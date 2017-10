"Sufăr de trombangeită obliterantă"

"Ajutaţi-mă să mă vindec de mastoză fibrochistică"

Cauza exactă a tulburării bipolare nu este cu­nos­cută, dar se consideră că o anumită predispo­ziţie genetică ar fi implicată în dezvoltarea acestui sindrom. Totuşi, simptomele de tulburare bipolară (de tip depresie şi ma­nie) pot apărea şi în alte afec­ţiuni, cum ar fi hiperti­roidia, din cauza unui nivel ridicat de hormoni tiroidieni, sau în cazul unui dezechilibru în sinteza unor neurotransmiţători (noradrenalina, seroto­nina), al căror nivel nu poate fi controlat în mod normal. De asemenea, simptomele alternante de depresie şi manie pot fi declanşate de consumul de droguri (cocaină, amfetamină) sau de cauze şi circumstanţe care presupun pre­zenţa unor tumori cerebrale, traumatisme craniene, accident vascular cerebral, boala Hun­ting­ton, lupusul eritematos siste­mic, encefalită, unele infecţii sau administrarea de antidepre­sive triciclice, inhibitori de mo­noaminoxidază, bromcrip­tină (în caz de hiperprolactinemie), corticosteroizi, levodopa (sin­droame parkinsoniene).În ceea ce priveşte abordarea terapeutică, trebuie ştiut că epi­soadele severe de depresie şi manie din tulburarea bipolară presupun, deseori, spitalizarea. Pentru episoadele maniacale mai puţin severe, spitalizarea se impune doar în timpul perioadelor de hiperactivitate, pentru pro­pria protecţie a bolnavului sau a membrilor fami­liei. Tratamentul vizează stabilizarea stării de spirit prin administrarea de litiu şi unele anticon­vul­sivante (medicamente pentru tratamentul cri­zelor epileptice), însă şi antipsihotice, antide­presive şi chiar terapia cu şocuri electrice, când stabilizatorii de dispoziţie nu au efect. Litiul poate reduce simp­tomele de manie şi depresie, ajutând la prevenirea modificărilor de dispoziţie.Pentru a trata mania şi depresia, atunci când apar împreună (sindromul bipolar mixt), se pot utiliza Valproatul şi unele anticonvulsivante (Car­bamazepina). Spre deosebire de litiu, aceste medi­camente nu afectează rinichii însă, atenţie!, Car­bamazepina poate reduce mult numărul de globule roşii şi albe. Lamotrigina se poate utiliza pentru a stabiliza modificările dispoziţiei în special, în timpul episoadelor de depresie.Uneori, în tulburarea bipolară se impune şi me­dicaţia antipsihotică de generaţia a doua, care acţionează rapid, iar riscul de reacţii adverse este mai mic decât în cazul utilizării altor medica­mente. Aceste medicamente includ aripiprazolul, olanzapina, quetiapina, risperidona sau zipra­sidona.Antidepresivele sunt utilizate doar pentru perioade scurte de timp şi, de obicei, sunt asociate cu un medicament de stabilizare a stării de spirit. Psihopterapia antipsihotică este adesea reco­mandată pentru persoanele care iau medicamente stabilizatoare, mai ales pentru a le ajuta să îşi con­tinue tratamentul medicamentos, ştiut fiind faptul că aceşti pacienţi refuză să mai ia medicaţia pre­scrisă, deoarece au impresia că le-ar face mai mult rău decât bine. În realitate, aceste medicamente nu le fac rău ci, din contră, stabilizatorii stării de dispoziţie le permit acestora să funcţioneze mai bine la locul de muncă, la şcoală sau în cadrul re­laţiilor afective.Medicaţia naturistă poate ajuta persoanele cu tulburare bipolară, însă remediile (5-HTP, Rho­diola, GABA, Schizandra etc.) trebuie administrate cu precauţie în ceea ce priveşte posibilele inter­ferenţe şi interacţiuni nefavorabile cu medicaţia de sinteză.Să auzim numai de bine!Stimată doamnă,Trombangeita obliterantă este o boală severă, provocată frecvent de fumat, dar care poate fi pre­venită. Este caracterizată prin inflamaţia vaselor mici şi mijlocii (atât artere, cât şi vene), ceea ce duce la obstrucţia lor. Consecinţa este apariţia ischemiei (lipsă de oxigenerare a ţesuturilor), care cauzează moartea tisulară. Inflamaţia vaselor afec­tează membrele inferioare şi su­perioare, mai rar şi vasele de sânge aflate la nivelul inimii, al rinichilor şi al creierului.* Boala este de trei ori mai frecvent întâlnită la bărbaţi, deşi şi femeile sunt foarte expuse din cauza creşterii ratei fumatului în rândul lor.* Majoritatea pacienţilor au vârsta cuprinsă între 20-45 de ani.* Frecvenţa scade în ţările dezvoltate, probabil din cauza schimbărilor obiceiurilor în pri­vinţa fumatului. (Se duc mari cam­­panii.)* Există o conexiune între apariţia acestei boli şi prezenţa bolilor gingivale cronice.Cauza este necunoscută, dar aproape toţi pacienţii sunt fumători înrăiţi.Manifestările bolii includ:* Dureri ale membrelor la mişcare, cu ameliorare în repaus. În cazuri mai severe, durerile pot fi prezente şi în repaus.* Albirea degetelor când sunt expuse la frig.* Colorarea anormală a membrelor.* Ulcere la nivelul degetelor.* Gangrenă la nivelul degetelor.* Lipsa pulsului la extremităţi.* Uneori, vene dureroase, dure, mărite, roşii.Printre criteriile de diagnosticare a bolii trebuie să se demonstreze absenţa altor cauze de boală arterială, cum ar fi diabe­tul, bolile autoimune.Din păcate, medica­men­tele, chiar şi chirurgia prin by-pass, nu prea au succes în această boală, aşa cum şi dumnea­voas­tră aţi putut constata per­sonal.Din punct de vedere na­tu­rist, trombangeita este o mani­festare a unei tul­burări a ener­giei ficatului şi a plămânului, prin otrăvire. Acest lucru nu mai lasă plămânul să pri­mească energia cosmică şi să o trimită prin corp. Transportul energiei în corp se realizează prin canale care sunt blocate de nicotina inhalată şi astfel se produc manifestările de trombangeită.Soluţii de tratament:* Evitarea fumatului, inclusiv a fumatului pasiv. Se ştie că majoritatea (vreo 94%) celor care renunţă la fumat scapă de amputare, iar vreo 43% dintre cei care nu se opresc suferă o amputare de membru.* De evitat frigul, în special iarna.* Bolnavii nu au voie să meargă desculţi.* Îmbrăcăminea strâmtă trebuie evitată.* Gimnastica poate fi de mare aju­tor, recomand şi înotul, căci riscul de trauma­tism este minim, în cazul lui, iar potenţialul de creştere a fluxului sanguin la nivelul membrelor este remarcabil.* Plante medicinale - sunt de folos Păducelul (Crataegus monogyna), Gingko biloba, Angelica (Angelica archangelica).* Recomand eliminarea din consum a ali­men­telor care conţin zahăr şi a celor foarte prelucrate, căci acestea favorizează inflamaţia. În schimb, fruc­tele şi legu­me­le sunt benefice, căci ele conţin mulţi antioxi­danţi.* Homeopatia este excelentă. Medicamente precum: Aurum metallicum, Cactus grandifolia, Secale ar putea fi de ajutor. Totuşi, un medica­ment individualizat de un medic este de preferat.* Acupunctura ajută prin a pune din nou în funcţie energiile plămânului şi ale ficatului. Punc­tele pe meridianele Plămân, Ficat, Vezică urinară, Vasul de Concepţie şi Splină-Pancreas sunt de mare ajutor.Fiindcă trombangeita duce foarte uşor la am­putare, eliminarea fumatului este obligatorie. Cei care consideră că suferă de această boală sunt sfă­tuiţi urgent să apeleze la medicul specialist!Vă urez succes!Determinată în general de un dezechilibru hor­monal, mastoza chistică se caracterizează prin nodo­zităţi datorate dilataţiei chistice a canalelor galactofore şi a depozi­telor de ţesut adipos la nivelul glandei mamare.Simptomatologia e variată: unele femei acuză dureri locale, senzaţie de tensiune, prurit (mân­cărimi), căldură, altele nu au niciun simptom.Vă rog să fiţi optimistă, să luptaţi cu boala, con­vinsă că o veţi învinge. Trebuie precizat că orice femeie, mai devreme sau mai târziu, sub influenţa ciclului menstrual, va dezvolta la nivelul ţesutului mamar un proces de fibrozare, manifestat adesea şi prin apariţia de noduli sau chisturi ce se simt la palparea corectă a sânului.Printre diversele cauze ce duc la apariţia can­cerului mamar se pot enumera: rude de gradul I cu cancer la sân, primul ciclu precoce (înainte de 12 ani), dietă bogată în gră­simi, traumatisme (lovi­turi), expu­nerea la radiaţii ultraviolete, naşterea primului copil după 35 de ani, nealăp­tarea copilu­lui la sân 6-9 luni etc.Produsele natu­riste existente deja în Ro­mânia sunt capabile să activeze o proteină mică - gena "p53" - extrem de eficientă în apop­toză, moartea programată a celulelor canceroase. O sche­mă de tratament ce cu­prinde: Indole 3 Carbi­nol, Female Hor­mone, Cruciferus Plus, Resvera­trol Synergy, Fla­vonoid, cataplasme la aburi de coada-calului pe sân, dietă alimentară bazată pe fibre (cereale inte­grale, cartofi copţi), fructe, zarzavaturi, legume (ceapă, usturoi, praz, broccoli) şi ceai antineo­plazic vă ajută să depăşiţi acest im­pas. Peste 6 luni, se va face o termografie care ne va indica evoluţia în timp a afecţiunii.Multă sănătate!