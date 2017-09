Faceţi mişcare minimum 30 de minute zilnic (ex. plimbări în pas alert, mers cu bicicleta, antrenament de forţă la sala de fitness). Dacă veţi grăbi pasul în timpul plim­bării, aşa încât să gâfâiţi puţin, nu strică de­loc, ci tocmai dimpo­tri­vă. "Astfel se ard de­pozitele de zahăr din muşchi şi se face loc pentru glucoza provenită din următoarea masă", explică nutriţioniştii. La rândul ei, şi mişcarea într-un tempo moderat, cum ar fi o plimbare mai lungă, consumă grăsimile stocate în ţesutul mus­cular. Ambele sunt benefice pentru muşchi, me­tabolism şi ficat.Faceţi salate din legume, fructe, ciuperci, le­gu­minoase, ulei de măsline extravirgin şi gră­simi din peşte, vedetele alimentaţiei dvs. zilnice. Ele umplu stomacul, vă furnizează fibre, vitamine şi minerale. Imediat în rândul al doilea, proteinele trebuie să ocupe un loc stabil în meniu: lactate degresate, peşte, carne o dată pe săptămână. Abia pe a treia poziţie se află pâinea, pastele şi cartofii. Aceşti carbohidraţi reprezintă un supliment de lux, un fel de recompensă pe care se cuvine s-o primiţi numai atunci când o meritaţi - adică, după ce aţi făcut suficientă mişcare. O astfel de alimentaţie vă va vitaliza rapid metabolismul. "Stu­diile arată foarte clar că reducerea carbohi­draţilor şi a fructozei fac să dispară lipidele din ficat mai repede decât dietele care micşorează doar depozitele de grăsime", afirmă nutriţioniştii.Sună inofensiv, când spunem "zahăr din fructe". Dar în prezent se ştie că fructoza acti­vează producţia de grăsimi a ficatului şi blo­chează hormonii saţietăţii. Prin urmare, evitaţi siropul de fructoză preparat industrial şi inclus în sucuri, băuturi răcoritoare şi produse am­balate. Fructoza este atât de concentrată şi în sucurile naturale şi smoothie-urile de fructe, încât ele trebuie băute cu mare precauţie, la fel ca al­coolul. În schimb, fructele proaspete, consumate ca atare, nu creează probleme.Un ficat sănătos poate metaboliza fără difi­cultăţi, din când în când, câte un sfert de litru de vin sau o sticlă de bere. Ba chiar se pare că un consum moderat de alcool îl protejează de pericolul acumulării de lipide. Însă lucrurile se schimbă atunci când e vorba de cantităţi mai mari sau de un consum regulat. Deoarece organul dezintoxicării încearcă să elimine cât mai repede posibil alcoolul, care este pentru celule o toxină, arde­rea tuturor celorlalţi nutrienţi va fi întreruptă pentru un timp - interval în care ei se depun sub formă de grăsime în ficat. În cazul când acesta este deja afectat, ar fi mai bine să renunţaţi complet la alcool.S-a demonstrat că anumite vitamine, acizi graşi sau extracte din plante oferă protecţie prin­cipalului organ al metabolismului. De exemplu, vitamina E (prezentă în uleiul de măsline şi nuci) previne agravarea steatozei hepatice, prin infla­marea ficatului. Colina (din gălbenuşul de ou, dar şi din legumele crucifere, ca varza, broccoli sau conopida) elimină din ficat colesterolul şi gră­simile de prisos. Silimarina, din seminţele de armurariu, împiedică pătrunderea sub­stan­ţelor toxice în celulele he­patice şi stimulează regenerarea lor, ca şi formarea unora noi. Prin conţinutul său de cinarină, diverse prin­cipii amare şi fla­vo­noide, anghinarea fe­reşte ficatul de acţiunea distructivă a radicalilor liberi, la care el este deosebit de ex­pus. Şi ca­feaua conţine numeroase substanţe active care apără ficatul de inflamaţii şi îi men­ţine inte­gri­tatea celulelor. Cercetătorii au consta­tat că acest efect se obţine mai ales cu cafeaua pre­parată prin metoda clasică, şi mai puţin cu espresso şi cappucci­no. Se recomandă trei ceşti pe zi.Pe lângă faptul că dău­nea­ză sănătăţii în general, consu­mul de nicotină favorizează transformarea celulelor hepa­tice în ţesut fibros nefunc­ţional. Un studiu realizat cu participarea a peste o mie de pacienţi cu ficat gras, totodată şi mari fumători, a adus dovezi clare în sprijinul observaţiei că bolnavii care continuă să fumeze dezvoltă o asemenea fibroză mai frecvent decât persoanele care au reuşit să renunţe la ţigări. La rândul ei, fibroza hepatică sporeşte riscul de ciroză şi cancer.Calea cea mai eficientă pe termen lung de a scăpa de lipidele care n-au ce căuta în ficat constă în adoptarea consecventă a unei alimentaţii mai sănătoase şi mai sărace în calorii. Când orga­nismul primeşte mai puţine calorii decât necesită, el este nevoit să-şi procure energia din depozitele sale de provizii - şi le atacă, înainte de toate, pe cele din ficat. Pentru a înlesni adaptarea la o astfel de dietă, se poate începe cu o cură de sucuri de legume, care înlocuiesc mesele, dar şi salate cu legume întregi, conţinând fibre pentru potolirea senzaţiei de foame, precum şi nutrienţii indispensabili organismului, favorizând curăţarea ficatului de grăsimi. Important: cura trebuie să se desfăşoare sub îndrumarea competentă a unui medic sau consilier de nutriţie.