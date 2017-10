Foto: 123RF - 3

În prezent, trăiesc pe globul terestru 7,55 miliarde de oameni. Aveţi impresia că e cam înghesuială? Da' de unde! În comparaţie cu ceea ce se petrece în intestin, aici, la lumina zilei, ne bucurăm de un adevărat confort, căci înăun­tru, în măruntaiele noastre, forfotesc de 13.245 de ori mai multe vietăţi minuscule. Mai exact, sunt 100 de miliarde de muncitori neobosiţi, care descompun alimentele ingerate de noi, apoi curăţă tractul digestiv şi îl apără contra germenilor patogeni. Arată ca nişte bile jucăuşe, pilule alungite sau spaghete scurte şi poartă nume ciudate: bifidobac­terii, ruminococcus, firmicutes, prevo­tella sau bacteroides.Şi fiindcă aglomeraţia este atât de mare, corpul a recurs la un artificiu, pentru a oferi bacteriilor spaţiu de lucru suficient: "In­tes­tinul formează o mulţime de pliuri. Princi­piul este acelaşi ca la o fustă plisată. Pe un centimetru pătrat încap până la 4.000 de microorganisme - şi astfel, intestinul se trans­formă într-o suprafaţă uriaşă, echivalentă cu două terenuri de tenis, oferind tuturor locuitorilor săi adăpost şi protecţie", explică specialiştii.Bacteriile se simt bine aici (în varianta ideală, fireşte). Ele cresc, proliferează, alcătuiesc colonii şi, în cele din urmă, mor. De aceea, acestei grădini zoologice în miniatură i s-a spus "floră intesti­nală". Însă, pentru că bacteriile nu sunt totuşi plan­te, gastroenterologii preferă s-o numească în pre­zent "microbiom".Poate că amănuntele expuse mai sus v-au cam tăiat pofta de mâncare. Dar n-aveţi motive să fiţi dez­gustaţi, dimpotrivă: de fapt, mi­cro­organismele de care vorbim sunt cei mai buni prieteni ai noştri. În lipsa lor, n-am putea supravieţui. Principala lor misiune este aceea de a construi o barieră intestinală intactă, pentru a înarma sistemul imunitar împotriva boli­lor şi a substanţelor toxice. Har­nicii lucrători desfac alimentele ajunse în intestin în bucăţele mici, mai corect spus în compo­nente, pe care organismul nostru este capabil să le valorifice - şi anume, în vitamine, acizi graşi, aminoacizi şi zahăr. Flora intestinală decide în mare măsură dacă ne simţim fericiţi sau trişti, dacă trăim sub imperiul unei anxietăţi permanente sau mergem prin viaţă cu curaj şi cu capul sus. Dacă suntem dolofani ori supli. Dacă ne concentrăm cu uşurinţă sau doar cu mare oste­neală. Microbiomul are un rol de reglare, fiind implicat în aproape toate funcţiile corpului nostru. Cu greu vom găsi un organ cu care el să nu se afle în legătură. Şi s-ar putea ca, prin intermediul intes­tinului, să fie influenţate chiar şi unele afecţiuni ale sistemului nervos, până acum incurabile, cum sunt Parkinsonul, scleroza multiplă sau demenţa senilă. Cel puţin, primele cercetări par să încu­rajeze o asemenea speranţă. Totodată, există indicii că bacteriile intestinale au o anumită însemnătate în raport cu tulburările de dezvoltare, cum sunt autismul şi schizofrenia.Cercetătorii numesc intestinul "al doilea creier", pornind de la constatarea că structura şi funcţiile sale sunt tot atât de complexe şi fascinante. Mai mult, oamenii de ştiinţă vorbesc despre o "axă intestin-creier", deoarece intestinul pare să co­munice intens cu partenerul lui de la etajul superior. Principala legătură dintre ei o con­stituie nervul vag, care pleacă din trunchiul cerebral şi se strecoară de-a lungul coloanei vertebrale până jos, în abdomen. Bacteriile intestinale se servesc de acest canal de co­mu­nicare, pentru a transmite informaţii bio­chimice. "Celulele nervoase ale intesti­nului reacţionează identic cu neuronii de la nivelul creierului la neuro­trans­miţători ca adrenalina ori serotonina", afirmă specialiştii. Tocmai legătura strânsă dintre abdomen şi cap creează posibili­tatea ca anumite probleme digestive, cum sunt diareea şi constipaţia, să fie uneori "comandate de sus" - doar nu degeaba obişnuim să spunem despre o situaţie neplăcută că "ne-a căzut greu la stomac" şi despre lucrurile inacceptabile că "nu le putem digera". Iar în ultimul timp, cercetările au scos la iveală indicii care sugerează că şi Parkinsonul, o boală neurologică gravă, ar putea fi declanşată, sau cel puţin favorizată, de procesele desfăşurate în intestin. În faza incipientă a afecţiunii, se acumu­lează în creier o serie de plăci proteinice. Provenite de la activitatea microbiană din intestin, acestea migrează spre creier, probabil pe traiectul nervului vag.Studierea microbiomului este, în prezent, unul din cele mai pasionante domenii de cer­ce­tare, deoarece zilnic apar noi descoperiri. Aproape toate disciplinele medicale se interesează de intestin, în cău­tarea unor modalităţi de preve­nire şi, cândva, în viitor, poate chiar de vindecare a unor boli cu ajutorul florei in­tes­tinale. Interconexiuni s-au depistat în numeroase direcţii, fie că este vorba de obezitate, diabet, aler­gii, afecţiuni dermatologice sau depresii. Bacteriile determină şi condiţia noastră fizică. În cadrul unui experiment de laborator realizat cu locatarii unui acvariu, li s-a introdus peştilor bătrâni floră intesti­nală luată de la cei tineri. Drept urmare, ei au de­venit mai sănătoşi şi mai agili, iar durata de viaţă li s-a prelungit cu până la 40%.Oricine ştie că, atunci când suntem îndrăgostiţi, avem "fluturi în stomac". Emoţiile puternice ne dau furnicături în zona abdominală. Cercetătorii de la Universitatea Cork din Irlanda, specializaţi în domeniul neuroştiinţelor, au demonstrat printr-un studiu faptul că microbiomul ne modelază şi starea de spirit. Participanţii, 22 de bărbaţi tineri şi sănă­toşi, au primit câte o pun­guţă cu o pulbere albă: la unii, aceasta era un simplu placebo, iar la alţii, ea conţinea o bacterie care se găseşte în mod natural în iaurt, kefir sau varza murată, ne­preparată termic. Bărbaţii care băuseră pulberea cu culturi de bacterii amestecată în lapte, s-au simţit ulterior mai bine dispuşi, mai puţin stresaţi, mai bucuroşi. Le-a crescut capaci­tatea de concentrare şi ariile cerebrale responsabile cu activităţile cognitive superioare au început, brusc, să lucreze mai intens. Încurajaţi de rezultatul obţinut, autorii studiului se gândesc acum că un cocktail de bacterii ar putea înlocui, la un moment dat, psihotropele administrate pacienţilor cu afec­ţiuni psihice. Deocamdată, acesta rămâne doar un vis frumos. Dar într-un viitor mai apropiat ori mai îndepărtat, de ce n-ar fi posibil?Există oameni care mănâncă zilnic o prăjitură, chiar două, şi, totuşi, nu se îngraşă. Şi aici joacă un rol determinant fiinţele microscopice care ne popu­lează intestinul. Observaţiile efectuate în ultima perioadă i-au condus pe specialişti la definirea a trei tipuri de floră intesti­nală (enterotipuri, cum le numesc me­dicii): "La fiecare enterotip predo­mină în intestin un anumit grup de bacterii, indiferent de vârsta, sexul sau originea persoanelor respec­tive". De exemplu, grupul "bacteroid" se regă­seşte la 30% dintre europeni - şi anume, la cei în a căror alimentaţie ocupă un loc important carnea şi grăsimile animale. La con­sumatorii consecvenţi de legume şi fruc­te, care totalizează 20% din populaţia Euro­pei, este mai numeros grupul "prevotella", iar la restul europenilor, adică la 50% dintre ei, prevalează gru­pul "ruminococcus", com­pus din bacterii ce agreează uleiurile vege­tale, dar şi alcoolul.Investigaţiile ştiinţifice pun tot mai clar în evi­denţă corelaţia dintre microbiom şi greutatea corpo­rală. Oamenii supli au o floră intestinală mai bogată şi mai diversă decât supraponderalii, iar printre microorganismele prezente în intestinul lor se află multe capabile să le asigure o protecţie eficientă contra inflamaţiilor. Un studiu recent dezvăluie faptul că din microbiomul suprapon­deralilor lipsesc câteva bacterii esenţiale, a căror lipsă provoacă in­flamaţii la nivelul creierului (care pot da naştere unor boli degenerative, cum sunt demenţa senilă sau maladia Alzheimer).Metoda modernă a transplantului de materii fecale (cunoscut şi sub denumirea de bacterio­terapie) deschide un orizont de speranţă pentru supraponderali. S-a constatat că, introducând în intestinul unor normoponderali o cantitate de scaun luată de la persoane cu greutate excedentară (bine­înţeles, prelucrată şi în final prezentată sub formă de tablete), ei se îngraşă. Şi procedeul invers dă rezultate. Dar cercetările nu sunt încă suficient de avansate pentru a le permite me­dicilor să afirme că s-a descoperit un sub­stitut senzaţional al dietelor de slăbit. Tera­pia se află actualmente în stadiu experi­mental şi este practicată în primul rând în scopul de a vindeca unele afecţiuni, ale căror simptome prejudiciază dramatic calitatea vieţii pacienţilor. Specialiştii australieni de la Universitatea Kensington transferă sufe­rinzilor cu colită ulceroasă materii fecale recoltate de la oamenii sănătoşi. S-au obţi­nut ameliorări semnificative la peste 40% dintre bolnavi.Deocamdată, cel puţin, tendinţa de îngrăşare sau de menţinere a greutăţii normale, proprie organis­mului nostru, nu poate fi modificată. În schimb, oricine are la îndemână posibilitatea de a-şi "cul­tiva" în intestin anumite bacterii bune, printr-o alimentaţie cu densitate calorică redusă, presupu­nând un consum mai mic de carne şi unul mai con­sistent de legume, care să realizeze un aport ridicat de fibre (minimum 30 de grame pe zi). Însă este nevoie de răbdare, după cum ne atrag atenţia specialiştii: "Din investigaţiile noastre rezultă că flora intestinală necesită mai multe săptămâni pentru a se reorienta şi însănătoşi. Aşa se explică şi faptul că efectul yo-yo, intervenit în urma dietelor, nu pare a avea legătură cu numărul de calorii şi metabolismul, ci, mai curând, cu durata prea scurtă a regimului de slăbit, care n-a acordat florei intestinale timp suficient pentru a se reface". Abia după aproximativ şase săptămâni, flora se dezvoltă şi devine mai variată. Din acest moment, digestia şi metabolismul pot sprijini eforturile de reducere a greutăţii corporale."Însă există şi o altă cale de revigorare a mi­crobiomului - şi anume, bacteriile probiotice", scrie nutriţionista americană Kathie Madonna Swift în cartea ei, "Vindecă-ţi intestinul şi vei fi suplu". Acestor bacterii li se datorează, printre altele, gustul plăcut al unor produse lactate, cum sunt iaurtul sau kefirul. Dar este important ca ele să fie cât mai proaspete. Căci, pe mă­sură ce se apropie de data de expirare, iaurtul va conţine tot mai puţine microorga­nisme vii. Ca să prolifereze, bacteriile "bune" trebuie să fie aprovizionate şi cu prebio­tice. Le găsim în alimente ca leguminoa­sele, prazul sau andivele. Grăsimile şi zahărul în cantităţi mari dăunează florei intestinale. Îi fac bine, pe de altă parte, orice metode de reducere a stresului, de la yoga şi antrenamentul autogen până la terapiile comportamentale. Medicii mai recomandă pentru reechilibrarea intestinului şi stimulii naturali, ca de pildă, nămolul cald sau băile în apă termală.Cei mai mari duşmani ai microbiomului sunt antibioticele. În zilele noastre, oamenii s-au obiş­nuit să le ia prea des şi pe perioade prea lungi, chiar şi pentru rezolvarea unor probleme minore, cum ar fi o simplă răceală. În consecinţă, microbii devin imuni la acţiunea preparatelor farmaceutice. Şi nu trebuie ignorat faptul că antibioticele operează o distrugere neselectivă: pe lângă agenţii patogeni, care constituie ţinta efectivă a tratamentului, sunt omorâţi aproape în totalitate şi germenii normali şi folositori din intestin. După un astfel de măcel, microbiomul va trebui refăcut treptat cu probiotice şi prebiotice cumpărate tot de la farmacie. "Admi­nistrarea prelungită a antibioticelor măreşte riscul de dezvoltare a unor microbi rezistenţi", subliniază Martin Llewelyn, de la Universitatea Brighton, într-un articol publicat în paginile revistei "British Me­dical Journal". De aceea, el ne recomandă să luăm antibiotice numai până în momentul când începem să ne simţim mai bine.- Lactatele acide, zea­ma de varză murată sau prunele uscate reechi­li­brează în mod firesc şi cu blândeţe un intestin care nu mai funcţionează normal. Seminţele de in conţin mu­cilagii ce au proprietatea de a-şi mări volumul în interiorul intesti­nului, stimulând astfel digestia. Sfecla roşie este o sursă deosebit de bogată de anti­oxidanţi - aceş­tia neutralizează radicalii liberi şi împiedică vătămarea celulară.- În mere se găsesc pectine, o categorie de fibre cu efect cal­mant asupra peristaltismului intesti­nal ac­ce­lerat. Totodată, ele reduc şi in­flamaţiile. Aşa se explică faptul că mă­rul este utilizat ca leac tradi­ţional în cazurile de diaree acută.- O echipă de cer­cetători americani de la Universitatea din Ohio au efectuat o serie de experienţe cu şoareci de labo­rator. Când animalele au fost supuse la un stres pre­lungit, specialiştii au constatat că microbiomul lor şi-a redus în mare măsură diversitatea şi s-a accen­tuat în schimb tendinţa de proliferare a unor bac­terii dăunătoare din genul clostridium. Conclu­zia: nu lă­saţi stresul să pună stăpânire pe dvs. Căutaţi meto­dele care vi se potrivesc cel mai bine şi relaxaţi-vă.- Un intestin obosit are nevoie, din când în când, de o pauză, pentru a se odihni după truda lui zilnică. Sunt de mare ajutor zilele de repaos, în care nu se consumă, de dimineaţa până seara, decât supe de legu­me, ori preparate uşoare, gă­tite cu orez. Sau puteţi sus­penda masa de seară - o procedură cunoscută, numită "dinner cancelling". "Prin aceasta se înţelege re­nun­ţarea la mâncă­rurile solide, începând de la ora 17, şi înlocuirea lor cu ceai şi supă clară", precizează nutriţioniştii.- Tipul de alimentaţie larg răspândit pe continentul european, cu multe pro­teine animale, zahăr, acizi graşi saturaţi, cafea şi alcool, ne perturbă serios me­tabolismul şi echilibrul acido-bazic. De aceea, ar trebui să deţină o pondere mai impor­tantă în meniul nostru alimen­tele bazice: cartofii, spanacul, castraveţii, sfecla roşie, ba­nanele, smochinele, pro­dusele din făină integrală de grâu spelta, ovăzul sau meiul. Şi fructele-boabe sunt o sursă excep­ţională de alcalinitate. Senzaţia de prea-plin şi ba­lonările pot fi combătute cu roiniţă sau cu extract din frunzele de anghinare.- Gluta­matul, deseori prezent în mâncărurile gata prepa­rate şi în meniurile de fast-food, este suspectat că ar acţiona asupra centrului din creier care emite sem­nalul de saţietate. Dovezile definitive încă lipsesc, dar ceea ce se ştie cu certitudine este că această sub­stanţă declanşează migrene. Specialiştii ne sfătuiesc să fim prudenţi şi în privinţa dioxidului de titan, inclus în lista aditivilor alimentari cu simbolul E 171. El este întrebuinţat cu rolul de colorant în industria alimentară şi nu numai. Îl găsim în multe gume de mestecat, paste de dinţi, glazuri de zahăr, dar şi în diverse arti­cole cosmetice: pudre, farduri de pleoape şi fonduri de ten. Con­sumul frecvent riscă să provoace leziuni pe intestin. Este bine de ştiut că Agenţia Internaţională pentru Cercetări în Domeniul Cancerului îl consideră ca posibil cance­rigen.