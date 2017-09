Nu-i deloc de mirare. Neamul vlahilor e amestecat adânc în plămada sârbilor, şi sângele apă nu se face. Seducător şi plin de tempe­rament, lui Goran îi plac publicul de aici, muzica de la noi, atmosfera, mâncarea... într-un cuvânt, cam tot, iar românii se regăsesc bucuroşi în rit­murile balcanice ale melodiilor lui atât de asemă­nătoare cu ale noas­tre. Nu este deci, de mirare, că Goran vine să cânte în România aproape în fiecare an. Vine la "nea­muri", să mai petreacă un pic, ridicând frumu­seţea muzicii până la cer. În toamna asta, îl veţi asculta spre sfârşit de septembrie, ală­turi de "Orchestra lui de nunţi şi înmormântări", alături de care va cânta atât melodiile lui cele mai cunos­cute, cu­prinse pe discul "Şampanie pentru ţigani" (2012), dar şi câteva piese noi de pe albumul pe care intenţio­nează să-l lanseze în luna octombrie: "Trei scrisori din Sarajevo".Discul "Three Letters From Sarajevo" (Trei scri­sori din Sarajevo) a fost o surpriză pentru fanii artistului, care anul trecut spunea într-un interviu că nu mai simte nevoia să scoată un nou album: "Am chef să cânt melodiile mele mai vechi şi atât. Nu e nevoie să scoatem un nou disc. Avem multe discuri şi niciunul nu seamănă cu celălalt. Iar fanii nu s-au plictisit de melodiile noastre". Iată însă că nesi­guranţa şi frământările tot mai mari care tulbură lumea de azi l-au făcut să se răz­gândească şi să ia atitudine... muzicală. Cu mult succes!Goran Bregovic (67 de ani) s-a născut şi a crescut în Sara­jevo, pe atunci fosta Iu­goslavie, actual­men­te Bos­nia-Herţe­govina, şi este fiul unui croat şi al unei sâr­boai­ce. Sarajevo a fost ani buni un fel de "Ierusalim al Euro­pei", un punct de în­tâlnire a mai multor culturi şi etnii, un loc în care oamenii pă­reau să trăiască în bună înţelegere şi pace. De lucrul acesta era con­vins la începutul anilor '90 şi Goran, fost star de muzică rock şi proas­păt compozitor şi interpret de folclor balcanic, ce tocmai începuse să guste suc­cesul internaţional, mulţumită melodiilor pe care le compusese pentru coloana sonoră a filmului "Vre­mea ţiganilor" (1988), în regia lui Emir Kusturica. In 1991, cu un an înainte ca focul şi para să se abată peste fosta Iugoslavie, el acorda un interviu unui post de tele­viziune străin, iar în fundal se au­zeau clopotele unei cate­drale, ce se îmbinau perfect cu vocea muezinului de la moschee, care îi chema pe cre­din­cioşi la rugăciune. Goran, care îi invitase in­ten­ţionat pe ziariştii din Vestul Europei pe o terasă aflată în acea parte a oraşului, le explica aces­tora: "Ce auziţi în spatele meu este suflul moscheilor, al bisericilor şi catedra­le­lor din oraş. Este ora prân­zului în Sa­rajevo. Aici e unul din­tre puţinele locuri din lume unde poţi să auzi cântecul lor îmbinat... Şi sună atât de fru­mos! Ar fi mare păcat să se o­preas­că într-o zi". Cân­tăreţul avu­sese o premoniţie. Un an mai târziu, în Sa­rajevo iz­bucnea un război în care tocmai partea cea mai urâtă a ideolo­giilor religioase îşi ară­ta faţa. "Nu mi-am ima­ginat nicio clipă că ar putea iz­bucni aici războiul, am crezut că lumea o să ră­mână aşa, ca mai înainte", se con­fesa el, plin de tristeţe.Acum, în 2017, douăzeci şi cinci de ani mai târziu, Goran s-a hotărât să depene poves­tea oraşului de altă­dată, ca şi a celui de azi: "Sunt din Sarajevo. Azi, el nu mai este un simplu nume de oraş, ci este o metaforă a timpurilor în care trăim, timpuri în care oamenii pot fi vecini, buni vecini, pentru ca mai apoi, într-o zi, din senin, să înceapă să se împuşte între ei". Iar ce s-a întâm­plat acolo pare să se propage la nivel global. Oameni care până mai ieri trăiau în pace, ca nişte vecini, s-au trezit, dintr-odată, că nu se mai suportă, că nu mai tolerează şi nu mai respectă religia celui­lalt, duşmănin­du-se şi urându-se. Şi Goran s-a hotărât să pună această poveste tristă pe mu­zică. O poveste rostită pe o vioară. "Ca să spun povestea oraşu­lui meu, am folosit vioara, ca metaforă. Cu aju­torul ei, spun, cântând, trei poveşti. In cele trei «scrisori» ale mele încerc să trec de la istorie la evlavie, de la cucernicie la bucurie şi de la jale la dans, şi toate astea, în acorduri de vioară. Pe acest al­bum se împletesc acor­durile de vioară cla­sică, cântate în stilul creştinilor, cu cele ale stilului klezmer (stilul evre­iesc, care e foarte diferit ca tehnică) şi, nu în ultimul rând, cu acordurile de vioară, în variantă orien­tală, mu­sulmană. Pentru a reda cât mai bine ideile acestea, am adus ală­turi de mine artişti din alte culturi şi comunităţi, precum: Bebe (din Spania), Rachid Taha (Algeria), Zied Zouari (Tu­nisia), Gershon Leizerson (Israel), Riff Cohen (Israel) sau Mirjana Neskovic (Serbia)", spune artistul.Goran Bregovic şi Orchestra lui vor cânta la Bu­cu­reşti, vineri, 29 septembrie, la Arenele Ro­mane. Biletele au preţuri cuprinse între 200 lei, ca­te­goria A, şi 100 lei categoria C. Concertul are loc în aer liber. Vor fi puse în vânzare doar 4000 de bilete, pentru a fi suficient spaţiul de dans.