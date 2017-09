Nu îmi aduc aminte exact prima mea întâl­nire cu Sfântul. Ceea ce m-a atras a fost faptul că este un sfânt "nou", trăit în zilele noastre, un timp al uitării celor veşnice şi al prăznuirii celor efemere, un timp al negării şi al înstrăinării. Apoi a venit criza... Soţul meu a avut un accident rutier, iar faptul că eu mă aflam peste mări şi ţări, nepu­tincioasă să îmi ajut Sufletul, mă făcea să înnebu­nesc de spaimă şi neputinţă. Spaima ca el să nu rămână cu un han­dicap grav, nepu­tinţa faţă de "mi­nunatele" ser­vi­cii din cadrul spi­tale­lor de ur­genţă de la noi. M-am arun­cat asu­pra Acatis­tu­lui Sfân­tului Nec­­tarie, cu dis­­pe­rarea soluţiei unice, şi când am ajuns la ver­sul "Bu­cură-te că ne povă­ţu­ieşti să nu cău­tăm ajutor de la oameni, ci de la Dumne­zeu", am înţeles că în timp ce cău­tam dispera­tă doctorii pă­mânteşti "perfecţi", îl găsisem pe doctorul-fără-de-arginţi din cer, care era acolo, cu mine, as­cul­tân­du-mi rugăciunea şi mângâindu-mi sufletul cutre­murat. Şi da, minu­nea a venit! După îndelungi cer­cetări şi consultaţii, s-a ajuns la concluzia că ope­raţia ris­cantă, dar care părea ine­rentă, nu era neapă­rat nece­sară şi soţul meu se va recupera fizic, cu un trata­ment îndelun­gat. Oare în­tâmplător, în acatistul Sfântului, nevoia de răbdare este pomenită de atâtea ori?! Părea să fie spus anume pentru mine, obişnuită cu ritmul acut al vieţii moderne.Câţiva ani mai târziu, am ridicat din nou rugi Sfântului, de data asta pentru mine. O problemă de sănătate îndelung amânată devenise stringentă, ope­raţia făcută relevase ceva îngrijorător şi vindecarea de după intervenţie nu a venit imediat. Răbdarea şi credinţa din nou îmi erau puse la încercare. Aşa că am început să citesc Acatistul Sfântului în fiecare seară, vreme de 40 de zile, aşa cum mi-am propus, înduplecând sprijin şi îndurare din partea lui. Nu a fost uşor: ca un făcut, eram foarte obosită, ador­meam de nenumărate ori în timp ce citeam, gân­durile îmi zburau aiurea şi nu mă puteam concentra să mă rog şi cu mintea, nu numai cu vorbele, de parcă ceva sau cineva mi se punea în cale...Dar Sfântul meu drag a ascultat ruga mea, şi de data aceasta! Şi deşi nu sunt refăcută total, sunt vindecată! Va mai trece ceva vreme până voi reveni aşa cum am fost înainte, dar Sfântul a fost şi este alături de mine în toate clipele vieţii. Şi atunci când doctorul mi-a repetat să nu cad în disperare, dacă revenirea nu este imediată, şi atunci când am găsit remediile naturiste care să susţină vindecarea, şi în suportul soţului meu şi, mai ales, în îmbărbătarea, curajul şi credinţa că va fi bine, gânduri ce răsăreau în minte, parcă venite de undeva din neant. Oare ne dăm seama îndeajuns cât de mult ne iubeşte Dum­nezeu, încât ne dă în dar Stâlpi de sprijin adevăraţi, precum Sfântul Nectarie, sprijin ceresc, ca să ne ridi­căm din Căderi? El este acolo de fiecare dată, gata să ne ajute, chiar când Credinţa noastră nu este nici cât o frântură din legendara boabă de muştar...