca apoi, imediat, să intraţi în apă, şi nu încercaţi să absorbiţi toată lumina soarelui, astfel încât să deveniţi "roşu ca racul". În acest moment, apar arsurile solare care, pe lângă aspectul inestetic, sunt chiar foarte dureroase, pot fi însoţite de insolaţii şi, mult mai grav, pot determina apariţia cancerului de piele. Expunerea îndelungată la radiaţiile solare determină, de asemenea, reducerea concentraţiei de coenzima Q10 din organism, atât de necesară pentru creier, inimă şi ficat. Trata­men­tul în astfel de situaţii poate fi multiplu, por­nind de la meto­dele "băbeşti" şi continuând cu produsele spe­ciale cu rol de hidratare a pielii, şi ajungând până la tratament medicamentos. Pentru refacerea pielii în urma arsurilor, vă recomand să aplicaţi pe zona afectată comprese cu 1 linguriţă de soluţie Malavit, diluată cu 1 lingură de apă, de 2-3 ori pe zi. Intern, administraţi Ex­tract purificat de răşină mumie, 1 tabletă pe zi, cu 30 minute înainte de masă, timp de 10 zile, pauză 5 zile. Este un produs natural, cu rol în redu­cerea stresului oxidativ în neutralizarea radicalilor liberi rezultaţi în urma expunerii excesive la razele soarelui. Spray-ul cu apă termală este, de aseme­nea, de ajutor; el cal­mează iritaţia pielii şi favo­rizează procesul de recuperare. Multă sănătate!