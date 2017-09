Citesc cu mult interes şi plăcere revista "For­mula AS" şi, de fiecare dată, găsesc în paginile ei noutăţi care-mi creează o mare bucurie. O cumpăr de la chioşc. Vreau să vă mulţumesc că multe din­tre materialele publicate sunt de interes naţional: despre sănătate, probleme de viaţă, despre marii oameni de ştiinţă, artă şi cultură, religie etc. Eu sunt din Timişoara şi am 78 de ani. Cu 6 luni în urmă, am fost diagnosticată cu chis­turi pe ovare (4,2 şi 1,8 cm). Speriată, m-am decis să apelez mai întâi la un tratament naturist, pe care l-am preluat din "Formula AS". În acest sens, îi mulţu­mesc dom­­nului Rusalin Todor, că a scris despre rezul­tatele pe care le obţine în tămăduirea unei boli cumplite (cancerul). Şi eu am folosit aceste ceaiuri trimise de dânsul cu indicaţii precise despre modul de utilizare. După terminarea trata­mentului, am făcut ecografie şi Papanicolau! Chis­turile au dis­părut şi nu mai este cazul să vorbesc despre "boala secolului".Îi mulţumesc d-lui Rusalin Todor şi le reco­mand tuturor oamenilor bolnavi să apeleze la combinaţiile sale de plante, care sunt folosite şi pen­tru alte organe.Mulţumesc "Formulei AS" şi bunului Dum­nezeu că existaţi!Numărul de telefon al d-lui Rusalin Todor este 0742/92.74.25.Cu respect,