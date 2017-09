În anii premergători Marelui Război din 1914-18, "butoiul cu pulbere" al Europei, cum era denu­mită zona balcanică, stătea să explo­deze. Împins în partea asiatică a te­ri­toriului său, Imperiul Otoman se afla în implozie, iar statele recent inde­pen­dente - Grecia, Serbia, Bulgaria - se pregăteau să-i împartă "moştenirea" europeană. O coaliţie balcanică a ieşit victorioasă în urma unui prim conflict în 1912, dar "împărţirea prăzii" i-a dez­binat pe foştii parteneri, fiecare re­clamând o felie cât mai mare din tor­tul astfel dobândit. Bal­ca­nii erau (şi sunt încă) o arie în care amestecul et­nic e mare, bulgarii, sârbii, grecii, al­ba­nezii coabitând de secole cu turcii, aromânii ş.a. De aceea împărţirea teritoriului pe cri­terii etnice era un proces dificil. Comunităţi întregi s-au trezit în graniţe străine etniei lor, fiind adesea silite să opteze pentru părăsirea vetrei unde îşi aveau proprietăţile şi de care erau legate printr-un tre­cut secular. Cei rămaşi au fost obligaţi să se su­pu­nă altor legi decât cele asumate tradiţional. Al doi­lea Război Balcanic, din 1913, a opus Bulgaria (care cerea întreaga provincie a Macedoniei) Ser­bi­ei şi Greciei, cărora li s-au alăturat şi otomanii în­frânţi cu un an înainte. Con­siderând că o Bulgarie Ma­re răstoarnă echilibrul balcanic, inclusiv prin pre­ten­ţiile acesteia asupra Dobrogei, România a in­ter­venit în război. Trupele ei au ajuns până la Sofia, silind astfel Bulgaria să capituleze. Pacea de la Bucureşti a adus României Cadrilaterul, un teritoriu ce urma să fie colonizat inclusiv cu aromâni din Bal­cani, ameninţaţi cu asimilarea forţată în noile state na­ţio­nale. Primul Război Mondial, izbucnit un an mai târ­ziu tot din zonă, a destabilizat iar situaţia: Bul­­garia (şi Turcia) s-a alăturat Germa­niei şi Aus­tro-Ungariei într-o aventură resentimen­tară de re­cuperare a teritoriilor pierdute. Se ştie ce ne­no­rociri a provocat şi cum s-a terminat acest prim război mondial. Am rezumat contextul istoric, pentru a releva importanţa cărţii pe care vi-o recomand azi. Însemnările lui Ni­colae S. Şucu descriu toate evenimentele dintre 1908 şi 1918 din pers­pec­tiva omului sim­plu, obli­gat să le tră­iască. Autorul ma­nuscrisului de acum un veac, păstrat la Biblioteca Aca­­de­mi­ei şi publicat acum pentru pri­ma oa­ră de Daniel Cain într-o ediţie pro­fe­sionist în­grijită, e un cio­ban mus­celean care, por­nit în căutarea unei vieţi mai bune, stră­bate ţinuturile de frontieră cu turma de oi, ajungând din Bărăgan în Dobrogea şi de acolo în Bulgaria, unde "prinde cheag" şi îşi face o familie. Războaiele balcanice şi apoi Prima Conflagraţie îl găsesc în­rolat (ca şi pe alţi conaţionali) în ar­mata bulgară şi obli­gat să participe la acţiunile aces­teia, inclusiv împotriva României. În însemnările lui, scrise în româneşte, Nicolae Şucu descrie şi atrocităţile, suferinţele la care e martor, schimbările de atitudine ale camarazilor şi su­pe­rio­rilor în func­ţie de situaţiile traversate, revărsările de ură dar şi gesturi de umanitate şi speranţa în mai bine. Su­pravieţuind tuturor încercărilor, ciobanul aventurier e conştient că experienţele lui vor in­teresa şi pe alţii ("...cel ce va ceti va înţelege cât e de amar printre streini şi că sângele apă nu se fa­ce"). Nu numai că interesează ca document, dar pe­ripeţiile lui sunt pasionante, romaneşti aş zi­ce, asemănătoare acelora din ro­manul de ficţiune "Ora 25" de Virgil Gheorghiu.