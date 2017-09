Foto: 123 RF.com - 4

Când vorbim despre citrice, toată lumea se gândeşte la vitamina C. Însă pe lângă ea, aceste fructe delicioase conţin şi aproape două sute de compuşi anticancerigeni.- Cercetările din ultimul timp au condus la concluzia că vita­mi­na C acţionează mai rapid decât alţi antioxidanţi, cum ar fi vitamina E şi carotenoidele. De aseme­nea, în citrice se găsesc pectine, o categorie de fibre solubile care nu doar că ajută la eliminarea colesterolului din organism, dar reduc şi infla­ma­ţiile, încetinind pe această cale dezvoltarea celu­lelor maligne. Cu toţii ştim că roşiile sunt princi­palul nostru furnizor de licopen, dar şi grepfruitul roşu (atenţie: numai cel roşu!) ni-l oferă în cantitate considerabilă. Apoi, la fel ca lămâile şi limetele, toate soiurile de grepfruit, indiferent de culoarea lor, conţin limonen şi limonină - două sub­stanţe care activează o anumită proteină, blocând astfel estra­diolul, un hormon im­plicat în apariţia can­ce­rului mamar. Iar portocalele sunt singurele care au în compoziţia lor hesperidina, aptă să scadă colesterolul "rău" LDL şi să crească nivelul celui "bun" HDL.- Citricele (şi sucurile stoarse din ele) sunt minunat de gustoase şi atât de sănătoase, încât ar trebui să căutaţi noi posibilităţi de a le include în meniul dvs. Puneţi felii de portocală sau grepfruit pe salate ori pe felurile trase la tigaie, amestecaţi suc de lămâie în ceaiurile de plante, întindeţi gem de portocale (preferabil, cu cât mai puţin zahăr) pe pâinea prăjită de la micul dejun.- Gemurile şi sucurile cu pulpă prezintă marele avantaj că în ele se regăseşte fructul în întregime, inclusiv frag­mente de coajă şi bucăţele din pieliţa albă de dedesubtul ei. Deşi nu foarte plăcute la gust, aceste părţi ale fructului sunt bogate în pectină, limo­noide, hesperidină şi alţi compuşi bioactivi. De aceea, când vi se face poftă de un suc de citrice, alegeţi unul cu pulpă, şi când mâncaţi un fruct proaspăt, nu îndepărtaţi complet pieliţa albă.- Este de reţinut că în grepfruit există atât furocumarine, cât şi naringine, iar combinaţia lor blochează descom­punerea şi evacuarea anumitor preparate farma­ceu­tice, consecinţa fiind intensificarea acţiunii acestora până la un prag ce poate deveni periculos. Întrebaţi-vă doctorul dacă reţeta pe care aţi pri­mit-o cuprinde cumva medicamente incompatibile cu grepfruitul sau cu sucul lui.Şi, în sfârşit, nu uitaţi de principiul diversităţii: mâncaţi citrice de toate soiurile, formele şi culo­rile, nu vă fixaţi preferinţele la un singur fruct.Rădăcina de ghimbir a fost preţuită şi întrebuinţată ca remediu încă în medicina tradiţională chineză. Şi în zilele noastre, multe persoane îşi alină cu ea greţurile de dimineaţă sau răul de călătorie. Însă virtuţile ghimbirului trec cu mult dincolo de calitatea de a ne linişti stomacul.- Ghimbirul ne vine în ajutor cu o mulţime de compuşi anti­inflamatori, care inhibă activitatea enzimei COX-2, cu rol în transmiterea senzaţiei de durere. Astfel, el reuşeşte să combată anumite simptome ale artrozei. Însă, dacă ne gândim la faptul că inflamaţiile existente în organism pregătesc terenul pentru boli mult mai grave, cum sunt cele maligne sau maladia Alzheimer, ne dăm seama de importanţa inhibitorilor de COX-2.- Nu aveţi nevoie de o cantitate prea mare de ghimbir pen­tru a-i simţi efectul terapeutic. Sunt suficiente cam 30 de grame pe zi, cu care se pot condi­menta, de exemplu, nişte legume trase la tigaie sau o mâncare cu carne marinată. Dacă vreţi să obţineţi o ameliorare imediată a răului de călă­torie, luaţi un sfert de linguriţă de rădăcină crudă. Ghimbirul confiat şi siropul de ghimbir se con­sumă cu mai multă plăcere, dar nu sunt indicate, din cauza adaosului de zahăr.- Când pre­paraţi un ceai, radeţi mărunt ghim­birul, înainte de a-l pune în apa clocotită. Gustul infuziei se poate îmbunătăţi cu puţină zeamă de lămâie şi miere (sau un îndulcitor de ştevie).- Ghim­birul îşi păstrează mare parte din calităţi şi atunci când este uscat şi transformat în pulbere sau administrat sub formă de capsule. O altă variantă ar fi şi ginger-ale, berea de ghimbir, numai că trebuie citită cu atenţie eticheta, fiindcă de multe ori această băutură carbogazoasă nu conţine nici măcar o urmă de ghimbir.Este o familie care cuprinde sute de plante, cele mai cunoscute fiind menta, dar şi unele întrebuinţate frecvent drept condimente în bucătărie, de pildă busuiocul, rozmarinul, cim­brul, oregano, lavanda, salvia şi roiniţa.- Cu aroma şi gustul lor plăcut, aceste plante sunt consumate de obicei sub formă de infuzii, constituind remedii tradiţionale pentru liniştirea stomacului. Multe din ele conţin substanţe energizante, ce au un efect similar cu al cofeinei şi, astfel, constituie o alternativă demnă de luat în seamă la cafea sau ceai. Altele, ca roiniţa şi lavanda, sunt sedative şi asigură o protecţie eficientă a inimii, datorită unui grup masiv de compuşi antioxidanţi.Dar cea mai interesantă calitate a labiatelor este aceea că ele împiedică descompunerea ace­til­colinei, un neurotransmiţător care acţionează la nivelul creierului, mijlocind trimiterea mesa­jelor de la o sinapsă la alta. Dacă aceste mecanis­me funcţionează perfect, avem şase să ne păstrăm agerimea minţii până la o vârstă înaintată. Iată, deci, un motiv întemeiat pentru a folosi mai des în bucătărie plantele din familia labiatelor.- Fiindcă este de presupus că nu doriţi să vă neglijaţi creierul, vă sfătuim să beţi zilnic câte o cană de ceai din­tr-un amestec de plante (mentă, rozmarin, bu­suioc, cimbru şi orice vă mai place din categoria labia­te­lor). Pe lângă deliciul gustului, vă veţi aprovi­ziona astfel cu un cocteil de substanţe care prote­jează acetilcolina.- În timp, vă veţi întocmi singuri reţeta preferată, în funcţie de aromele care vă atrag mai mult. Puneţi plantele într-un ibric cu apă clocotită şi infuzaţi-le 10-15 minute.- În cazul când aveţi în grădină sau vă puteţi procura plante proaspete din familia labiatelor, tăiaţi-le mărunt frunzele şi apoi adău­gaţi-le la diverse salate. De asemenea, ele pot fi un condiment ideal pentru nu­me­roase feluri de mâncare. Sau introduceţi-le într-un săcu­leţ de tifon şi cufundaţi-le în apa în care vă îmbăiaţi. Multe din substanţele care împiedică des­compunerea acetilcolinei pătrund în organism şi prin piele.Din aceeaşi categorie de alimente fac parte nucile braziliene, macadamia şi nucile pecan. Toate sunt sănătoase datorită conţinutului de fibre, acizi graşi nesaturaţi şi aminoacizi (în primul rând arginină). Totuşi, nucile clasice (Ju­glans regia) se disting prin proprietăţile lor deosebite.- Aţi remarcat vreodată asemănarea frapantă dintre jumătatea de nucă şi creierul uman? Coincidenţă sau nu, există puţine alimente capabile să contribuie în aseme­nea măsură la buna funcţionare a centrului nostru de comandă. Nucile sunt o sursă bo­gată de serotonină, un neurotrans­miţător graţie căruia ele au un pronunţat efect antidepresiv. Ca remediu pentru de­presiile sezo­niere, puteţi utiliza uleiul de nucă, în combinaţie cu şofranul. Totodată, nucile ne asigură un aport con­sistent de acizi graşi Omega-3, care previn îm­bolnăvirea inimii şi reduc inflamaţiile.- Le puteţi folosi ca gustare, în loc de biscuiţii săraţi sau dulci. Se pot pune în salate, paste, legume, müsli. Gustul lor se armonizează perfect cu ciocolata (şi cu îngheţata, însă pe aceasta nu v-am recoman­da-o, fiindcă este mai puţin sănătoasă).- Există per­soane care consumă nucile ca ajutor pentru con­trolul greutăţii corporale, afirmând că trei nuci consumate înainte de masa de prânz le reduc sen­sibil pofta de mâncare. Ceea ce nu este exclus, deoarece serotonina conţinută în ele transmite pro­babil creierului semnalul de saţietate. Toto­dată, şi uleiul de nucă merită toată atenţia. Gătiţi cu el sau puneţi-l în sosurile pentru salate.- Nucile sunt foarte sănătoase - însă ele sunt nişte alimente cu multe grăsimi şi densitate calorică mare. De aceea, chiar dacă vă plac, abţineţi-vă de la exagerări. Ca să nu aveţi probleme, mul­ţumiţi-vă cu un pumn de mieji, ca gustare între mese, ori câteva nuci tăiate mărunt şi presărate pe mân­carea din farfurie.Întrebuinţată ca leac tradiţional cu vechi­me de secole în Orientul Mijlociu, Iran şi India, rodia ne oferă o bogăţie de principii bioactive, ce servesc la prevenirea cancerului, a afecţiunilor inimii, ca şi la ameliorarea simp­tomelor uneori chinuitoare ale menopauzei.- La fel ca numeroase alte fructe şi legume, rodia este o sursă generoasă de antioxidanţi. Însă calitatea polifenolilor ei îi conferă o însemnătate specia­lă, fiindcă printre ei se numără şi unii identici cu "superantioxidanţii" din cafea, ceai şi ciocolată. Mai multe studii au atestat faptul că rodia izbuteşte să readucă la normal valorile crescute ale colesterolului.Dar şi mai important decât potenţialul anti­oxidant remarcabil al acestui fruct este conţi­nutul său de fitoestrogeni. Într-o jumătate de rodie se găseşte deja o cantitate de estrogen egală cu doza zilnică prescrisă unei femei în cadrul terapiei hormonale de substituţie. Me­dicii recomandă frecvent terapii de acest gen femeilor aflate la meno­pauză, care au de suferit din pri­cina simpto­melor specifice. În­tr-ade­văr, rodia furnizează o întreagă paletă de hormoni vegetali ase­mănători cu cei din orga­nismul uman, din­tre care doi au atras în mod deosebit atenţia specialiş­tilor. Este vor­ba despre alfa şi beta estra­diol. Şi, dincolo de efectele ime­diate, să nu uităm că fito­estrogenii ajută la pre­venirea apariţiei can­ce­rului.Totodată, rodia combate cu succes patolo­giile reunite sub denumirea de sindrom meta­bolic, de exemplu diabetul şi supraponde­rali­tatea. Există chiar şi o dietă bazată pe fructul de care vorbim. În cartea lor intitulată "Pome­granate - the Most Medicinal Fruit", medicii americani Robert Newman şi Ephraim Lansky precizează că rodia poate re­du­ce surplusul de greutate corporală, datorită ac­ţiu­nii acidului punicic prezent în compoziţia ei.- Multor per­soane le este dificil să desfacă o rodie proas­­pătă, fără să împrăştie o parte din ea prin toată bucătăria. În asemenea situaţii, sucul co­mercializat în sticle sigilate poate reprezenta o alternativă practică. Dacă nu-l veţi găsi în ma­gazinele naturiste, cu siguranţă îl puteţi pro­cura de pe internet. Cu condiţia să fie preparat corect, sucul ar putea fi chiar mai sănătos decât fructul însuşi, deoarece se presupune că pro­ducătorii îl extrag din rodia întreagă, cu tot cu coajă şi sâmburi, respectiv, acele părţi unde se concentrează majoritatea polifenolilor.- Deşi sunt la fel de eficiente ca o terapie de substituţie hormonală, rodiile n-o pot înlocui nicidecum. Te­rapia hormonală este standardizată, adică pacienta ştie exact ce doză pri­meşte dintr-un hormon anume. N-aveţi garanţii de acest fel atunci când mâncaţi o rodie. Prin urmare, în cazul că ur­maţi deja un trata­ment hormonal, întrebaţi-vă medi­cul dacă riscaţi să aveţi probleme, consumând su­plimentar şi un fruct. O rodie sau un pahar mai mic de suc ar trebui să fie în ordine, dar feriţi-vă de exagerări, deoarece aveţi de-a face cu cea mai abun­dentă sursă de sub­stanţe cu acţiune asemă­nătoare estrogenului.- În ultimul timp, sunt scoase pe piaţă din ce în ce mai multe suplimente nutriţionale bazate pe ex­tractul de rodie. Calitatea lor variază şi ele pot conţine cantităţi importante de fito­estrogeni. De aceea, ar fi prudent să consultaţi medi­cul, înainte de a vă decide să luaţi un astfel de supliment.Specia Capsi­cum, din familia So­la­naceae, numără o multi­tudine de so­iuri, de la ardeii foar­te iuţi, până la cei graşi, cu gust dul­­ceag, şi la gogo­şari. Deşi înrudite, aceste legume se deo­­sebesc în­tre ele în privinţa uti­lităţii lor te­rapeutice. Ar­deii iuţi ne aju­tă la slăbit, protejează stomacul, sunt de folos la răceli şi combat durerile pro­vocate de artroză. Ardeii graşi, în schimb, sunt adevărate super­sta­ruri în ce priveşte conţi­nutul de antioxidanţi şi, de aceea, reprezintă un aliat valo­ros în prevenirea bolilor de inimă şi a cancerului. Şi unii, şi ceilalţi, sunt atât de sănă­toşi, încât n-ar trebui să lip­sească nicio zi din hrana dvs.- Calităţile curative ale ardeilor iuţi se datorează, în mare măsură, capsaicinei, sub­stanţa de la care provine gustul lor iute. Ea obstruc­ţionează transmiterea semnalelor dureroase şi, în acest mod, poate diminua suferinţele pacienţilor cu artroză. Când mestecaţi o teacă de ardei iute, capsaicina stimulează producţia de endorfine (care nu sunt altceva decât nişte analgezice naturale), îmbunătăţeşte circulaţia sangvină şi chiar grăbeşte arderea grăsimilor. Dacă sunteţi răciţi, "pipăruşii" vă ajută să eliminaţi excesul de lichide din corp, fluidizând mucusul din bronhii, făcând nasul să curgă şi ochii să lăcrimeze.Şi ardeii graşi conţin capsaicină, dar într-o concentraţie mult mai mică. Principala lor calitate este alta: cantitatea enormă de antioxidanţi. Iar cei de culoare roşie ne furni­zează o doză de vitamina C considerabil mai mare, com­parativ cu cei verzi. Mâncând o jumătate de cană de ardei roşii tăiaţi în bucăţele, obţineţi 142 miligrame de vitamină C, ceea ce echivalează cu cifra spectaculoasă de 236% în raport cu doza zilnică recomandată. Totodată, un ardei acoperă aproximativ jumătate din necesarul zilnic de beta­caroten şi alţi antioxidanţi indispensabili pentru sănătatea inimii, cum sunt beta criptoxantina şi licopenul.- De regulă, noi con­sumăm prea puţini ardei pentru a putea să beneficiem pe deplin de însuşirile lor terapeutice. Din fericire, ei pot fi lesne adăugaţi în cele mai felurite reţete. Cei iuţi repre­zintă, de pildă, o completare perfectă la toate preparatele asiatice sau mexicane, puternic condimentate. Ardeii graşi se potrivesc de minune în supe, salate, combi­naţii de legume trase la tigaie, ca şi în deli­cioasele "fajitas", întâlnite în gastronomia texană şi mexicană. Se pot şi coace, pentru a le accentua gustul dulceag.- Con­ţinutul cel mai ridicat de vitamină C îl au legumele crude, însă pentru a elibera mai uşor betacarotenul, ele trebuie tratate termic. Ce-i de făcut? Alegeţi o soluţie de compromis: căliţi ardeii numai puţin, iar nu până se înmoaie. Ţineţi seama şi de faptul că o bună asimilare în organism a beta­carotenului şi a celorlalte carotenoide nu se poate face fără un oarecare adaos de grăsime. Serviţi ardeii copţi ca salată, cu ulei de măsline. Dacă îi mâncaţi cruzi, puneţi peste ei măcar o lingură de sos de avocado.- Ardeii iuţi sunt cu adevărat nişte prieteni de nădejde ai sănătăţii noastre, dar, pe de altă parte, ei ne pot irita pielea şi ochii. În cazul când aveţi tegumentele mai sensibile, ar fi bine să vă puneţi o pereche de mănuşi de menaj atunci când îi tăiaţi. Iar după ce aţi terminat, spălaţi-vă mâinile cu săpun, ca să vă asiguraţi că nu v-a rămas nicio picătură de zeamă pe degete. Dacă aţi căpătat arsuri pe piele de la capsaicină, dr. Arthur O. Tucker, autorul lucrării Big Book of Herbs, vă recomandă să le trataţi cu amoniac. Iar dacă vi s-a iritat mucoasa gurii, remediile indicate de el sunt votca (deoa­rece capsaicina este solubilă în alcool) sau produsele lac­tate. Caseina din lapte va îndepărta capsaicina de pe recep­torii durerii, aflaţi în cavitatea bucală.Este una din componentele principale ale diverselor combinaţii de condimen­te cunoscute sub denumirea generică de curry. Producătorii de muştar o întrebuinţează la rân­dul lor pentru a da pastei iuţi o frumoasă cu­loare aurie.Curcuma are în spatele său o istorie mile­nară ca remediu, fiind unul din leacurile de bază folosite în ayurveda, medicina tradiţio­nală a Indiei. Dar şi printre noi există destule persoane care declară cu mâna pe inimă că şi-au alinat cu ea - şi numai cu ea - durerile artrozice. De asemenea, cu toate că specialiştii nu au deocamdată la dispoziţie dovezi ştiin­ţifice definitive, se pare că ar putea fi utilă în prevenţia cancerului, poate chiar şi a maladiei Alzheimer.- Curcuma îşi merită locul de onoare, alături de usturoi, ghimbir şi rodie, întrucât dispune de o capa­citate uriaşă de a veni în sprijinul sănătăţii noastre. Concentraţia mare de curcumin, care este un inhibitor al enzimei COX-2, îi permite să combată durerile pacienţilor cu artroză mai eficient decât medicamentele de sinteză. Apoi, întocmai ca plantele din familia labiatelor, ea conţine substanţe care împiedică descompu­nerea acetilcolinei. De aceea, numeroşi ama­tori de curry pretind că îl consumă nu numai pentru că le place, dar şi ca măsură preventivă contra declinului cognitiv. Iar studiile realizate în rândul populaţiei indiene susţin această afirmaţie. Şi fiindcă inhibitorii de COX-2 ac­ţionează, totodată, şi în sensul reducerii infla­maţiilor, curcuma este privită ca o mare spe­ranţă şi în prevenirea cancerului de colon.- Inclusă în reţeta de curry, curcuma este nelipsită din gastronomia indiană. Însă, dacă nu sunteţi deprinşi cu ea, probabil o veţi ocoli. Are un gust neobişnuit, iute şi puţin amărui, însă mul­tă lume ajunge în final să iubească această aromă unică.Dacă doriţi să consumaţi regulat mai multă curcuma, începeţi prin a condimenta cu ea carnea de pui şi curcan, orezul, supele de le­gume ori sosurile pentru salate. Sau cumpăra­ţi-vă o carte de bucate indiană, unde veţi găsi nenumărate feluri de mâncare cu curcuma. Vi se va deschide în faţă un întreg univers de po­si­bilităţi nebănuite.- Presăraţi curcuma peste legumele din familia crucifere­lor, cum sunt varza, conopida, broccoli sau var­za de Bruxelles. Cu prilejul unor experi­mente efectuate pe animale, cercetătorii au des­coperit că fenil-etil-izotiocianatul din cru­ci­fere, aso­ciat cu curcuminul din curcuma, blo­chează proliferarea celulelor maligne ale prostatei.- Indiferent ce mâncare aţi ales să condimentaţi cu curcu­ma, va trebui să presăraţi din belşug peste ea piper proaspăt măcinat. Astfel veţi spori con­siderabil dispo­ni­bilitatea orga­nis­mu­lui de a asi­mila curcu­mi­nul.