Consultant de strategie al Băncii Naţionale a României, Adrian Vasilescu a fost jurnalist aproa­pe toată viaţa. Colegii mai în vârstă îşi amintesc de semnătura sa în principalele jurnale centrale din epoca dictaturii, dar şi din primii ani de după 1989. Preocupat de teme financiare şi economice, a reuşit să se ferească de politică în epoca ceauşistă, şi să des­chidă o cale nouă, inspirată de jurnalismul en­glezesc şi american, după apariţia noii prese de­mo­cratice. Cu o jumătate de secol de jurnalism la activ, a devenit consilierul lui Mugur Isărescu. Are 81 de ani, dar numai în buletin... Cu un umor fin, inspirat din buna literatură pe care a citit-o, Vasi­les­cu este sin­gurul om care te lămureşte şi-ţi deschide calea înţelegerii celor mai dificile subiecte ale zilei. Ne-a acordat un interviu pe tema situaţiei generale a economiei şi finanţelor româneşti, în contextul strin­gent al îndeplinirii promisiunilor electorale. Fără a critica de dragul criticii, explicaţiile sale pun în evidenţă, fără ocol, întreaga coloratură a pro­gra­mului actual de guvernare, reuşind să aşeze semnul minus şi semnul plus în mod natural.- Problema aceasta, a creşterii sala­riilor este cardinală pentru România. Suntem într-o situaţie în care trei milioane de oameni au plecat din ţară, şi toţi sunt din populaţia activă. Forţa de muncă din ţară a pierdut o bună parte din personalul ca­li­ficat. Cam un milion de români fac PIB pentru Ita­lia, alt milion fac PIB pentru Spania, 400.000 s-au adunat în Marea Britanie şi fac PIB pentru ea, şi mai sunt răspândiţi încă multe sute de mii prin Europa şi prin lume. În aceste condiţii, România nu-şi mai poate permite să amâne creşterea salariilor, pentru că dacă o face, riscăm să pierdem alte sute de mii, dacă nu chiar milioane de oameni, care nu mai ac­ceptă să fie plătiţi sub nivelul calificării lor sau sub nivelul puterii lor de muncă. Şi se gândesc să plece. Aşa că suntem în situaţia în care guvernul nu-şi mai poate permite să amâne creşterea salariilor, dar, în acelaşi timp, nu-şi mai poate permite nici să dea cu o mână şi să ia cu două.- Este o creştere foarte mare, dar şi aici trebuie să ne edificăm asupra unor adevăruri fun­da­mentale. Şi anume: noi avem o creştere de viteză. În 2015, România a ajuns a şasea dintre cele 28 de ţări ale UE, ca viteză de creştere. În 2016, a devenit prima ţară din UE, ca viteză de creştere economică. Acum, în 2017, continuăm să fim pe primul loc. Sigur că întrebarea care ne vine imediat în minte este: dacă suntem atât de tari şi de mari, şi ocupăm primul loc la viteza de creştere în UE, ce ne mai lipseşte? Ne lipseşte ceva fundamental: această creş­tere n-am reuşit s-o facem sănătoasă, sustenabilă, du­rabilă, cu efecte pe termen lung. Trăim într-o lu­me în care toate programele economice, din Ame­rica şi până în Japonia, prevăd o creştere economică sustenabilă, care produce prosperitate. Noi n-o avem. Desigur, şi creşterea noastră economică pro­du­ce prosperitate, să fim sinceri, dar nu una la ni­ve­lul cerinţelor aces­tei ţări. Şi mă refer numai la două cerinţe. Prima: avem un decalaj mare faţă de ţările dezvoltate, pe care trebuie să-l acoperim foar­te repede. A doua (specifică României): mărimea PIB-ului nostru nu corespunde poziţiei ţării noastre în topul european al populaţiilor, după mărimea lor. Suntem a şaptea ţară după populaţie, dintre cele 28; suntem numai a 17-a ţară după totalul PIB-ului, şi suntem a 27-a după PIB-ul pe locuitor (puterea de cumpărare). Adică, a 27-a la bunăstare. Penultima!- Sunt câteva explicaţii: avem 700.000 de firme în România, din care aproape jumătate au capital ne­gativ! Ce înseamnă asta? Înseamnă că datoriile acestor companii sunt mai mari decât întreaga lor avere. Şi e grav! Mai departe: un mare număr de com­­panii produc pierderi în loc de profit. Mai de­par­te: avem productivitate sub potenţialul ţării. Şi anu­me: avem productivitate scăzută a forţei de mun­că şi avem productivitate scăzută a capitalului. Prac­tic, prea puţine companii din România se ba­zea­ză pe un capital care să exprime tehnologii de vârf. Faptul acesta se regăseşte în productivitatea ne­­corespunzătoare a forţei de muncă. Pentru că for­ţa de muncă, neajutată de tehnologie, are o pro­duc­tivitate mai scăzută. În aceste condiţii, trebuie să schimbăm paradigma: modelul economic pe care îl are România nu mai corespunde cerinţelor actuale ale acestei ţări.- Nu-i nevoie să-l căutăm neapărat în lumea largă, că-l avem aici, la noi. Numai că trebuie să privim cam în urmă. Spre exemplu, în anul 1913. Este un an de referinţă: a fost ultimul an de pace în Europa, dintr-un secol de pace. Erau o sută de ani de la Congresul de la Viena, din 1815. Anul 1913 a fost ultimul an de dinaintea izbucnirii primului răz­boi mondial. O sută de ani de pace, de pros­pe­ri­tate şi de bună înţelegere. Ce raporta România? Din 19 ţări europene, alese pentru studiu de doi eco­no­mişti americani, România era pe locul 11. Ştiţi ce ţări erau în spatele ţării noastre? Suedia, Finlanda, Dane­marca, Norvegia, Grecia, Turcia... Ce fel de Ro­mâ­nie ocupa acest loc de frunte? O fâşie de pă­mânt sub curbura Carpaţilor, fără Basarabia, fără Bucovina, fără Transilvania, fără Banat, fără o parte din Do­brogea. PIB-ul României reprezenta 0,80% din PIB-ul mondial - o performanţă. Era un model bazat pe elite. Elite excepţional pregătite în Oc­cident, venite în ţară să ajute la ridicarea ei, fiind în­dem­nate să facă educaţie maselor. Deviza era clară, lansată în 1859 de Cuza: avem totul de construit! Să înfiinţăm creditul, adică băncile. Să facem dru­muri. Să clădim instituţii. Să facem legi. Să facem căi ferate. Să facem fabrici. După Cuza a venit Ca­rol I. El a lansat pentru prima dată cuvântul re­struc­turare. De ce restructurare? Capitalismul începuse în anul 1500. Noi abia ieşeam din feudalism. A în­ceput, aşadar, re­structurarea. Am construit căile fe­rate în acelaşi timp cu Marea Britanie şi SUA. Toate palatele mari, care fac astăzi mândria României, atunci au fost ri­dicate: CEC-ul, Banca Naţională, Mu­ze­ul de Istorie, Pri­măria Capitalei, Ministerul Agri­cul­turii, Palatul Cul­turii din Iaşi etc. Se adaugă Po­dul de la Cer­na­vodă, al lui Saligny, cea mai mare cons­­trucţie a Eu­ropei pe vremea aceea. Pe scurt, ideea dominantă în România acelor vremuri era ideea muncii bine fă­cute. Aceasta era ambiţia na­ţio­nală: de la lus­tragiul din Gara de Nord, care dorea să-ţi lustruiască ghe­tele, de să te priveşti în ele ca în oglindă, până la cei care au construit palatele amin­tite. Ăsta-i mo­de­lul. Bineînţeles, cu tehnologie de vârf şi cu oameni care să aibă ambiţia muncii bine făcute.- Nu am spus că nu trebuie criticat guvernul! Ori­cărui guvern o critică cinstită şi corectă îi face bine. Am spus că nu putem să aruncăm vina doar pe gu­vern, în timp ce noi stăm cu mâinile în buzunare şi ne dăm cu părerea, fără să facem nimic. Socie­ta­tea întreagă este răspunzătoare, înaintea guvernului. Cla­sa politică, elitele care nu se unesc, universităţile care stau în cuşca lor! Toate sunt răspunzătoare. Din pă­ca­te, România este o ţară în care oamenii se cam plic­­­tisesc când aud vorbindu-se despre muncă. Şi mai ales tinerii noştri se cam plictisesc. Ţara, ca s-o ri­­dici, trebuie să găseşti soluţii, să uneşti capitalul cu munca. Iar capitalul vine de la cuvântul cap, inte­li­genţă. Istoricul britanic A. J. Toynbee a spus că nu­mai popoarele care pun creierul la bătaie pot să răz­bească în lumea asta. Şi zice acest lucru bazân­du-se pe stu­diile lui asupra tuturor civilizaţiilor care s-au perindat de când e lumea pe acest pământ. Şi zice că niciuna n-a răzbit dacă n-a îndeplinit două condiţii: să facă din creier un motor al creşterii şi să facă din vre­murile grele un stimulent pentru aceeaşi creştere.- Să ne uităm pe unde se duc investitorii pe lumea asta. În primul rând, în America şi Germania. Aceste ţări se bazează enorm pe investiţii străine. Iar România are nevoie ca de aer de aceste inves­ti­ţii! Din păcate, nici nu atragem fonduri europene câ­te am putea să atragem. Stau în vitrină 45 de mi­liarde de euro! Stau în vitrină, privesc către noi şi spun: suntem ale voastre, aduceţi proiecte credibile şi luaţi-ne! Din păcate, avem multă instabilitate în ţară. Instabilitate legislativă, legile se schimbă, apar taxe peste noapte, şi mai este şi această fantomă: ten­taţia populistă de a zice ceva "de dulce" in­ves­titorilor străini. Încă o dată: trebuie să avansăm, că nu putem să rămânem aşa, în coada Europei! Locul nostru este MAI ÎN FAŢĂ!- România este o ţară occidentală! Are gândire oc­cidentală! Are mentalitate occidentală! Mai e ceva: mulţi investitori străini au venit în perioada de boom, de dinainte de criză, aduşi de admiterea în NATO şi în UE. Vârful acestor investiţii a fost în 2008. După aceea, o să vedem că investiţiile străine sunt în bună parte profit reinvestit ca investiţie nouă. Apoi, sunt sumele românilor care lucrează în străinătate, mai mari cândva, mai mici astăzi. De ce nu cresc? Pentru că românii şi-au chemat familiile acolo unde plătesc taxele. Se fac enclave: îşi cheamă prietenii, le scriu şi le telefonează zilnic şi-i presează să se ducă; fac cartiere, cu localuri cu patroni români. Acolo îşi fac sărbătorile, petrecerile, au instalat grătarele în poienile din Spania şi din Italia. Faţă de toate acestea, important e să sunăm alarma, guvernul trebuie să schimbe situaţia, să mărească lefurile, că nu putem să depopulăm ţara! Avem nevoie de bani pentru aceste salarii. Iar banii se fac prin muncă. Un cântec din Transilvania, de demult, are câteva versuri foarte frumoase: "Banii se fac la pădure/ Din topor şi din secure...".