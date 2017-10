Turme "grase"

Dacă ăsta nu-i raiul...

Încă din tinereţe, profesorul de matematică Dorin Bogdănel, reprezentând, pe ramura maternă, a patra generaţie de profesori şi învăţători, a avut o preocupare, devenită cu timpul obsesie: să scrie monografia comunei sale natale. Era omul cifrelor şi al ecuaţiilor, dar lectura unei cărţi fundamentale despre exodul ardelenilor în afara arcului carpatic ("Emigrări româneşti din Transilvania sec. XII - XIX" a istoricului Ştefan Meteş) i-a aţâţat mintea şi sumedenie de întrebări au început să-l frământe. Cum trăiau jinarii odinioară? Cum se numeau fa­miliile care au întemeiat acest sat ciobănesc de pe versanţii Cindrelului? Cum au ajuns jinarii să lo­cuiască atât de sus, într-un adevărat cuib al vul­tu­rilor? Spre ce zări şi din ce cauze au plecat nu­me­roase familii de păstori? Ca să găsească răspun­su­rile adevărate, profesorul Bogdănel a pornit me­to­dic şi cu răbdare, ca orice ardelean. A cercetat un mun­te de documente, a studiat rafturi întregi de cărţi, printre acestea, aflându-se monografiile an­terioare ale comunei (semnate de Constantin Stejar şi Dumitru Panfiloiu) şi a bătut cu pasul tot te­ritoriul aşezării, de pe străzile pietruite, până pe vâr­furile munţilor, precum şi satele de peste munţi unde s-au stabilit în secolele trecute familii de ji­nari (Vaideeni, Corbii de Piatră, Băbeni, Dom­neşti). "Ca orice copil, eram interesat să cunosc cât mai multe lucruri, a­vând înclinaţii spre do­meniul tehnic, visând să devin in­giner, dar du­pă ter­mi­narea lice­ului, am ales meseria de pro­fe­sor, pentru a mă putea întoarce în comuna na­tală Jina, cu dorinţa de a-mi aduce contri­buţia la ridicarea nivelului de cultură al consă­te­ni­lor mei", îşi asigură au­torul citi­to­rii. Să adu­că sub ochii jina­rilor de astăzi propria lor istorie e tot un act de pro­fesorat. Din pă­cate, multe do­cu­mente despre tre­­cu­tul comunei au dispărut sau au fost distruse, din interese obscure sau pur şi simplu din ignoranţă, lip­sindu-l pe autor de informaţii pre­ţi­oase: "Am găsit scris că arhiva primăriei până la 1918 a fost dis­trusă în acel an, iar prin anii 1954-1955, când aveam opt ani, am văzut per­so­nal cum numeroase dosare, re­gistre şi cărţi, au fost aruncate din podul primăriei, unde au fost păstrate până atunci, şi fără a fi sortate, au fost luate de di­feriţi cetăţeni, care le-au folosit să aprindă focul în sobe, iar o parte din ele au fost arse chiar în curtea primăriei".Jinarii spun că satul lor a fost întemeiat de o fe­meie, cu numele Zina. Să fi fost o zână? În orice caz, Zina aceea legendară a descoperit, sus în mun­te, nişte locuri minunate, bogate în păduri presărate cu poieniţe străbătute de pâraie limpezi şi nu s-a mai lăsat dusă de acolo. I-au urmat alţi români, din sate de la poala munţilor, mai ales din Gârbova şi Albele. Fiecare şi-a clădit locuinţa "unde s-au oprit boii" şi a tăiat brazii, fagii şi stejarii, ca să-şi facă loc de bătătură. Apoi muntenii au pus la pământ aproape toată pădurea, ca să aibă unde păşuna tur­mele tot mai numeroase. Aşa ar fi luat fiinţă Jina, printr-o despădurire continuă. Din trunchiurile arborilor şi-au construit colibe, case şi acareturi pentru vite. Au rămas în locul codrilor pajiştile care se întind în jurul satului. Din monografia profe­so­rului Dorin Bogdănel mai aflăm un lucru interesant despre începuturile Jinei. Potrivit unui document emis în 1396 de Magistratul de la Sebeş, tradus şi transcris mai târziu de câţiva cărturari, printre care şi Nicolae Bălcescu, un grup de luptători din ar­mata voievodului muntean Mircea cel Bătrân a ve­nit în Transilvania şi a cerut autorităţilor săseşti drept de locuire în Plaiul Jinei. Militarii, care aveau moşie undeva în Oltenia, lângă Slatina, la Clo­co­ciov, au primit acest drept, ba încă au fost şi împru­mutaţi cu bani pentru noul rost. Autenticitatea acelui document a fost pusă la îndoială de câţiva istorici, dar să nu uităm că Mircea cel Bătrân avea şi titlul de domn al Ducatului Amlaşului, situat la poalele munţilor Cindrel.Cine urcă astăzi la Jina descoperă o localitate adunată, cu casele li­pi­te una de alta, cu porţi mari, care ascund curţile pavate. Clădiri­le sunt masive, acope­rite cu ţiglă, iar străzile asfaltate. Satul aduce mai degrabă a orăşel de munte. Dacă un lo­cuitor de acum 300 de ani s-ar ridica din mor­mânt şi ar porni pe ori­care din străzi, s-ar ră­tăci. Oricum, nu l-am putea face să creadă că aşa s-a trans­for­mat Jina lui de altădată. În vre­mu­rile de de­mult, jinarii lo­cu­iau în gos­po­dării risipite prin fâneţe şi prin lu­minişurile pă­du­ri­lor. Între case se întindea un păienjeniş de po­tecuţe şi lăsă­tori, circulate nu nu­mai de păstori şi vite, dar şi de sălbăticiuni. Oa­me­nii trăiau mai mult izolaţi, mai ales iar­na, când viscolul tro­ienea zăpada. În­ce­pând cu anul 1764, Jina arhaică a dis­pă­rut. Împărăteasa Ma­ria Tereza a hotărât ca muntenii de la mar­ginea Transil­va­niei, trăitori la frun­ta­riile imperiului, să fie înrolaţi în companii de grăniceri. La Jina a fost înfiinţată com­pania a 5-a, parte a Regimentului I va­lah, cu sediul la Or­lat. Pentru a fi mai bine supravegheaţi, ciobanii au fost obligaţi să trăiască într-un sat nou, cu casele adunate una lângă alta, departe de colibele risipite pe dealurile înalte. Cei care deveneau militari beneficiau de anumite drepturi, printre care şi acela de a fi împroprietăriţi cu mai multe hectare de pământ. Satul şi-a mărit teritoriul, primind păşuni, păduri şi numeroşi munţi. Cei care au refuzat să se înroleze au fost nevoiţi să emigreze peste munţi, ca să scape de opresiune. Atunci au fugit pe pote­ci­le tainice ale munţilor sute de jinari, care şi-au găsit refugiul şi s-au stabilit pentru totdeauna în nordul Olteniei, la Vaideeni, Corbii de Piatră, în Argeş, şi Băbeni. Profesorul Dorin Bogdănel a mers pe urmele lor, a făcut liste de nume, le-a com­parat, a stat de vorbă cu bătrânii din satele de un­gureni şi a reuşit să refacă un tablou amănunţit al roirii jinarilor din vatra lor strămoşească, în câteva aşezări din sudul Carpaţilor. I-a aflat pe Dordeşti, Petriceşti şi Groşeni în Corbi, pe cei din neamul lui Bărbuş, Bucur şi Dănuleţiu, la Băbeni, pe cei din neamul lui Moga, Sava şi Străulea, la Vaideeni. A ascultat în aceste comune poveşti despre exodul ciobanilor care au refuzat să se înroleze în com­pa­nia a 5-a, lăsându-şi în urmă averile, pe care ge­ne­ralii austrieci le-au confiscat şi le-au dat ofiţerilor sau veneticilor din alte sate, dornici să intre în rân­durile "sumanelor negre". Politica imperială reu­şise să-i dividă pe păstori: cei înrolaţi îşi hăituiau prin munţi consătenii, uneori chiar pe rudele lor, care îşi luaseră lumea în cap. În 1851, însă, regi­mentele grănicereşti au fost desfiinţate, iar în 1918, imperiul a dispărut. Numeroşi jinari s-au dus la 1 decembrie să strige "Trăiască România Mare".Profesorul Dorin Bogdănel nu dedică un capitol special erei comuniste. Găsim însă referiri la evo­luţia şcolilor după 1948. Aflăm din alte capitole, că plănuiseră unii să unească Jina cu Poiana Si­biului, iar alţii să demoleze câteva case din centrul comunei, pentru sistematizare. Noroc că a venit re­voluţia din 1989, şi jinarii din centru au scăpat de oroa­rea de a-şi vedea casele puse la pământ. Mo­nografia comunei Jina conţine o mulţime de date şi de informaţii care-l vor bucura pe cititorul pa­sio­nat de istoria locală, parte a istoriei Transil­vaniei, cu reverberaţii la sud de Carpaţi.