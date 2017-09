Cupa Prodance - Orăştie

Concentrare maximă

Podiumul de la Cupa Prodance

Sergiu Prodan cu o parte dintre elevi

- Pentru talent, nu există provincie! Dragostea oamenilor pentru muzică şi dans nu ţine cont de locul în care se află. În plus, în Cu­gir există o tradiţie pentru dans şi asta ne-a ajutat. Când eu aveam doar şapte ani, în Cugir exis­ta o doamnă cu ade­vărat formi­da­bi­lă, doamna Maria Pe­trea, mem­bru fon­da­tor al Fe­de­raţiei Ro­mâne de dans spor­tiv. După ce s-a în­tors în oraş, a în­­fiinţat o mică şcoa­lă de balet, unde e­ram înscrişi mulţi co­pii. Ea mi-a insu­flat dra­gostea pentru dans. După ce am terminat facultatea, în 2007, făcusem de­ja 15 ani de dans spor­tiv, şi am zis să îmi urmez pa­siunea şi am în­fiin­ţat, la rân­dul meu, o şcoală. A fost ceva cu adevărat ne­aş­tep­tat şi extraor­di­nar, deja s-au în­scris în câteva zile aproape trei sute de copii! În 2009, începusem de­ja să par­ticipăm la competiţii şi apoi au început să vină şi premiile. În bună măsură este şi meritul pă­rinţilor, care au vrut, în felul acesta, să le lăr­geas­că orizon­tul copiilor. Şi trebuie să vă spun că nu e sim­plu, aproape totul se face pe cheltuiala părin­ţilor, de la pantofii de dans şi costume, până la plata integrală a deplasărilor în competiţii.- Cred că înseamnă mult. În primul rând, au o preocupare artistică şi dreptul de a visa. Concret, învaţă să distingă genurile de dans, îşi formează ure­chea muzicală, învaţă că graţia şi ţinuta con­tea­ză mult în impresia pe care o faci, îşi cunosc corpul mai bine şi ştiu ce pot face cu el. Este emo­ţionant să vezi cum se fâstâcesc când încep să danseze, fete cu băieţi, cum roşesc la fiecare atingere şi cum deprind, cu candoare, să se strângă în braţe sau să se privească în ochi, ţinându-se de mijloc, în rit­mul muzicii. Un copil învaţă infinit mai mult des­pre viaţă într-o oră de dans, decât într-o oră pe­trecută cu ochii în calculator sau pe telefon, cum fac majoritatea. În timp, îi şi văd că evoluează diferit: cei care au făcut dans sunt mai ambiţioşi, mai sensibili, şi cumva mai deschişi şi descurcăreţi decât ceilalţi, au un alt orizont.- E adevărat că dansul nu este un sport în care să câştigi bani ca un fotbalist şi nici măcar multă faimă nu îţi aduce performanţa în acest domeniu, deşi România are rezultate foarte bune la dans, avem opt perechi de cam­pioni mondiali şi euro­peni! Aţi auzit de ei? Din pă­cate, nimeni nu le acordă atenţia şi respectul cuvenit şi e păcat... Dar banii şi faima nu sunt totul, şi eu le explic tinerilor mei asta. Uitaţi-vă la o nuntă sau la un chef: cine ştie să danseze se distrează mai bine şi e mereu în centrul atenţiei! E păcat să mergi la o petrecere şi să stai toată sea­ra cu o bere în fa­ţă, când ai putea să dansezi cu o fe­me­ie frumoasă, nu? De altfel, pe tineri, de multe ori încerc să îi motivez în felul ăs­ta, mai ales pe băieţi, care sunt mai timizi, le spun că dacă vor în­văţa să danseze, vor fi sufletul petrecerii şi fetele vor face coadă la ei! Ceea ce este adevărat: pentru o femeie, un bărbat sau un băiat care ştie să danseze întotdeauna va avea un plus de şarm şi de atracţie. Să ştii să dansezi e un mic miracol şi te poate ajuta mult în viaţă. Dansul este, de fapt, o artă despre şansa de a trăi emoţii unice.- Şi în dans, la început trebuie să existe acea chimie, acea potrivire între ea şi el, ca în dragoste. Băiatul să simtă ce vrea fata, şi ea să îşi dea seama unde vrea să o conducă partenerul. E ca şi într-o căsnicie... Dacă există acea potrivire de la început, după aceea, cu un pic de efort, se pot armoniza mai bine cei doi şi se poate trece peste diferenţe. Dar până se ajunge la o pereche sudată trec, uneori, ani de zile. Aşa, repede-repede, nu se poate...Trebuie să vezi ce e cu celălat, în timp se mai schimbă câte ce­va. La vals sau tango, îi vezi pe băieţi cum se ru­şinează să stea lipiţi de o fată, pe care o cunosc de nu­mai două săptămâni... În ziua de azi, când nu mai avem timp, şi totul este pe repede înainte, să fii atent sau să te emoţionezi la un pas, la o strân­gere de mână sau la o atingere te duce deja în altă dimensiune a lucrurilor, la un alt ritm al vieţii şi, brusc, începi să ai o altfel de înţelegere a ceea ce este în jur. Poate că asta este cea mai importantă lecţie a dansului pentru viitorul îndrăgostit din ei. Când înveţi să dansezi, înveţi, de fapt, să iubeşti.- Noi ne antrenăm pentru com­petiţii într-o sală foarte mică. Ringul de dans nor­mal este de 15 metri pe 20 de metri, şi noi ne antrenăm în­tr-un ring de dans de... 6 metri pe 10. Dan­săm în spaţiul pe care îl avem, ima­gi­nân­du-ne că suntem într-un ring de dans mare şi frumos, ca un salon vienez. Din punc­tul ăsta de ve­de­re, e uimitor cum tine­rii aceştia au reuşit să ia premii, fără să re­pete corect, la dimen­siu­nile fireşti ale rin­gului. Aşa că ne-am dori foarte mult o sală a noastră, la dimen­siu­nile de concurs. Pe termen scurt, ne pre­gă­tim deja pentru "Transilvania Grand Prix" de la Sibiu, pri­mul mare concurs de dans după vacanţă. Spe­răm că acolo vom începe sezonul com­pe­tiţional cu succes. Apoi, în 4 noiembrie, avem a patra ediţia a cupei de la Orăştie, "Cupa Prodance", organizată chiar de noi. Deşi la ediţia de anul trecut au fost peste 500 de sportivi înscrişi, deci - concurenţa e mare, noi suntem optimişti. Îi aş­teptăm pe toţi iubitorii de muzică şi dans la această întâlnire, în care veţi ve­dea că şi provincia poate străluci prin ţinută şi ele­ganţă.