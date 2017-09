War este un motănel tânăr, tigrat cu pete mari albe. Câţiva ani a stat într-o familie şi viaţa lor decurgea normal până în ziua în care stăpânii lui nu s-au mai înţeles şi familia s-a destrămat. Fiecare a plecat care încotro, iar pe War l-au lăsat singur, în locuinţă, în gri­ja vecinilor. Un binevoitor şi-a făcut milă de el, şi l-a adus la adăpostul asociaţiei ROBI, unde deocamdată împarte spa­­ţiul alături de alte 20 de pisicuţe. War este un pisic tare bun, nepre­tenţios la mân­ca­re, castrat şi abia aşteaptă să fie adop­tat şi iubit precum era odinioară. Re­laţii la e-mail: asociatia.robi@gmail.com

Oferim spre adopţie o căţeluşă tânără, de talie mare, viguroasă, ste­ri­li­zată, dornică de mişcare într-un spaţiu mai mare, dacă se poate. Bucureşti, tel. 021/250.70.17

Fulga sau Lulica, aşa cum o alintăm, este o căţeluşă în vârstă de 9 ani, care a intrat în fa­mi­lia noastră pe când era un puiuţ de 3 luni: un ghemotoc alb cu capul negru şi pri­vire spe­riată (tocmai ce o scăpasem de sub ro­ţile unei maşini!). Mama mea a fost foarte bucuroasă atunci când am adus-o pe Fulga acasă. Anii au trecut, mama a îmbătrânit şi ea, s-a îm­bol­năvit, aşa că încetul cu în­cetul, Fulguţa nu a mai putut fi plim­bată aşa cum îşi dorea, dar n-a pă­răsit-o pe mama, a stat în permanenţă lân­gă ea... În prezent, serviciul nu-mi permite să-i ofer Fulguţei câtă dra­goste merită şi nici s-o plimb, dar sper din inimă ca printre cititorii "Formulei AS" să se găsească cineva care s-o adopte şi s-o iu­beas­că aşa cum merită, căci va primi în dar dragostea necondiţionată a căţeluşei. Îi voi asigura hrana! Cu durere în suflet dar şi cu speranţă, ELENA - Bacău, tel. 0726/12.87.08

Alain, un căţeluş de doar 2 luni, alb, dră­gălaş, simpatic, nepretenţios la mâncare.

Sya este o căţeluşă de aproximativ 3 luni şi, cu siguranţă, va ajunge la ma­tu­ritate să fie de talie medie-mare. Sim­patică, vigilentă, dornică de afec­ţiune, bună pentru pază!

Asociaţia pentru protecţia animalelor ROBI angajează îngrijitori pentru căţei (in­clusiv pentru curăţenie) la un adăpost aflat la pe­riferia Bucureştiului, la graniţa dintre loca­li­tăţile Glina şi Bălăceanca.

Am pierdut la jumătatea lunii iulie, în zona bisericii catolice din Drumul Taberei, o PISICUŢĂ deosebit de frumoasă, de culoare alb-murdar, spre gri. Pisicuţa se află în tra­tament, din această pricină, este foarte slabă. Oferim recompensă! Tel. 0734/32.15.29