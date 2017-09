Doamnă directoare Sânziana Pop,Mă număr şi eu printre oamenii cu mari probleme sociale, o făptură aflată la anii bătrâneţii şi neputinţei. Din cauza bolilor care s-au agravat nu mă mai pot deplasa, nu-mi pot face cumpărături şi nu am prieteni care să mă viziteze şi să mă ajute să-mi facă viaţa un pic mai frumoasă. Am fost trădată de soţ, de familie şi mă lupt cumplit cu singurătatea, care este mai grea ca moartea. Am ajuns la psihiatrie, de unde am ieşit cu diagnosticul grav: depresie accentuată, frică de oameni, atacuri de panică. Mi-am crescut copiii în condiţii deosebit de grele. Am mâncat la cantina săracilor şi am trăit în frig, fiindcă stau la casă în curte şi nu ne-au ajuns lemnele niciodată. Boala mi-a înde­părtat şi copiii. Acum nu mai rezist să car lemne, nu mai pot să fac focul în sobă singură. De altfel, s-au terminat şi nu mai am bani să cum­păr altele, sunt foar­te scumpe.Nu mai pot, nu mai pot, vă rog să-mi acordaţi un ajutor de extremă urgenţă. Nu am de nici unele. Ca­sa are nevoie de re­paraţii (multe cră­pă­turi, inun­daţii). N-am mai zugrăvit de peste 20 de ani. Sunt multe cerinţe, multe nevoi, iar eu nu mai pot să le rezolv. Nu mai pot să trăiesc într-o aşa de mare ne­putinţă. Plâng foar­te mult şi sufăr de singurătate. Am nevoie de ci­neva alături, ca­re să mă ajute, să-mi ţină com­panie, să fie lângă mi­ne. Este foarte important ca un om bolnav şi ne­pu­tincios să aibă lângă el o per­soană de încredere. Îmi este înfio­rător de greu, vă rog ajutaţi-mă! Oricât de puţin, pen­tru mine va fi foarte mult.