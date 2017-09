Bazarurile orientale sunt o adevărată comoară de ier­buri şi tincturi aromate, de pulberi şi mixturi magice, preparate din coarne pisate şi fel de fel de in­secte, menite să amplifice şi să stâr­nească dorinţa. Experţii au păreri îm­părţite: unii spun că rezultatul utili­zării lor ar fi zero, alţii că alimentele fără grăsimi şi plantele aromate au efecte tonice asupra mecanicii se­xuale. În cele ce urmează, noi vă pre­zentăm reţete ştiinţi­fice pentru creş­­terea apetitului sexual, rămânând ca dvs. să le încercaţi... sau pur şi sim­­plu să vă amuzaţi.Ştim cu toţii că viaţa noastră sexuală este strâns legată de hormoni. Mai puţin cunoscut este însă faptul că producţia de hormoni poate fi am­pli­ficată consumând anumite alimente ce ­conţin albumine, mai exact ami­noacizi, "responsabile" de irigarea cu sânge a zonei bazinului şi deci de stimularea ape­titului sexual. În acest sens, alimentele reco­man­­date sunt: peş­tele, stridiile, homarul, carnea sla­bă, produsele lactate, dar şi fasolea, mazărea şi nucile.Cei ce cred că o friptură de porc fragedă şi ze­moasă poate să figureze într-un "meniu erotic" se în­şeală. Carnea de porc conţine, pe lângă albumină, grăsimi şi co­les­terol, iar această combinaţie nu numai că este grea pen­tru stomac, dar poate duce şi la vătămarea vaselor de sânge.Savanţii americani au constatat că bărbaţii cu colesterol ridicat în sânge sunt, în general, impotenţi. Şi încă ceva: că excesul de grăsimi sto­pează producerea testosteronului (hormonul sexual masculin) şi pro­voacă îngră­şarea.Mulţi supraponderali au o viaţă sexuală mai puţin intensă decât cei cu greutate normală. Cauzele se află ­mai cu seamă în zona psihi­cului - de exemplu deteriorarea relaţiei cu propriul fizic.grăsimea reduce ape­titul sexual cu 50%.Relaţia dintre vitamine şi dra­gos­te începe să fie lămurită în la­bo­ratoare. Şoriceii "stimulaţi" cu ex­tracte de ardei iute, kiwi şi ghim­bir s-au dovedit mai focoşi cu suratele lor. Oamenii de ştiinţă ne garantează că:influenţează viaţa sexuală benefic, participând direct la producerea hormonilor care stimulează plăcerea. De asemenea, ea protejează spermatozoizii, des­tul de ameninţaţi în ultimul timp.(din uleiurile vege­tale, nuci etc.), numită şi "vitamina fertilităţii", protejează celulele şi vasele de sânge.(din verdeţuri şi legu­me verzi) com­bate sterilitatea şi pre­vine malformaţiile em­brionului.Casanova consuma zilnic 40 de stridii, aşa cel puţin susţin "atotştiu­to­rii". Dar făcând abstracţie de cantitatea exagerată, un lucru este cert: fructele de mare nu sunt deloc de neglijat când este vorba de dragoste. Căci pe lângă albumine, ele conţin foarte mult zinc - decisiv pentru ac­tivarea hor­mo­nilor plăcerii. Experţii cred, de altfel, că proble­mele legate de lipsa orgasmului sunt cau­zate ade­seori de lipsa de zinc. Alte surse: carnea, peştele, produsele lac­tate, cerealele integrale. Dar şi alte substanţe minerale joacă un rol im­portant în pro­ducerea hormonilor, şi anume: manganul (din cereale), cal­ciul (din produsele lactate) şi mag­neziul (din legume şi cereale).Foarte simplu: uşor, va­riat, cât mai natural şi gustos. Pen­tru că:Sto­ma­cul nu trebuie încărcat peste măsură, astfel încât după ce mâncăm să cădem, ca plum­bul, în pat.Va­rietatea este o garanţie că ceea ce con­su­măm este realmente hrăni­tor, şiGus­tul, pe lângă forma, culoarea şi aroma bu­ca­te­lor, în­flă­că­rea­ză sim­­­­­ţurile şi creează o stare deose­bi­tă.În plus: un pa­har de şam­panie es­te un sti­mulent ex­ce­lent, la fel ca şi am­bi­anţa. (Far­­fu­riile din plas­tic şi lu­mi­na de neon nu sunt deloc ex­­­ci­tan­te). Deci: daţi frâu li­ber fan­te­ziei, consul­taţi lista cu a­li­­men­tele "im­pulsio­nan­te" şi al­că­tuiţi-vă "me­niul ero­tic" adec­vat.energizant, conţine vitamina E (sti­mu­lează fertilitatea) şi acizi graşi ne­sa­turaţi (foarte să­nă­toşi).Busuioc: plantă-simbol, ce pare să le fi oferit hinduşilor o via­ţă sexuală împlinită. Conţine uleiuri eterice ex­citante.Cafea: stimulează sistemul nervos cen­tral. Deosebit de "ero­tizantă" dacă este con­dimentată cu puţin cardamom.iuţeşte - în adevăratul sens al cuvân­tului.conţine cofeină şi teo­bromină - sub­stan­ţe care sti­mu­lează apetitul sexual şi creează o stare ex­celentă.arabii le consideră fer­tile. Conţin fruc­toză, fiind extrem de energizante.bogate în albumine şi substanţe minerale, un adevărat mit al erotismului (poate şi din cauza pre­ţului!).conţin multă al­bumină şi substanţe mine­ra­le, mai ales zinc (sti­mulent al ape­ti­tului sexual).conţine un ulei eteric cu acţiune stimulatoare asupra poten­ţei.un ali­ment vital, mai ales când sunt proaspete (stimulează pu­terea de con­cen­trare, au efect ener­­gizant).revigorează bărbaţii obo­siţi, datorită conţinutului bogat în vi­ta­mina C şi minerale.aro­ma ei este un fel de "mo­meală" se­xu­ală. Indienii pro­­fitau de pu­terea ei tonifiantă.* Are o acţiune afro­disiacă şi euforizează dorinţa.* Înlătură încor­dările, stimulează e­rec­ţia, reduce stresul.* Sporeşte plăcerea se­xuală la două femei din trei şi la un bărbat din doi.* Creşte cu 0,25 la mie facilitatea erecţiei.* Înlătură complexele fizice, dându-ţi sentimentul că imperfec­ţiunile corpului nu sunt un impediment pentru dragoste.* Facilitează tre­ce­rea de la un par­tener la altul în mod superficial.* Este cauza prin­cipală a renunţării la prezervativ.* Peste 0,5 la mie alcool în sânge blo­chează şi încetineşte procesul de excitaţie şi orgasmul. Curba de excitaţie a femei­lor scade deja după 0,4 la mie alcool în sânge.* Scade fertilita­tea: în cantitate prea mare, omoară sper­ma­tozoizii şi dă peste cap ciclul menstrual.Pentru un pahar: amestecaţi o lin­guriţă de cacao cu 100 ml lapte cald. Încorporaţi 100 ml de cafea şi adăugaţi 1-2 linguriţe de miere şi un vârf de cuţit de cardamom. Este un amestec clasic: cafeaua creează o stare deosebită, iar cardamomul este ex­citant datorită uleiurilor eterice pe care le conţine.Cel mai simplu e să amestecaţi iaurtul cu fructe proas­pete: ana­nas sau kiwi. Fruc­tele conţin albu­mine şi vitamina C. Cer­cetătorii ameri­cani recomandă cu căldură ananasul proas­păt: are o aromă revigo­rantă şi este extrem de eficient.Pe o bucată de pâi­ne inte­grală unsă cu puţin unt pu­neţi câte­va fe­lii de castra­vete, o frunză de salată ver­de şi deasupra somon afumat. Să­raţi, piperaţi şi stropiţi cu puţină zeamă de lămâie. Ule­iul de peşte şi vitamina E protejează celu­lele şi vasele de sânge, iar pâinea integrală şi legumele aduc un plus de sub­stanţe vegetale.