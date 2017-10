Doamnă Laura, pentru că am trecut printr-o po­veste similară cu fetiţa mea, doresc să vă ajut cu informaţii referitoare la boala Limé. În ţara noastră nu este recunoscută oficial, din păcate, şi puţini medici sunt pregătiţi (unii chiar total nepregătiţi) pentru bătălia cu această boală extrem de parşivă, şi nu atât de rară pe cât se crede! Cât timp a făcut copilul tratament cu antibiotic? E necesar minimum o lună şi jumătate, fără pauză! Aştept să-mi scrieţi pe e-mail, pentru a vă da mai multe informaţii. Necazul este că această bacterie ia forma chistică în timp, se încapsulează (nu sunt medic, nu ştiu dacă m-am exprimat bine), o formă în care nu mai este distrusă de antibiotic. Stă în forma latentă şi atunci când scade imunitatea organismului încep problemele. De aceea este foarte important să se ia măsuri cât mai repede. Din păcate, toate acestea le-am aflat după necazul avut. Fiica mea a început antibioticul la 3 săptămâni de la înţepătură, când i s-au inflamat ganglionii limfatici. Şi asta, pentru că în primele zile după înţepătură (când existau şanse reale de vindecare, dacă este aplicat un tratament corect) am dat peste nişte medici nepricepuţi. A urmat aproape 3 luni de antibiotic, fără pauză: Moldamin, Sumamed, Amoxicilină. După această perioadă, am repetat analizele la Bucureşti şi am trimis probe de sânge la o clinică din Germania, specializată în borelioză, şi rezultatul a ieşit din nou pozitiv (prezenţa bacteriei Borrelia), din fericire fără co-infecţii. În prezent, fetiţa mea urmează un tratament naturist pentru o perioadă de 3 luni (Sa­mento şi EPP, un extract din sâmburi de grepfruit) pe care le-am procurat din altă ţară pentru că la noi nu le-am găsit. Apoi vom repeta analizele. Nu toate căpuşele sunt purtătoare ale acestei bacterii. Noi am avut ghinion! Pe de altă parte e bine că boala s-a manifestat căci există bolnavi care nici nu ştiu că au fost înţepaţi de căpuşe în urmă cu 10-15 ani, şi când descoperă cauza problemelor de sănătate, poate fi prea târziu! Alteori, rezultatele analizelor sunt fals negative. Iar diagnosticul se pune greu, tocmai din cauza faptului că borelia are simptomele altor boli. De aceea se şi numeşte boala cu 1000 de feţe! Există în Constanţa un centru de medicină hiperbară (singurul din ţară, dacă nu mă înşel), unde se poate face terapia cu oxigen hiperbaric, care ar distruge bacteria, spun medicii de acolo! Dar câţi din bolnavi îşi pot permite costurile enor­me ale unui asemenea trata­ment? Căci boala nefiind recunos­cută oficial, nu se poate deconta prin Casa de Asigurări de Sănătate, nici măcar o parte din cheltuieli...Doamnă Laura, aştept să-mi scrieţi pe adresa de e-mail. Sincer, nu cred într-un tratament naturist mi­nune dar se poate creşte cu ajutorul acestuia imunitatea organismului. Vă doresc sănătate!Aşa cum vi s-a spus de către medic, herpesul genital este o afecţiune ce poate avea transmitere sexuală, dar şi alte cauze, boala fiind provocată de un virus. Dacă este într-o stare avansată, vă sfă­tuiesc să folosiţi următorul procedeu: dacă bubele s-au format deja şi aveţi usturimi, tamponaţi-le cu ceai de muşeţel, apoi ungeţi-le cu o alifie sul­famidată. După ce usturimile mai cedează, tampo­naţi locurile cu alcool de 60°, până la vindecarea definitivă. Concomitent, luaţi vitamine. Acelaşi procedeu este valabil şi pentru herpesul la gură şi nas.În cazul meu, diagnosticul pentru simptomele de mâncărimi pe tot corpul a fost prurit general, iar tratamentul pe care l-am urmat şi încă îl urmez este următorul: 1. duş sau baie în fiecare seară şi frecţionare uşoară a corpului cu săpun "Dove" care este foarte moale şi plăcut; 2. după cină (orele 20-21) luaţi o pastilă de Pe­ritol, medicament care se li­vrează fără reţetă; 3. dacă la început mâncărimile nu ce­dează uşor, completaţi trata­mentul cu o pastilă de Claritin sau luaţi un tub de vaselină Betaderm, cu care vă frec­ţionaţi uşor pe părţile de piele iritate. La baie, dacă nu aveţi pe cineva care să vă frec­ţio­neze pe spate, luaţi o ţesătură moale (un prosop) umeziţi-l, ungeţi-l cu săpun, procedaţi per­sonal. Dacă aveţi prurit şi pe scalp (cap), luaţi alcool mentolat 1% (sticluţe de 100 ml) şi după ce vă spălaţi bine capul şi îl şter­geţi, să nu rămână ud, îmbibaţi puţină vată în această soluţie şi frecţionaţi pielea capului de câte ori este nevoie. Cu acest tratament, mă simt foarte bine. Vă doresc şi dvs. la fel. Sănătate!(Nu pot încheia această scrisoare, fără să aduc toate mulţumirile mele colectivului redacţional şi, în special, doamnei director Sânziana Pop!)Încercaţi să aplicaţi oţet pe porţiunea afectată de ciupercă. Explicaţia este următoarea: ciuperca, de orice natură ar fi, trăieşte într-un mediu alcalin. Punând oţet (care este acid) cu badijonări mai dese, pe o perioadă de timp cât mai îndelungată, chiar şi după dispariţia ciupercii, ea nu va mai apărea deoa­rece nu poate trăi în mediul acid creat de badi­jonarea cu oţet. Totul depinde de consecvenţa cu care aplicaţi acest tratament, pe locul respectiv.Apreciez mult revista dumneavoastră; de când am descoperit-o, este lectura mea preferată. Vă mulţumesc pentru că existaţi, şi mai ales pentru natura conţinutului din cuprins, cu articolele de toate genurile.Şi soţul meu a suferit ani de zile de o ciupercă cumplită, localizată în zona inghi­nală, anală, axilară. Produce nişte mâncărimi groaznice. După mai multe peregrinări zadarnice pe la doctori, am dat peste un medic bătrân, care din păcate a decedat! Am dat reţeta mai multor oameni şi ea a produs vindecări de sută la sută. Cei suferinzi nu ştiau cum să-mi mulţumească, dar eu am fost fericită că am putut să-i ajut. Iată reţeta: Nipagin - 1 g, Acid boric - 2 g, Sulfat de zinc - 0,20 g, Glicerină - 10 g, Alcool de 70° - 90 g. 1. Cu alifia de mai sus se tamponează lo­cul bolnav, de două ori pe zi, dimi­neaţa şi seara. 2. Seara, după primul unguent, se aplica Nidoflor sau Clotrimazol. 3. Di­mineaţa, după primul unguent, se aplică acid boric 1 g + acid salicilic 0,5 g + talc 20 g. Tot timpul trebuie menţinută o igienă riguroasă a locului, folosindu-se numai prosoape personale, foarte curate. Se repetă reţeta după terminare, până la vin­decare.D-na Rozalia, mai întâi de toate vreau să vă comunic că gastrita şi ulcerul sunt strâns legate de stresul cotidian, deci va trebui să aveţi grijă cum îl gestionaţi. Cel mai bun şi la îndemână leac este sucul de cartof+morcov, băut (stors proaspăt), de 3 ori pe zi, cu jumătate de oră înaintea meselor principale. Acest suc vindecă ulceraţiile stomacale şi intestinale. Fiecare suc se prepară dintr-un cartof şi 3 morcovi. Pentru a gestiona mai uşor stresul, vă recomand să luaţi 3 capsule pe zi de Rhodiolin, de la "Calivita".Recomand ca mesele să fie cât mai mici (porţiile) şi să mestecaţi bine toate ali­men­tele, pentru a uşura sarcina stomacului.O masă pe zi va fi for­mată din supă de legume cu puţin orez brun, pasată bine, iar la sfârşit, închideţi focul şi adăugaţi zeama de la o lămâie, 2 linguri de ulei de măsline presat la rece şi o linguriţă de chimen proaspăt măcinat. Se asezonează cu verdeaţă. Alimentaţia să fie cât mai simplă şi organică. O treime din alimente ar trebui să constea în cereale (pentru stomacul sensibil cel mai recomandat e orezul brun sau sălbatic) fiert în pu­ţină apă. La urmă se adaugă ulei de măsline presat la rece. Carnea să fie fiartă, iar zeama în care fierbe să fie aruncată, deoarece pentru stomac e toxică, produce aciditate. Cartofii fierţi se consumă doar calzi, când se răcesc nu se digeră şi provoacă balo­nare. Schimbaţi-vă din temelii obiceiurile alimen­tare. Beţi sucuri proaspăt stoarse din legume şi fructe. Încercaţi să vă gestionaţi gândurile şi emo­ţiile. Limitaţi sau chiar evitaţi consumul de zahăr alb, cafea şi ceai negru, înlocuiţi-le cu miere de albine, zahăr brun, cafea din orz şi ceai verde. Pre­paraţi iaurtul în casă. Evitaţi condimentele care vă irită stomacul, optaţi pentru ceaiuri calmante - sunătoare, chimen negru sau dulce. Vă rog să mă contactaţi, vă voi trimite prin poştă schema cu ali­mentele permise şi nepermise, împreună cu regimul pe care să-l adoptaţi.Stimată doamnă, este important că verişoara dvs. a observat legătura între simptomele articulare şi cele digestive. Fiind suspectă de o afecţiune inflamatorie a colonului cu ceva timp în urmă, am fost întrebată de medicul gastro-enterolog, dacă prezint şi simptome de durere sau înroşire la nivelul articulaţiilor. Am aflat, astfel, că boala Crohn a tractului digestiv are în tabloul clinic şi aceste simp­tome şi că, spre exemplu, acestea o diferen­ţiază de rectocolita ulceroasă, o altă boală infla­matorie a colonului. În tratarea ambelor afecţiuni (puseele acute), se prescriu şi uneori au efect cor­ticosteroizii (prednisonul).Îi recomand, deci, verişoarei dvs. să o vadă şi un medic gastro-enterolog competent. În cazul în care nu cunoaşteţi unul, vă recomand eu trei spe­cialişti de excepţie: Monica Constantinescu, Gabriel Constantinescu, Cristian Balahura, toţi trei de la Clinica Sanador, de lângă Piaţa Victoriei, str. Dumitru Sergiu 26-28, sector 1, Bucureşti. Programările se pot face la numărul de Call Center 021-9699.