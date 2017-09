Compatibilităţi zodiacale

Foto: Dreamstime

Oare cele două nu ar trebui să meargă mână-n mână? Sigur că da, acesta este scenariul ideal, dar iubirea precede îndeobşte căsătoria, iar persoana de care ne îndrăgostim până peste cap se poate dovedi, în timp, cineva total nepotrivit, cu care nu putem susţine o relaţie de parteneriat. Această noţiune, cea de parteneriat, de echipă, este întruchipată în cercul zodiacal de semnul Balanţei. Dragostea pe care o descrie Leul este subiectivă, constă într-o explozie spectaculoasă de emoţii, pe când cea pe care o descrie Ba­lanţa este obiectivă, de aceea, aceasta este şi singura zodie înfă­ţişată sub forma unui obiect: un cântar. Îndră­gos­tirea presupune pasiune şi crea­tivitate (niciodată nu suntem mai creativi decât a­tunci când dorim să cucerim pe cineva), în schimb, convieţuirea, pentru a fi reuşită, pre­supune obiec­tivitate şi inteli­genţă. Oricine se poate îndrăgosti, nu oricine poate susţine însă o relaţie pe termen lung. Acesta este domeniul în care Balanţa este specialistă, pentru că e în stare să se privească de dinafară, pentru că se străduieşte (şi de cele mai multe ori reuşeşte) să îşi privească parte­nerul aşa cum este el, realist vorbind, nu aşa cum ar dori să fie. Cuvântul "obiectivitate" poate suna cam rece, dar în cazul Balanţei, privirea uşor detaşată este încălzită de toleranţă, de dorinţa de a-l înţelege cu adevărat pe cel care-i este alături. Şi mai este ceva, specific zodiei, un soi de romantism fin, eteric, care vine din dorinţa de frumuseţe, pe care i-o insuflă fără încetare planeta Venus, cea care o guvernează. Pentru Balanţă, nu este de ajuns să fie bine, trebuie să fie şi frumos. Acest principiu se străduieşte să-l aplice şi în relaţie, de cele mai multe ori cu succes, dar cu un consum interior, care (din fericire) nu se observă. Un astrolog de renume remarca în acest sens: "Cele mai multe Balanţe pornesc de la ideea că trebuie să creeze echilibrul în afara lor. N-o să reuşească decât parţial sau pentru scurt timp. Ba­lanţele cele mai înţelepte caută mai întâi pro­priul lor centru de echilibru, restul se întâmplă cum­va de la sine".Fiecare dintre zodii, începând cu cea a Berbe­cului şi până la cea a Fecioarei, deci o jumătate din cercul zodiacal, exprimă câte un stadiu din deve­nirea omului. De la Berbec - echivalentul nou-năs­cutului - şi până la Fecioară, care reprezintă tânărul adult, este vorba despre aceste etape. Odată cu Ba­lanţa, nu mai este vorba despre o singură persoană, ci despre două. Menirea Balanţei este să continue să evolueze, dar în compania unui partener egal, la fel de egal ca cele două talere din simbolul semnu­lui. Aceasta este căutarea ei.Milenii de-a rândul, o societate de tip pa­triarhal ne-a spus că femeia ar fi întrucâtva inferioară bărbatului, că ar fi datoria ei să-l ur­meze şi să-l asculte, pe scurt, că un cuplu cla­sic nu ar reprezinta o uniune între egali. De incomparabil mai multă vreme, Cerurile ne spun un alt adevăr, şi anume - chiar prin intermediul simbolisticii constelaţiei Ba­lan­ţei. Balanţa îl caută cu osârdie pe "celălalt", deoarece doar prin existanţa celuilalt taler în viaţa ei poate afla cine este. Între timp, viaţa ei, indi­fe­rent câte reuşite ar include pe plan social, profe­sio­nal sau monden, e lipsită de sens. În cazul Balanţei, căutarea celuilalt taler nu este o fugă de singurătate, ci nevoia de-a învăţa ce are de oferit şi de primit ultima confirmare a nevoii ei de armonie.Confirmarea pe care o caută Balanţa în relaţia de cuplu este tocmai aceea că şi-a găsit egalul, iar în momentul în care ea reuşeşte să trăiască acest adevăr, să-l simtă pe partenerul de viaţă, imaginea ei în oglindă, această uniune poate deveni o lecţie şi un model pentru cei din jur.Balanţa caută un partener cu care să poată să împărtăşească mai mult decât o iubire romantică, despre care se ştie că are o durată de viaţă limi­tată dacă nu este susţinută conştient de ambele părţi implicate. Pentru că Balanţa ştie foarte bine acest lucru, ea porneşte de la premiza că are ne­voie în viaţa ei de cineva nu doar in­teli­gent, ci şi dornic să-şi dezvolte inteli­genţa, pentru că ea asta face şi nu i-ar plăcea să îşi lase partenerul în urmă.În cazul altor zodii, preocuparea pentru frumu­seţea fizică este, de regulă, un semn de super­fi­cia­litate. Nu şi în cazul Balanţei, zodie gu­vernată de pla­neta frumuseţii şi a armoniei, Ve­nus, sub in­flu­enţa căreia poate să resimtă tot ceea ce este ines­tetic ca fiind un real disconfort. Tot Ve­nus este res­ponsabilă pentru estetica relaţiilor. Iată de ce Balanţa nu se poate vedea alături de un par­te­ner lipsit de bune maniere sau cu ieşiri vul­gare. Ba­lanţa este o fiinţă socială şi sociabilă, iar dacă egalul ei nu ştie să se poarte, este ca şi când ea însăşi nu ştie să se poarte. Se în­tâm­plă, uneori, ca Balanţe care se simt pu­ter­nic atrase fizic de ci­neva să alea­gă să pună capăt legăturii res­pec­tive, dacă au senzaţia că din pricina ace­lei persoane pierd din pres­ti­giu şi din respect. După cum spuneam, tre­bu­ie să existe echilibru şi justă măsură. Spre deo­sebire de semnele mai tumul­tuoase şi mai emo­ţionale, cum ar fi de exem­plul Leul sau Scorpionul, Balanţa pre­feră relaţiile lipsite de ingrediente, pe care le găseşte îndoielnice, dacă nu chiar de prost gust, cum ar fi izbucnirile emo­ţio­nale neînfrânate şi intensităţile mocnite, care ar pu­tea genera în cu­plu o atmosferă apăsătoare. În ac­cep­­ţiunea Balanţei, problemele se discută civilizat, nu ţipat, se aduc argumente, iar nu injurii, iar emo­ţiile se manifestă, sigur că da, însă cu măsură şi eleganţă.Balanţa face parte dintre semnele cu un accen­tuat discernământ mental. Acesta o ajută să elimine automat, din start, tipologiile de parteneri incom­pa­ti­bili. Deci, din momentul în care a ales să se im­plice într-o relaţie, ştie deja, într-o anumită mă­sură, că are cu cine lucra. Nu se teme să investească în relaţie şi o face foarte adesea pe toate planurile, începând cu cel material (îi place să-şi vadă pere­chea bine îmbrăcată, de exemplu), continuând cu cel emoţional, unde ştie să îşi încurajeze parte­nerul să îşi exprime simţămintele înainte de a şi le arăta pe ale ei, şi încheind cu cel intelectual, pentru că este cât se poate de conştientă de valoarea comu­niu­nii mentale în cuplu. Se pare că Balanţa le are pe toate. În mod cert, are bunăvoinţă şi porneşte de la premize de bun simţ. Dar cu toate darurile cu care este înzestrată, pentru a face o relaţie să func­ţio­neze, Balanţa are un loc ascuns în sufletul ei, în care este nesigură. Oricât de limpezi ar părea rezultatele, oricâte dovezi de afecţiune ar primi, nu am putea spune că Balanţa se retrage într-o atitudine de mul­ţumire. Este mereu cu atenţia trează la ceea ce se întâmplă în relaţie, procesează şi ajustează, pentru că Balanţa nu este un instrument static, este un cântar inteligent, cu calculator încorporat, care ţine cont de toate măsurătorile precedente, pentru a o putea evalua corect pe cea actuală.Această zodie maestră într-ale relaţiilor mai are o însuşire care trebuie amintită şi care este cu două tăişuri. Este vorba despre faptul că unul dintre ar­hetipurile pe care le reprezintă este cel al Judecă­torului. Judecătorul trebuie să estimeze cu scrupu­lozitate ce se află în fiecare taler al Balanţei şi să emită, în final, un verdict. În sensul cel mai pozitiv, micul Judecător care trăieşte în fiecare Balanţă este o garanţie de fair-play, în timp ce la polul opus îl re­găsim îmbătat de puterea funcţiei, trăind satisfac­ţia maliţioasă a faptului că-i judecă pe ceilalţi. Ba­lanţa, în ipostaza fair-play, îşi va admite fără ezitare eventualele greşeli comise faţă de partener, în timp ce Balanţa în ipostaza cârcotaşă va încerca să ma­nipuleze situaţia în favoarea ei, folosind argumente abile.O altă profesie asociată semnului Balanţei este cea de diplomat. Diplomaţia este o calitate înnăs­cută a acestui venusian, aflat în căutarea necontenită a armoniei. Ceea ce ne poate surprinde la Balanţă este faptul că nu se teme de situaţii con­flic­tuale. Ca orice semn cardinal, are curajul să se ducă în ne­­cunoscut, pregătită pentru orice. Ca orice semn de aer, îşi folo­seşte tăişul in­telectului pentru a curma situaţiile tensionate, nu pentru a le alimenta.Aşa cum îi stă în fire Ber­be­cului, ea va încerca să conducă relaţia, să ia decizii de capul ei. Dacă nu va avea înţelepciunea măcar să-l coopteze şi pe el în luarea deciziilor, se va trezi, şi încă destul de curând, că ia decizii de capul ei... singură.Acesta este un cuplu clasic, în care bărbatul iese în faţă iar femeia ştie să îl secondeze cu inteligenţă. Cei doi formează cu uşurinţă o echipă, pentru că fiecăruia dintre ei îi vine uşor să evolueze în rolul în care se află.În această pereche, în care liantul este asigurat de Venus, guvernatoarea ambelor zodii, bărbatul are nevoie de mai multă diplomaţie decât femeia, mai ales în momentele în care aceasta din urmă face o criză de încăpăţânare. În rest, e bine.Aici armonia există încă de la început. Ea ştie cum să îl ia ca să evite momentele dificile, care sunt rare, oricum. Pentru el este o plăcere să o răsfeţe şi să se laude cu ea. Amândoi creează un ambient plăcut pentru oaspeţi, ca să nu mai vorbim de bună­tăţile pe care le servesc.În mod cert, în această com­bi­naţie el este adultul, iar ea co­pilul. Lui îi place să îndrume şi să dea sfaturi, ei îi place să se joace. Se pot simţi bine în această ecuaţie, atâta timp cât ea ţine seamă, mă­car în parte, de îndrumările lui. El îi apreciază sprin­teneala şi inteligenţa.Această pereche ne poate aduce aminte de o ma­mă cu copilul ei: Balanţa cea rezonabilă şi bine cres­cută, care se străduieşte să facă faţă solicitărilor la care o supune simpaticul dar şi năstruşnicul ei par­te­­ner. Noroc că ambii sunt fiinţe rezonabile şi dis­cută cu folos.Din punct de vedere al elementelor, nimic nu se combină mai greu decât aerul şi apa. Primul lucru, care se întâmplă când scoatem dopul unei băuturi car­bogazoase este că aerul fuge. Şi totuşi, în mod misterios, în cazul acesta sunt şanse mari să rămână împreună.Oricât de ciudat ar părea, aerul Balanţei şi apa Ra­cului duc la crearea unor cupluri cu o rată mi­ni­mă de divorţuri. Este o realitate demonstrată sta­tis­tic, care nu poate fi explicată decât prin faptul că am­bele semne au o mare nevoie şi implicare în relaţie.Iată o echipă de mondeni. Amândurora le place să evolueze înconjuraţi de lume, să participe la viaţa socială, să fie luaţi ca puncte de referinţă atât din punct de vedere al imaginii, cât şi al statutului. Ar fi bine dacă ea şi-ar tempera dramatismul.Ea este de acord să îi cedeze primul loc în lu­mi­na reflectoarelor, pentru că, rezonabilă fiind, înţe­lege că pentru el reflectoarele sunt mai importante decât pentru ea. Îi cere în schimb să se implice în cu­plu ca un soţ (constant), nu ca un amorez (oca­zio­nal).Legăturile mentale pe care aceştia doi le pot sta­bili între ei pot fi destul de puternice pentru a com­pensa anumite inconveniente. El este un bun orga­nizator din cap, dar practic, îşi mai dă cu stângul în dreptul, ea refuză să filozofeze pe marginea ches­tiunilor practice.El poate să o ajute să-şi pună în practică cu folos anumite idei, dar poate şi să o descurajeze, atunci când proiectelor ei le lipseşte o anumită doză de realism. Ea, în schimb, îi poate rafina modul de gândire, ducându-l dincolo de pragmatism.Petrec atâta timp făcând balet unul în jurul ce­luilalt, mereu prevenitori, mereu atenţi, plini de tact şi de diplomaţie, încât, practic, nu au cum să ajungă să se cunoască. Sunt ca două oglinzi puse faţă în faţă, se reflectă între ele, dar nu mai e nicio persoană acolo.Nu am putea spune că el este imun la mag­ne­tis­mul ei şi că nu se simte atras de aceas­tă fiinţă complexă şi enig­matică. Dar când apar acele situaţii cu încărcătură emoţională intensă, el îşi poate da seama că bisturiul său mental nu poate face faţă provocării.Ea încearcă să-l înţeleagă, dar nu prea reuşeşte să desluşească decât o mică parte din personalitatea lui. Ba­lanţa nu ştie să trăiască cu as­cunzişuri în relaţie, Scorpionul nu ştie să trăiască fără. Se înţeleg mai bine ca parteneri de afaceri.O relaţie mai productivă este greu de imaginat. Amândurora le place să discute despre chestiuni din cele mai diverse, râd împreună, există şi acea scân­teie care între ei se poate menţine mult şi bine, cu condiţia ca ea să fie mai conservatoare.Combinaţia poate fi un succes din multe puncte de vedere, în măsura în care ea face faţă ritmului alert pe care el îl impune, din punct de vedere al vieţii sociale şi al călătoriilor, de care el are nevoie ca de aer. Ea este o fire mai liniştită, mai reflexivă.Ceea ce îi leagă sunt bunele maniere şi simţul diplomatic. Atracţia se înfiripă destul de rar între aces­te două semne zodiacale, dar atunci când el re­uşeşte să vadă dincolo de aparenţa ei distantă şi sobră, şi ea, dincolo de intelectul lui, se poate cons­trui o relaţie trainică.Funcţionează mult mai bine ca asociaţi de afa­ceri, decât ca parteneri de cuplu, pentru că în acest domeniu, fiecare vine în completare cu ceea ce celuilalt nu-i place să facă. Într-o relaţie de parteneriat le e mai greu să-şi găsească locul.Atracţia poate fi instantanee şi nu arareori ur­mea­ză o pasiune, dar mai rar o relaţie de durată. Asta deoarece ea este o fire independentă, iar că­să­toria nu o prea atrage. El poate fi la rândul său re­ţinut din cauza reacţiilor ei, adesea imprevizibile.Ea poate fi încântată de gândirea lui originală şi îndrăzneaţă, el de farmecul şi frumuseţea ei. Dacă el nu este prea excentric şi ea nu este prea conser­vatoare, pot forma o pereche în care plictiseala nu se instalează niciodată.Dragostea pentru frumos şi rafinamentul îi poate uni pe cei doi, mai ales dacă el nu insistă să înţe­lea­gă stările ei schimbătoare, iar ea nu încearcă să-l manipuleze emoţional. El e protector, dar uneori ea îl percepe ca fiind rece, ea e dulce, dar poate fi nerezonabilă.Niciunuia dintre aceştia doi nu le vine uşor să ia decizii. Ei îi ia mult timp să examineze argumentele pro şi contra, el îşi schimbă atitudinea în funcţie de emoţii. Chiar dacă durează mai mult, sistemul ei funcţionează mai bine. În rest, le trebuie amân­du­rora răbdare.