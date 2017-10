Tatăl meu, în vârstă de 69 de ani, a fost diag­nos­ticat la un examen CT cu tumoră cere­brală extrane­vraxială - 52/58 mm, fosa cerebrală ante­rioară - me­nin­giom. S-a recomandat inter­venţia chirurgicală, dar medicii ne-au spus că şan­sele de reuşită sunt mici. Dacă aţi întâlnit cazuri asemă­nătoare, daţi-mi un sfat: ce pot să fac? Exis­tă vreun tratament natu­rist? Vă mulţumesc pentru ajutor.Am dureri mari în şoldul stâng. În urma radio­grafiei, mi s-a pus diagnosticul de demineralizare osoasă difuză, dar nu mi s-a dat niciun tratament, spunân­du-mi-se că e o "boală bătrânească". Am 70 de ani. Îi rog pe cei care ştiu cum se tratează boala să-mi co­munice prin inter­me­diul revistei. Vă mulţu­mesc foar­te mult.Mama mea are 68 de ani şi a fost operată de cancer la sân. A urmat toate procedurile: chimioterapie, ra­dio­terapie. La un an şi jumătate de la operaţie, şi-a pierdut mirosul şi gus­tul. Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un tratament (sper să fie doar temporară problema). Ţin să menţionez că în urma unui deces în familie, mama este în depresie şi mi-e teamă ca din cauza problemei nou apărute starea ei să nu se adân­ceas­că. Vă mulţu­mesc foarte mult! Sănătate tuturor!Acum un an am fost operat de furuncul şi am rămas cu o fistulă pe­rianală. Am făcut tot felul de trata­mente pentru închiderea rănii, dar niciunul nu a fost de vreun folos. Da­că cineva a trecut prin aceeaşi situa­ţie şi s-a vindecat, îl rog să-mi dea un sfat. Aştept cu nerăbdare răspunsul dvs. Cu încredere şi mii de mulţumiri,Sora mea, în vârstă de 57 de ani, a suferit acum câţiva ani două ope­ra­ţii cu laser pentru eliminarea calculilor renali. A­cum pietrele s-au refăcut, dar nu se mai poate opera, pentru că a suferit şi un accident vascular cerebral, în urma căruia a rămas cu paralizie pe par­tea dreaptă. În starea în care este, anestezia este periculoasă şi me­dicii spun că o operează doar cu semnătura familiei. Se pot eli­mina calculii renali fără operaţie? Ştie cineva vreo metodă? Aştept cu ne­răb­dare răspunsul dvs. Vă mulţu­mesc.De un timp, nu mai am lacrimi, şi ochii mi-s uscaţi. Nici când plâng nu vărs vreo lacrimă. De asemenea, nu am nici secreţie nazală, na­sul e uscat şi am pro­bleme cu respiraţia. Nu ştiu care poate fi cauza. Am fost la medic, mi s-au prescris nişte picături, dar n-au avut niciun efect. Vă rog din tot sufletul să mă ajutaţi cu nişte reme­dii naturiste pentru ameliorarea acestei situaţii. Vă mulţumesc.Mama mea a fost diagnosticată cu sindrom mie­lopro­liferativ acut. Poate cineva să îmi explice ce presupune acest diag­nostic şi dacă există vreun tratament? Sunt şanse de ameliorare reale? Vă mul­ţumesc anticipat.Am fost diagnosticat cu fibroză pul­monară acum câţiva ani şi acum s-a adăugat şi o bronşită ast­ma­ti­formă. Respir ca un peşte pe uscat. Apelez la dvs. cu rugămintea să mă ajutaţi să-mi uşurez suferinţa. Vă mulţumesc.Am 40 de ani şi în urmă cu puţin timp, la un control de rutină (mamografie şi ecografie), mi s-a depistat un fi­broadenom mamar, cu dimensiunea 9 mm/4 mm, bine definit, cu vascu­larizaţie pro­prie. Mi s-a spus că nu necesită intervenţie chirur­gicală, doar monito­ri­zare la 6 luni. Dar m-am hotărât ca până la urmă­torul control să urmez un tratament naturist eficient. Vă mulţumesc antici­pat şi aştept răspun­sul dvs. cât mai repede posibil prin intermediul revistei.Vă rog din suflet, dacă ştiţi vreun tratament natu­rist sau chiar alopat, pentru colită ulcerativă, să mi-l comunicaţi prin intermediul revistei. Toate trata­mentele recomandate de medici s-au dovedit ine­ficiente. Vă mulţumesc anticipat.Sunt un om în vârstă (am 68 de ani), sufăr de hipertrofia pros­tatei şi nu aş vrea să ajung la ope­raţie. Poate îmi daţi vreun sfat să mă pot vindeca cu pro­duse natu­riste, să nu ajung la spital, că ştiţi cum este, te duci la spital şi nu­mai bunul Dumnezeu ştie dacă te mai întorci acasă. Vă mulţumesc din suflet şi aştept sfatul dvs.