Îi recomandăm mamei dvs. tratament cu urină pro­prie, extern - comprese. În car­tea "Urina, trata­ment pentru viaţă" (autor Daniel Menrath) se spu­ne: "În cazul unei boli grave, se pot face aplicaţii locale cu urină, masaje, lăsând apoi să se usuce urina pe piele. În aceste cazuri, reacţiile corpului vor fi puternice, pentru că eliminarea toxinelor se va face intens" şi "rezultate deosebite s-au obţinut folosind comprese cu urină în tratarea tumorilor, a plăgilor deschise şi a mala­diilor pielii". În ce pri­veşte efectele secundare, se men­ţionează ca posi­bile: o uşoară oboseală, o erup­ţie cutanată sau fu­run­cule, o uşoară febră, un gu­tu­rai, o diaree sau alte simptome care corespund pro­cesului de eliminare. În aceste zile, se va da o atenţie deosebită eliminării zilnice a toxinelor prin clismă, ce se va face cu 1/2 l urină şi 1 l apă căl­duţă. Mesele vor fi uşoare şi lipsite de prăjeli şi grăsimi animale. Urina este lichidul care întrebuin­ţat la spălarea rănilor, de orice natură ar fi ele, le dezin­fectează şi le închide cel mai repe­de. * Ca alternativă la trata­men­tul cu uri­nă, se pot utiliza com­prese cu terci din rădăcină de tătăneasă (se prepară din rădăcini rase; ar fi bine să fie proas­pătă, dar se poate face şi din cea uscată, care se găseşte la Plafar). Se macină fin, apoi se pune peste ea puţin câte puţin apă fierbinte şi se amestecă repede cu câte­va pică­turi de ulei comes­tibil. Ter­ciul se în­tin­de pe-o pânză care se aplică pe rană. Se schim­bă la fiecare 2-4 ore. Se poate folosi şi unguentul de tătănea­să (în locul terciului). Acesta se prepară din 4-6 rădăcini proas­pete, cură­ţate, spălate şi rase. Răzătura se pune în 250 g un­tură de porc fierbinte. Se lasă să se prăjească 1-2 mi­nute, apoi se ia de pe foc şi se lasă până a doua zi, când se încălzeşte uşor şi se filtrează printr-o bu­cată de tifon şi se stoarce bine ca să iasă din rădă­cină cât mai mult suc. Se pune în borcănele de sti­clă sau plastic (nu în vase meta­lice) şi se aşează imediat la frigider. Se păs­trează mai mult de un an de zile. Notă: rădăcina de tătăneasă se recoltea­ză toamna (octombrie-decem­brie) şi pri­măvara (fe­brua­rie-aprilie), când are ma­ximum de principii active (alantoină).Vă recomand să faceţi timp de o săptămână tra­ta­mentul cu lapte de troscot. Reţeta: 1 linguriţă cu vârf de plantă se opăreşte cu o cană de lapte în clo­cot, se lasă câteva clipe să se infuzeze, apoi se bea foarte cald, cu înghiţituri mici. Se beau 3-4 căni pe zi. Troscot se găseşte la Plafar, în stare uscată, pe care-l puteţi râşni, ca să fie mai uşor de înghiţit. În paralel, beţi ceaiuri de mătase de porumb, urzică moar­tă albă sau galbenă, faceţi băi de şezut cu coada-calului. Multă sănătate,La vârsta de 15 ani, şi mie mi s-a pus acelaşi diag­nostic. Eram slab, cu muş­chii spatelui nedez­voltaţi sufi­cient, aveam lipsă de calciu şi, ca urmare a purtării ghioz­da­nului pe un singur umăr, mi s-a deformat coloana vertebra­lă. Medicul mi-a spus: "Alegi între a purta corset şi a face gim­­nastică, pentru a-ţi dez­vol­ta muş­chii spatelui". Am reuşit să scap de corset, fă­când zilnic gimnas­tică, şi până acum n-am mai avut probleme cu co­loana. Exerciţiile au fost di­verse, dar fără a ridica greu­tăţi mari, şi le-am făcut de două ori pe zi, la o sală de gim­nastică a spi­talului (se pot face şi acasă). Acum nu mai am nici un fel de probleme, am spatele drept şi bine făcut. Sfă­tu­ieşte-ţi priete­na de bine: decât să ră­mână coco­şată, mai bine să aleagă transpiraţia efor­tului fizic.Am aceeaşi vârsta cu dvs. şi am avut o pro­blemă relativ asemănătoare (mă îmbolnăveam de viroze respiratorii la intervale extrem de mici). Iată răspunsul: încercaţi să luaţi medicamentul Bron­cho-Vaxom (produs de laboratoarele OM din El­veţia), astfel: timp de trei luni pe an, câte 10 zile pe lună, se ia o pastilă pe zi (dimineaţa, cu o jumătate de oră înainte de masă). Tratamentul se poa­te face şi de două ori pe an. Consul­taţi, totuşi, un me­dic, pentru dozaj şi - eventual - con­tra­indicaţii. Medi­ca­mentul se găseşte în farmaciile noas­tre (cam scump, dar se compensea­ză). Eu am urmat tra­tamentul doar o dată pe an, şi de trei ani nu mai ştiu ce înseamnă viroze respiratorii. Ideal ar fi ca toată familia dvs. (mai ales adulţii) să facă o dată pe an acest tra­tament. Vă doresc să­nătate.Anul trecut, am avut şi eu o aluniţă în spatele urechii, care mă durea. Am tamponat-o zilnic cu Bitter suedez, apoi puneam frunze de varză proas­pătă, spălate bine în apă caldă. Le pisam cu pisă­logul, le prindeam cu puţin tifon şi leucoplast, şi le ţineam acolo toată ziua. În circa 3 săptămâni, alu­niţa dureroasă a căzut. Cu cât sunt mai proaspete şi mai dinspre exterior, cu atât mai eficiente sunt frun­zele de varză. Multă sănătate!Am cunoscut o bătrânică care avea o aluniţă pe obraz şi la un moment dat a început să se inflameze şi s-o doară. Medicii i-au recomandat să se opereze, dar ea a refuzat şi a început să-şi aplice zilnic scrum de ţigară pe aluniţă. La scurt timp, aluniţa s-a vindecat.Când fierbeţi fasole albă (boabe), prima apă (care de obi­cei se aruncă) se reţine, se ră­ceşte, se pune într-o sticlă şi se bagă la frigider. Cu această apă se tamponează de mai multe ori pe zi aluniţa.Cu trei ani în urmă, am avut şi eu o infecţie cu stafilococ auriu. Am suferit chiar două in­ter­­ven­ţii chirurgicale în urma unei furunculoze ce pă­rea de neoprit. Am apelat la un autovaccin, făcut la In­sti­tutul Cantacuzino din Bucureşti, şi după 5-6 luni, problemele mele au dispărut în totalitate. Au­tovac­cinul a fost administrat subcutanat, la 7-8 zile.Vă dau reţeta unui ilustru medic militar, pen­tru orice fel de stafilococie, aplicată pe mulţi pa­cienţi, cu rezultate maxime: timp de 10 zile, în fie­care dimineaţă, pe stomacul gol, luaţi drojdie de bere proaspătă, cât o nucă. Veţi obţine rezultatul scontat.Băiatul meu a fost diagnosticat cu stafi­lococ auriu hemolitic. Întrucât vaccinul stafilococic şi autovaccinul n-au avut niciun efect, în urma efec­tuării antibiogramei, a reieşit gradul de rezistenţă al stafilococului la diferite antibiotice. În cazul lui, singurul antibiotic eficient a fost Sinerdolul. De aproape doi ani de zile, nu i-a mai apărut nimic nici la ochi, nici pe piele. Vă doresc multă sănătate şi numai bine.M-am luptat trei ani de zile cu un stafilococ hemolitic într-o ureche, iar în cealaltă, cu Candida. Am făcut doi ani la rând autovaccin, în urma re­coltării la Institutul Cantacuzino, dar n-a avut niciun rezultat. Am aflat apoi de la cineva că atât stafilococul, cât şi Candida se vindecă prin admi­nistrarea de gaz rafinat. Tratamentul durează 14 zile, luând dimineaţa, pe stomacul gol, câte o lin­guriţă de petrol. Extern, furunculele sau urcioarele se tamponează, la interval de două ore, tot cu gaz rafinat. Acelaşi tratament este bun şi pentru cei care au Candida în gât.