Alois Alzheimer

Rebusul şi şahul pot preveni demenţa

Este o zi de marţi, 26 noiembrie, din anul 1901. Medicul psihiatru Alois Alzhei­mer, în vârstă de 37 de ani, îşi vizitează o pacientă internată în spital. Cu acribie şi cu un scris clar de mână, Alzheimer notează protocolul întâlnirii cu pacienta confuză, în vârstă de 51 de ani: "Stă în pat cu o expresie de neajutorare pe faţă. «Cum vă numiţi?». «Au­guste». Numele de familie? «Auguste». Cum îl cheamă pe soţul dvs.? «Auguste, cred». Soţul dvs? «Aha, soţul meu» (în mod evident nu înţelege între­barea). Sunteţi căsătorită? «La Auguste»".Nicio altă convorbire cu un pacient n-a atins o asemenea importanţă în istoria medicinii. Cu ea a început, de fapt, cercetarea unei afecţiuni pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii o listează, astăzi, sub codul F00-F03, în spatele căruia se as­cunde "monstrul" secolului XX: DEMENŢA.Cifrele sunt cutremurătoare. În lume trăiesc, în prezent, peste 35 de milioane de bolnavi de de­menţă (!), la care se adaugă, anual, 300.000 de noi cazuri. Frecvenţa îmbolnăvirilor creşte abrupt, odată cu vârsta. În rândul persoanelor de 60 de ani, este vorba de una dintr-o sută, iar în cazul celor de 90 de ani şi peste, de una din trei. Până în 2050, cercetătorii prognozează dublarea cazurilor de de­menţă. "Demenţa va deveni boala populară atot­do­minantă", spun neurologii. Firmele farmaceu­tice investesc miliarde pentru cercetarea bolii, care, până în prezent, nu poate fi vindecată, de aceea, începând cu ultimii ani, privirile specia­liştilor s-au îndreptat asupra celor apropiaţi de bolnavi, al căror rol în gestionarea bolii e decisiv. 80% din pacienţi sunt îngrijiţi acasă, apropiaţii lor - soţi, soţii, copii sau nepoţi - atingând sau depăşind adeseori limitele suportabilităţii. Experţii îi avertizează pe aceştia că, uneori, îşi supraapre­ciază forţele. "Sunt importante două lucruri", spun ei. "Nu poţi rezolva totul singur uneori, in­ternarea într-un azil este o soluţie mult mai bună. Membrii familiei nu pot reacţiona întotdeauna în mod profesionist, la urma urmei, ei nu sunt me­dici".Dar oricât ar fi de dureros când persoanele apropiate îşi pierd încet-încet memoria, nu se mai orientează în propria locuinţă sau nu-şi mai recu­nosc propriii copii, viaţa alături de bolnavii de Alzheimer poate oferi şi momente frumoase. Într-o societate marcată de agitaţie, de internet şi de comunicare în stil telegrafic, raporturile cu bolnavii obligă la apropiere şi la o afecţiune reală. Relaţiile nu se mai bazează pe raţio­namente cerebrale, ci pe sentimente şi pe trăiri emoţionale.Medicii enumeră drept cauze ale demen­ţei, numeroase afecţiuni de tipuri şi mani­festări diferite. 80% dintre cazurile de demen­ţă sunt provocate de boli ale creierului, în care - din motive încă parţial necunoscute - neuronii şi legă­turile lor se deteriorează treptat (neurode­gene­rare). Alte cauze pot fi: afecţiunile vasculare sau metabolice, Parkin­sonul sau depresiile gra­ve.Boala evoluează cu atât mai repede, cu cât mai de­vreme se instalea­ză pe par­cursul vieţii. Simptomele în­cep cu de­reglări de memorie sau de atenţie (demenţa uşoa­­ră) şi continuă cu pier­derea capacităţilor inte­lec­tuale şi sociale (de­menţa gra­vă). Dar nu toţi cei ce au dereglări de me­morie suferă de demenţă: faptul că se con­centrează mai greu asupra unor pro­bleme şi că reţin mai greu anumite lucruri indică mai degrabă o lipsă de memorie datorată vârstei (o uşoară dereglare cog­nitivă) care, spre deose­bire de de­menţă, nu mai progresează, începând de la un anumit punct în­colo. Iar capacitatea de a vorbi şi voca­bularul nu sunt afectate, de regulă.Demenţa este declanşată, probabil, de o com­binaţie a mai multor cauze. Cel mai mare factor de risc îl reprezintă vârsta. Dar şi genele joacă un rol important. Până în prezent, se cunosc 10 gene care sporesc riscul îmbolnăvirilor de Alzheimer. Cea mai cunoscută este gena apolipoproteina E. Dar există şi factori de risc care pot dezvolta o demenţă ulterioară, ca de pildă hipertensiunea arterială, diabetul, obezitatea şi fumatul.Cea mai bună protecţie este aşa-numita rezervă cognitivă. Altfel spus: cu cât e mai antrenat creie­rul din punct de vedere cognitiv şi motoriu, pe parcursul vieţii, cu atât mai lentă este apariţia bolii. Remediile sunt, printre altele, sporturile minţii (şah, cuvinte încru­cişate), dansul, antrena­mentul pen­tru condiţie fizică şi o viaţă socială activă, de la partida săptămânală de remy sau cărţi, şi până la ac­tivităţile onorifice, dis­cuţiile pasionante la un pahar cu prietenii sau îngrijirea nepoţilor. Im­por­tantă este şi alimen­taţia sănătoasă, după mo­­delul bucătăriei me­di­tera­neene. Un număr mare de persoane ur­mea­ză, deja, cu succes, aceste măsuri: un studiu suedez publicat în iulie, anul acesta, arată că nona­ge­narii din ziua de azi ating această vârstă cu un randament mintal superior celui al generaţiilor anterioare.Pentru o terapie corespunzătoare e important de ştiut despre ce tip de demenţă este vorba, deoarece pentru stadiul incipient, medicii dispun de medicamente şi de măsuri preventive ce pot in­fluenţa pozitiv evoluţia bolii şi pot menţine vreme mai îndelungată capacitatea de funcţionare a cre­ierului. Iar dacă cei în cauză şi apropiaţii lor au informaţii corecte legate de boală, de simptomele acesteia, de terapia ce trebuie aplicată, îngrijirea bolnavilor e mai uşoară. În plus, este necesară ex­cluderea altor boli asemănătoare, precum depre­siile ori interacţiunea medicamentoasă.În momentul de faţă, din păcate, medicii nu pot decât să amâne apariţia simp­to­me­lor. De exemplu, aşa-nu­miţii colinesterazo­inhibitori sto­pea­ză evoluţia bolii doar un an. O altă substanţă (me­mantina) ameliorează trans­miterea in­formaţiilor între celulele ner­voase.În plus, există tratamente efective împotriva unor feno­mene secundare, precum tea­ma, indispoziţiile depresive sau dereglările de somn, ba­zate pe medicamente sau di­verse terapii.Alzheimer este considerată a fi boala cea mai intensiv studiată din ultimele decenii. Dar deşi progresele făcute de cercetători sunt importante, speranţele puse în noile terapii nu au fost împlinite până în prezent. "În momentul în care va fi înţeles mecanismul îmbolnăvirii, afecţiunea va putea fi, probabil, tratată într-un stadiu incipient", cred experţii. În prezent, "la modă" sunt trei medi­ca­mente: Cognex, Aricept şi Exelon, care ate­nuează, dar nu eradichează boala. În orice caz, cel ce va produce un remediu care să poată vindeca boala Alzheimer va scrie, din nou, istorie. Pentru cerce­tători, bolnavi şi apropiaţii lor, principiul ar putea fi formularea făcută, cândva, de inventatorul Tho­mas Alva Edison: "Cea mai mare slăbiciune a noastră este renunţarea. Calea sigură pentru reu­şită rămâne, în continuare, să mai încercăm o dată".* Regula de bază: Ceea ce e bun pentru inimă e bun şi pen­tru minte.* Mişcarea: stimulează iri­garea sanguină a creierului, îl alimentează cu oxigen, ame­lio­rând astfel puterea de con­cen­trare şi memoria. Un trai activ îi ajută şi pe cei deja atinşi de boală să-şi menţină calitatea vieţii.* Studiile arată că o ali­men­taţie echilibrată, de tip me­di­teranean cu multe fructe şi le­gume, peşte, ulei de măsline şi carne aproape deloc prote­jează de demenţă.* Şi acizii graşi Omega-3 reduc, pare-se, riscul de îmbol­nă­vire. Se găsesc în cantităţi mari în peşte (ton, somon, he­ringi), în seminţele de in, în uleiul de rapiţă şi de soia sau concentraţi în diverse capsule.* Cu cât este mai solicitat creierul, cu-atât mai numeroase sunt legăturile neuronice care se for­mea­­ză. Cuvintele încrucişate antrenează doar limi­tat "aparatul de gândire". Mai eficiente sunt învă­ţarea unei limbi străine, prieteniile, hobby-urile, călătoriile.* Cercetătorii creierului au ajuns, în urma unor studii întinse pe zeci de ani, la concluzia că extrac­tele de ginkgo biloba pot reduce evoluţia dereglă­rilor de memorie. Firmele româneşti de preparate din plante (Alevia, Dacia Plant, Farmacia Faltis din Brăila) au oferte de excepţie în acest sens.Circa 80% dintre bolnavii de demenţă sunt îngrijiţi acasă de membrii fami­liei - soţi, copii, nepoţi etc. Această sar­cină poate duce, pe durată lungă, la atingerea sau depăşirea limitelor suportabilităţii emo­ţionale şi fizice ale acestora. Dar pot exista şi multe momente de apropiere şi intimitate. Ca să se în­tâm­ple aşa, familiilor le sunt necesare cunoştinţe te­meinice despre boală, despre felul cum trebuie trataţi pacienţii şi despre modul cum pot fi spri­jiniţi cei apropiaţi de bolnavi. Este în interesul bol­navului ca cel care-l îngrijeşte să-şi cruţe puterile şi să-şi dea seama dacă nu cumva este mai utilă internarea lui într-un azil cu personal specializat.Pentru membrii familiei este foarte dureros să constate schimbările de personalitate ale bolna­vului de demenţă: agresivitatea, furia, agitaţia, stările depresive, expresia neajutorării şi frustrării. În cazul când vă aflaţi în cauză, încercaţi să ră­mâneţi calmi şi răbdători, creaţi o atmosferă des­tinsă, îmbrăţişaţi bolnavul, masaţi-l uşor cu uleiul lui preferat, şi lăudaţi-l când face ceva bine. Puneţi-i întrebări sim­ple, cum ar fi: "Cum te simţi?", "Ce vezi?", "Auzi păsările ciri­pind?".În general, bolnavii de demenţă îşi amin­tesc multă vreme de copi­lăria lor. Ajutaţi-i să-şi activeze aceste amintiri, răsfoiţi împreună albu­me cu fotografii, ascultaţi muzică veche şi cântaţi cântece pentru copii sau faceţi excursii împreună cu ei.Importantă este şi stimularea capacităţilor bol­navilor de a avea un rost cât de mic. Întăriţi-le sentimentul că sunt utili (la îmbrăcat, la îngrijirea corpului, în gospodărie, la gătit, la grădinărit). Este mai bine să-i îndemnaţi să se auto-ajute, decât să preluaţi totul asupra dvs.Dacă îngrijirea acasă nu mai este posibilă sau dacă cel care îngrijeşte bolnavul se simte excedat, deposedat de propria viaţă, trebuie găsit un plasa­ment specializat.Experţii îi avertizează pe aparţinătorii bol­navilor să nu se sacrifice total dintr-un sentiment exagerat al datoriei. Luaţi în serios semnele de alarmă ale unei eventuale suprasolicitări. Ca de pildă: vă gândiţi tot timpul la ce ar mai trebui să faceţi pentru binele bolnavului; vă simţiţi într-o stare de agitaţie permanentă. Seara sunteţi frânţi de oboseală şi cu toa­te astea, nu dormiţi bine. Vă îngrăşaţi sau slăbiţi mult. Nu vă mai întâlniţi cu prie­tenii, nu mai faceţi sport, nu mai practicaţi hobby-urile care vă făceau, cândva, atâta plăcere! Reacţionaţi permanent iritaţi.