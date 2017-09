Era o căţeluşă cu blana albă, de talie mij­lo­cie. Fu­sese găsită pe stradă, când încă nu deschisese ochii, crescută cu biberonul. Ceva se întâmpla. Sim­ţea ea. Era agitaţie în casă, se împacheta, se mutau lucrurile de la locurile lor...Au adus-o la noi până erau încă în ţară, ca să se obiş­nuiască. Dar ea nu-şi găsea locul, nu se atingea de mâncare şi ca să ieşi din casă, trebuia să treci peste ea, pentru că nu se dezlipea de lângă uşă.În ziua plecării, au venit să-şi ia rămas bun. Ica parcă înnebunise. Am fost nevoiţi să o legăm. De atâ­ta disperare, şi-a făcut o rană urâtă în jurul gâtului. În noaptea respectivă, nu am putut dormi din pricina urletelor ei. Erau urlete de durere. Înspre dimineaţă, nu mai avea glas, era răguşită şi abia scâncea. Se simţea abandonată, nu se putea consola, nu se putea obişnui cu noi. În zilele care au urmat, am hrănit-o cu forţa. După câtva timp - săptă­mâni şi luni în care toţi ai casei am răsfăţat-o şi am încercat să-i înlocuim stă­pânii pierduţi -, Ica s-a adaptat la noua ei familie, însă nu suporta să rămână singură. Plângea şi urla pâ­nă ră­guşea, rupea orice material textil îi ieşea în ca­le şi zgâ­ria uşa. Multe covoare şi cuver­turi au ajuns la gu­noi, până când a trebuit să o luăm la serviciu cu noi, cu rândul, sau la şcoa­lă. Ne aştepta la poartă cu răb­­dare, numai să nu fie singură. Era terorizată de abandon. Dar căţeluşa nu era singurul animal din fa­mi­lia noastră. La venirea ei în casă, noi o aveam pe Iohana, o pisică siameză pe care Ica nu a su­portat-o încă din prima clipă. Când înce­peau "ostilităţile", bia­ta Iohana fugea rupând pământul şi se refugia când sub canapea, când pe sub pat. Erau atât de înver­şu­nate una îm­po­triva celeilalte, încât nu iertau nimic în ca­lea lor: ceşti, vaze etc. Când auzeam vocea ma­mei: "O să le scot pe amândouă în stradă acum, în crucea ier­nii!", ştiam că iar au spart ceva.Se întâmplă însă ca Iohana să devină mamă. Din momentul în care pisica începu să îşi târâie burta după ea, mişcându-se din ce în ce mai greoi, cu "cele două I", cum ne pore­cli­serăm noi animalele, s-a pe­trecut ceva ne­aşteptat. Ce mecanisme s-au declanşat în căp­şoarele lor n-o să ştiu niciodată. Cert este că ori­ce ostilitate a încetat şi liniştea domnea din nou în ca­sa noastră.Ica a renunţat s-o mai fugărească pe Io­hana. Nu cred că a început s-o iubească brusc. Dar îi respecta starea de graţie. Pisica a în­ţeles să profite din plin de situaţie. Mânca din castronul Icăi cu neruşinare, îşi făcea siesta pe pătura ei, iar când aceasta se ridica să ple­ce, se tolănea pe prag şi-i arunca bietei căţele o privire obraznică ce spunea: "Doar n-o să treci peste mine acum, nu vezi că sunt însăr­cinată?". Dacă se în­tâmpla invers, ca Ica să doar­mă pe undeva şi să-i stea pisicii în cale, aceasta miorlăia şi făcea un scandal încât de fiecare dată câinele se ridica alene şi pleca. După ce Iohana a fătat trei pui cu ochi al­baş­tri, aceş­tia au avut practic două mame. Iohana pleca în curte sau prin casă, iar Ica îi lua locul imediat lângă pui şi se cuibărea în aşa fel încât să nu-i strivească. În ast­fel de momente, mârâia la noi dacă ne apropiam de ea şi de pui. Pisoii Iohanei au crescut şi, dacă la fie­ca­re fătare îi dădeam pe toţi, eventual păstrând unul, acum i-am păstrat pe toţi, de dragul celor do­uă "I". Iar dacă pe Iohana, Ica o mai ad­monesta când i se pă­rea ei că întrece măsura, celor trei micuţi le permitea absolut orice.Maternitatea Iohanei le-a apropiat pe cele două animale atât de mult, încât dormeau împreună, mân­cau împreună. Cei care ne vizitau se minunau, dar privirea Icăi spunea trei cuvinte: "De dragul copiilor".Cu respect,