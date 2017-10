Cu mama

Cu fata cea mare, Niculina

Angelica şi Niculina. Patima pentru muzică s-a transmis în familie

Pe scenă, alături de Niculina, fiica ei cea mai mare

Cu murgul, pe culmile Prejnei

Lumea satului de altădată

- Cântecul, dragostea şi muntele sunt cele mai importante repere care îmi conduc mie viaţa. Ele sunt vara mea, la fel de bogată în soare ca şi cea de afară. Când viaţa m-a dus departe şi n-am mai fost lângă munţii mei, munţii Mehedinţiului, cântecul şi dragostea m-au ajutat să trec peste dorul de acasă, iar când n-a fost dragoste în viaţa mea şi am trecut prin perioade mai grele, când mi se părea că-mi este su­fle­tul ofilit, am urcat muntele la Ploş­ti­nioare, la stânile bătrâneşti ale familiei, ori am stat pe pajiştile de la Ponoare, şi muntele mi-a dat din puterea lui. Şi-am cântat. Cântecul nu mi-a lipsit niciodată. Cântecul şi credinţa în Dum­nezeu! Asta mi-a înălţat sufletul deasupra necazurilor vieţii, şi m-a ajutat să-mi urmez rostul.- La conăcelul nostru (sălaşul pentru vite), pe care-l avem mai sus de satul meu natal, Prejna, pe la munte, la Cotul Cionchii, acolo mi-e drag să merg! Drumul acela, de la casa mamei până la conac, pe Ploştinioare, pe care l-am făcut de atâtea şi atâtea ori în copilărie, cu săcuiul după gât, cu mân­care pentru ciobani, pentru mine este un drum magic. Vorbesc cu păsările şi cu brazii, când merg pe el, ascult şipotul izvoarelor, simt adierea vân­tului prin frunze, care parcă îmi vorbeşte şi, mai ales, calc aceleaşi pietre pe care au călcat părinţii, bunicii şi moşii mei. Sper că drumul acesta va fi şi al copiilor şi nepoţilor mei. De la Cotul Cionchii mai treci o vale şi urci direct muntele, la Poiana Iliei, la Ploştinioare şi la Madved, pe unde mai cu­tre­ier şi acum cu calul meu, Murgu. Încă mă încu­met să-l încalec şi el mă duce bucuros, pe unde mi-i voia! Urc pe toate cărările şi pe toate potecile, uneori desculţă, ca în copilărie, şi îmi place să mă întorc la starea aceea de bucurie nestăvilită. Ploştinioarele sunt munţii unde se duc ciobanii noştri cu turmele primăvara. Erau mai multe înainte. Era stâna Dunceştilor, stâna Păuneştilor, stâna Stoicanilor, stâna Izvercenilor, din partea cealaltă a Costeş­tilor, la vârful Băii. Părinţii mei şi bunicii şi străbunicii urcau la Ploştinioare. Se ştia că acolo, în poienile din vârful muntelui, se duceau turmele Stoicanilor. Fratele meu încă ţine oi, capre şi vaci. După ce a ieşit la pensie, s-a reîntors la ocupaţiile de familie, la cio­bănie, şi urcă în fiecare primăvară cu turmele la munte, mărind stâna pe care tatăl meu i-a lăsat-o. E un fel de viaţă care s-a păstrat şi trag nădej­de că vor rămâne şi mun­ţii noştri plini de păduri: mă bucur că oamenii nu au tăiat pădurile prin păr­ţile noastre. Avem şi noi pădure la Cotul Cionchii, mai avem şi două dintre morile Stoicanilor, la ca­re oamenii vin cu traista, cu sacul, ori cu căruţa, la măcinat.- Dunărea, pe care am cân­tat-o mereu în cân­te­cele mele, şi pe care o văd în fiecare dimineaţă, şer­puind la poalele dealului, pe care mi se află casa, ar trebui să ne unească, nu să ne despartă pe noi, româ­nii de aici, cu cei de din­colo. Românii noştri din Serbia sunt acolo de când îi lumea, peste ei au venit valurile de popoare slave şi e o minune cum de au ră­­mas în picioare, în furtu­nile istoriei. Eu cânt pen­tru timoceni de mai bine de 30 de ani, mă aşteaptă cu atâta dragoste şi au atâta nevoie de cântec şi de vorbă bună din ţară, că mă simt între ei ca între fraţii mei buni. Iar atunci când am trecut prin momente grele, când realizatori de televiziune de la Bucureşti au uitat să mă mai cheme în pro­gramele lor, sau n-am mai apărut pe afişele spec­tacolelor, nici măcar în Mehedinţi, când mă îndoiam de crezul meu şi mă temeam că suferinţa aceasta îmi va afecta şi sănătatea, timocenii m-au primit pe mai departe cu drag şi mi-au dat senti­mentul că nu mi-am ales în zadar drumul cân­tecului, că glasul meu atinge inimi şi alină suflete, iar ei aveau mare, mare nevoie de asta. Întâlnirile cu ei m-au motivat şi m-au însufleţit să merg mai departe. Îi admir şi îi iubesc atât de mult! Sunt ca nişte copii pierduţi de mama lor, au mare, mare nevoie de ajutor din partea României, dar nu ştiu dacă cineva face ceva pen­tru ei, la nivel de politică naţională. Politicienii noştri s-au dus la ei, s-au plimbat, au promis, dar nu au făcut nimic. Români din 350 de sate româneşti în Timoc, plus mai bine de 150 în Voievodina, luptă pentru fiecare drept, oricât de mic, sunt fugăriţi cu poliţia, şi din biserică, şi din şcolile de limbă română pe care şi le organizează în comuni­tate, prin casele proprii. Sunt amenin­ţaţi cu pierderea serviciului, sunt şicanaţi în instituţiile locale dacă au nevoie de diverse hârtii. Cum se poate să împiedici şi să pedepseşti o etnie străveche, pentru că-şi vorbeşte limba în timpurile noastre moderne? Nu este strigător la cer? Un mare lup­tător timo­cean, părintele Boian Ale­xan­dru, de la Malainiţa, chiar dacă e me­reu hărţuit de poliţie, a reuşit să ob­ţină ca în comunităţile de români să se săvârşească slujba la biserică în limba română, şi a mai făcut în câteva sate, alte câteva bisericuţe. În plus, vrea să restaureze bisericile şi mânăstirile străvechi, cti­torite de marii noştri domnitori de-a dreapta Du­nării, Neagoe şi Matei Basarab, Mircea cel Bătrân. Părintele Boian mai trece Dunărea şi vi­ne la mâ­năstirea Sf. Ana din Orşova, împreună cu grupuri de români-timoceni, să se roage şi să prin­dă putere pentru lupta lor, dar trebuie voinţă po­litică dinspre amândouă părţile, şi de la Bucu­reşti, şi de la Bel­grad, ca să se izbutească.- Filmul documentar din care făcea parte această imagine fusese făcut de regretata Marioara Murărescu, în 1979, se numea "Primăvară în Me­he­dinţi", şi luase marele premiu şi medalia de aur la un festival de film etnografic de la Moscova. Dar dacă pe faţă, bătrâneţea încă nu şi-a aşternut semnele, eu n-am nici un merit, "de vină" e sfânta natură şi gena Stoicanilor, e muntele care-mi dă forţă, şi e bunul Dumnezeu care, chiar dacă mă în­cearcă, tot nu mă lasă şi mă ţine în paza sa! Munca şi speranţa sunt cheile tinereţii şi ale puterii. Sunt foar­te activă. De copil am avut dorinţa de a face ce­va important, de a lăsa ceva în urma mea. Încer­cările vieţii nu m-au doborât, am învăţat să pre­ţuiesc şi mai mult picătura de fericire. Nu mă dau cu roua florilor ori cu pomezi magice, nici nu iau licori fermecate, ci am dealul în spatele casei, nu­mai­decât îl trec şi ajung sus, la mânăstire, la Sf. Ana, locul meu de suflet, laolaltă cu mica bise­ricuţă a lui Tudor Vladimirescu din Prejna, satul meu natal. Acolo, în cerdacul plin de flori al chilii­lor, vorbesc cu maica stareţă Iustina, o sfântă pen­tru locul acesta, ori mă rog într-un colţ al bisericii, şi simt că viaţa este plină de sensuri tainice şi înăl­ţătoare, trebuie doar să îţi deschizi un pic sufletul şi inima. Îmi pare că mânăstirea noastră a fost gân­dul lui Dumnezeu pentru munţii aceştia şi pentru Dunăre. Eu cred că atunci când eşti preocupat de lucruri frumoase, întinereşti, pentru că faci totul cu multă bucurie şi ea ţi se vede pe faţă. Ce cos­metică o poate concura? De asemenea, o "reţetă minune" e şi munca fizică, de la care nu mă dau în lături, pentru că am o casă şi o grădină de în­treţinut, iar pensia mea, de 600 de lei, e prea mică pen­tru a plăti aju­toare. Vorbesc cu florile din grădina mea şi cu cele din ghivecele din cer­dac, cu pomii ro­di­tori, şi ei îmi răs­pund, trimiţân­du-mi parfumul şi roadele lor. E o vorbire fără vorbe şi eu mă simt li­niş­tită şi împli­ni­tă.- Mă trezesc dimineaţa la cinci, când încep păsările să cânte în cinstea răsăritului de soare. Mă uit pe geam şi văd Dunărea: "Dunărea frumoasă, mare-mpărăteasă", cum zice cântecul. În spatele casei sunt munţii şi pădurile verzi. Pârâul care tre­ce pe-alături îmi îngână şi el rugăciunea de di­mineaţă, pe când greierii îmi sunt decorul sonor pen­tru rugăciunea de seară. Şipotul lui îl aud şi în liniştea nopţii, dar ne mai înfruntăm uneori, când iese din matcă, primăverile, şi-mi strică rânduiala ogrăzii. La ora şase, sunt deja pe terasa cămăruţei mele, cu cana de cafea, ud florile şi vorbesc cu ele, privesc Dună­rea în faţă şi munţii şi pădurile pe de lături şi în spate. Mai mur­mur un cântec, mai şuier o me­lodie, şi viaţa îmi pare mai bună, ori mai zic din gură seara, când mă apucă aleanul. Am doi câini, un câine alb ciobănesc şi o că­ţeluşă, şi o mâţă cu trei pisicuţi. Mă ocup de animale şi de tre­bu­rile casei, mă mai uit la televizor, dar foarte puţin, pentru că pierd timp şi mă încarc negativ, dacă mă uit la ceea ce se întâmplă în politica noastră. Merg în satul meu, la Prejna, să o văd pe ma­ma şi să mă sfătuiesc cu ea, ori merg cu fratele meu pe munte, la conac. Când Nicola, nepoţelul meu de zece ani, băiatul Adri­anei, fata mea cea mică, e la mi­ne, atunci mai sporovăim îm­preună. Vlad, băiatul Niculinei, are 25 de ani, a terminat studiile în Anglia, acum lucrează la Bucu­reşti. Sunt liniştită, fetele mele au rosturile lor, nepoţeii cresc. Cu cea mare, Niculina, de la Târgu Jiu, care cântă, şi ea, mă întâlnesc mai des, la câte un spectacol ori la câte o emisiune. Cea mică, Adriana, care locu­ieşte în Drobeta Turnu-Severin, cântă şi ea, dar nu şi-a făcut din asta o profesie. De curând, am fost la Bucureşti, la Festivalul Mu­zicilor Tradiţionale din Ciş­migiu, şi a fost ca şi când nici n-aş fi lipsit atâta timp din faţa publicului bucureştean, atât m-a primit de frumos. În primăvară, am fost invitată de dna Elise Stan, la emisiunea "O dată-n viaţă", şi m-am bucurat să prezint acolo câteva cântece vechi şi frumoase, şi astfel să rămână înregistrat un material folcloric foarte valoros. Continuu să în­registrez cântece, să onorez invitaţiile în spec­tacole. Merg în satele româneşti din Valea Timo­cu­lui, de obicei cu neîntrecutul violonist me­he­din­ţean Victor Pâr­­vă­nescu şi cu grupul de fete "Iz­verna", de care mă ocup de ani buni. Am dat a­colo, dar şi în Vo­ievodina, nenu­mă­rate spectacole înălţătoare, şi pen­tru public, şi pen­tru noi, care au rămas, şi acestea, filmate, pentru ar­hiva românilor de acolo. Merg şi prin satele noastre mehedinţene, mă duc şi mă întâlnesc cu bătrâni, care mai ştiu câte un cântec vechi, mai iau şi copii cu mine, uneori, ca să înveţe şi ei să culeagă cân­tece, dar mai cu seamă vreau să simt pulsul satului, modificările de viziune asupra vieţii, asupra comu­ni­tăţii, să înţeleg înspre ce ne îndreptăm? Mă bucur foarte mult să văd că încă se face hora de nedee, că românii se întorc de pe unde sunt risipiţi în vatra satului şi-şi cinstesc neamul şi sărbătorile sfinte. Lăutari încă sunt în satele noastre, cu repertoriul vechi, dar mai scapă şi cântece "pre­fă­cute", în ton cu gusturile de astăzi, care nu sunt prea încântătoare. Mizeria mo­rală şi decăderea se văd în jur, şi la televizor. Im­portant este că se adună lumea şi trăieşte împreună un sentiment de unitate a neamului, de trăinicie, că înţeleg, şi nu banalizează sentimentul de fa­milie, care e sfântă şi ocrotită de Dumnezeu, căci dacă pierdem şi aceste rădăcini, vom rătăci drumul nostru în lume. Când nu sunt pe drumuri şi stau acasă, îmi ocup ziua citind şi scriind în jurnalul meu. Pregătesc un nou volum din "Rădăcini şi ravenic", aşa cum i-am promis doamnei Emilia Comişel, marele nostru etnomuzicolog, discipol al lui Constantin Brăiloiu, Dumnezeu s-o ierte, că a plecat dintre noi. De prietenie şi sfătuirea sa am avut şansa să mă bucur încă de la debutul meu, ba chiar în ultimii ani ai vieţii sale mi-a fost foarte apro­piată şi mi-a îndrumat cule­gerile făcute pe teren, transpuse în cartea "Ră­dăcini şi ravenic", a cărei primă ediţie a super­vizat-o. Acum mă docu­mentez pentru al doilea volum al cărţii, în care un capitol important va fi dedicat culegerilor de cântece şi obiceiurilor din Valea Timocului, într-un studiu comparat, de-o parte şi de alta a Dunării. Am, de asemenea, la ra­dioul şi televiziunea na­ţionale, înregistrări de colecţie, pe care le-am făcut de-a lungul carierei mele, de aproape patru decenii şi jumătate, cântece vechi şi obiceiuri filmate, mărturii ale bogăţiei spirituale din satele noastre mehedinţene. Cred că Moş Ioniu Ion, unchiul meu, de la care am învăţat cântecele şi mi-am făcut un repertoriu la început de carieră, se bucură acolo, în ceruri, că n-am risipit învăţătura de la el, ci am dat-o mai departe.Avea sufletul plin de cântec şi de dragoste de viaţă şi de vorbe de duh, pen­tru senin pe frunte. Aştept toamna să-mi rugi­nească pădurea şi să se facă cerul şi mai înalt, ca să mă strâng pe-acasă şi să mă aştern la scris. Sea­ra, înainte să mă culc, îi aduc mulţumire lui Dum­nezeu pentru viaţa pe care mi-a dat-o, pentru copii, pentru părinţi şi pentru tot ce mi-a pus sub picioare şi în faţa ochilor, şi Îl rog să mă împuternicească ca să pot să mai fac ce am de gând. Timpul nu aşteaptă, sunt conştientă de asta, aşa că vreau să fac şi mai multe lucruri în anii aceştia, cât mă mai ţin puterile .