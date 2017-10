Dr. OTILIA OPRIŞAN

De ce Băile Her­culane? Din foarte multe şi valo­roa­se motive. În primul rând, pentru că ape­le iz­voa­relor termale de aici au o mare concentraţie de principii active (hidrogen sulfurat, în principal), de până la 60 mg/l, cu mult mai mare decât în oricare altă staţiune balneară din România (Tuşnad, Bu­ziaş, Felix, Pucioasa), comparabilă prin valoare cu apele termale din staţiunile Vichy şi Mont Dore din Fran­ţa. În al doilea rând, pentru că oferta de pro­­ceduri şi "răsfăţuri" din curele balneare este adusă astăzi la standarde occidentale, în hotelurile private din staţiune. În al treilea rând, pentru pozi­ţia geo­gra­fică privilegiată în care e situată staţiunea Băile Herculane, în mijlocul rezervaţiei naturale Domo­glet, cu emisie foarte puternică de ioni nega­tivi la joasă altitudine - fenomen unic în ţara noas-tră - cu efecte de calmare şi echilibrare a sistemului nervos. Aş mai alege Băile Herculane şi pentru peisaj şi împrejurimi, pentru plimbări la Orşova şi pe clisura Dunării, prin Cazanele Mici şi Cazanele Mari, la cascada Bigăr ori la morile de apă de la Topleţ, la Peştera Veteranilor şi la Peştera Poni­cova, pentru cele "7 izvoare" termale de pe râul Cerna şi scăl­dătoarele naturale săpate în stâncă cal­ca­roasă, pen­tru păstrăvărie, pentru flora şi fauna spontană unice în Europa, pentru cerul adânc şi soarele binecu­vântat, pentru a ostoi dorul de ducă şi nevoia omu­lui de a se bucura de minunea vieţii.Pentru cei care încă nu ştiu, Băile Herculane da­tează de pe vremea Daciei Romane, pe când armata ro­mană, aflată în marşul ei neobosit de cucerire a lumii, a poposit pe acele meleaguri. Caii romanilor, odată intraţi în apele termale, se transformau, pe dată, din mârţoage ostenite, în roibi plini de forţă şi vitali­tate, aşa că romanii n-au ezitat să constru­iască therme şi să se scalde în apele binefăcătoare pentru organism. De atunci şi până azi, băile ter­male de la Herculane, atestate documentar din anul 105 d.Hr., au fost privi­le­giate drept băi imperiale, pentru împăratul Franz Josef şi împărăteasa Elisa­beta, cunoscută după nu­mele-i de alint Sissy, iar ceva mai recent au fost su­biectul unor temeinice cercetări medicale privind efectele terapeutice ale apelor ce izvorăsc dintre ro­cile calcaroase ale munţilor Cernei, Mehedinţi şi lanţul Domoglet.Am avut privilegiul să stau de vorbă cu doam­na doctor, medic primar bal­neolog şi fizio-kinetoterapeut, pe care am rugat-o să le des­luşească cititorilor ce suferinţe se pot vindeca la Băile Herculane.- Băile Hercu­lane sunt cunoscute în ultima vreme mai ales pentru istoria lor mile­nară şi pentru starea jalnică în care a ajuns staţiunea preferată a împărătesei Sissi. Prea pu­ţină lume mai ştie că apele termale de aici au o putere de vin­decare unică. Ce sufe­rinţe îşi află leacul cu ajutorul lor?- Înainte de a vorbi despre beneficiile curelor balneare, am să fac atenţionările necesare: oamenii trebuie să aibă mare grijă şi, înainte de a veni la băi, să-şi facă investigaţii serioase, amănunţite. Există afecţiuni care au contraindicaţii clare la băi termale sulfuroase, şi acestea sunt: AVC (acci­dente vasculare cerebrale), cancere de sân şi, în ge­ne­ral, cancere cu determinare hormonală, probleme car­diace. E bine să se facă băi sub strictă suprave­ghere medicală, pentru că, la un anumit interval de timp, după primele 7-10 zile de proceduri, apar aşa-nu­mi­tele fenomene de agravare, de acutizare a dure­rilor pentru care a venit omul să se trateze. Nu este ceva neobişnuit sau greşit, dar trebuie să ştii cum să gestionezi, cum să tratezi aceste pusee dure­roase, să scoţi anumite proceduri, să elimini băile de sulf din pro­gram, să dai pacienţilor anumite medicamente şi să îi ţii sub obser­vaţie. În niciun caz nu e indicat să plece acasă aşa, cu dureri, după 7-10 zile de băi. Me­dicii trebuie să citească, să se docu­men­teze în per­manenţă, să cunoască temei­nic efectele sulfului asupra organis­mu­lui. De exemplu, la persoanele cu ten­siune ridicată, băile cu sulf se fac cu mare precau­ţie. La început, sulful din ape­le termale face tensiunea să scadă şi apoi o creşte. Din acest motiv, se recomandă pre­cauţie la hiper­ten­sivi şi la cardiaci. S-a întâmplat să fie omul la băi, şi după două săptămâni de când a ajuns acasă, să facă infarct sau AVC. Sulful este un element chi­mic care reactivează memoria celu­lară şi accelerea­ză o serie de pro­cese metabolice din orga­nism. Nu este o sperietoare, face foarte mult bine, dar poate face şi mult rău, dacă nu se procedează cu prudenţă şi cu simţ de răspundere, pen­tru că se poate să ai pro­bleme de sănătate ne­depistate şi să ai surprize.Cât despre beneficii şi afec­ţiuni tratate, chiar şi astăzi, după aproape 2000 de ani de la aflarea pro­prietăţilor lor tămăduitoare, izvoarele cu apă terma­lă de la Băile Herculane alină suferinţa fizică a celor bolnavi de reumatism poliarticular, poliartri­tă reumatoidă, sechele post-traumatice ale apara­tului locomotor şi ale coloanei vertebrale, proble­me interne la nivelul organelor cu secreţie internă, la nivelul ochilor şi al pielii. Acestea sunt doar o parte dintre afecţiunile tratate.- În primul rând, faci un set complet de analize medicale şi vii la băi cu dosarul me­dical care atestă că ai probleme ale apara­tului locomotor, disfuncţii osteo-articulare (umeri, coate, încheieturi mâini, genunchi, glezne, şolduri, probleme ale coloanei ver­te­brale etc.). Iei sau nu trimitere de la medi­cul specialist (unele hoteluri decontea­ză procedurile prin casa de pensii sau prin casa de asigurări de sănătate, altele nu) şi ai mare grijă să fii în afara grupelor de risc şi a afec­ţiunilor cu contraindicaţie. Şi încă ceva: să respecţi recomandările privind pe­rioada minimă de efectuare a procedurilor balnea­re. Îţi planifici bugetul, intervalul de timp, perioada, suni la hoteluri, te informezi, şi apoi decizi ce pachet de servicii ţi se potriveşte.- Înainte, băile erau asimilate ca staţiuni de odihnă şi recuperare pentru persoane în vârstă, cu probleme locomotorii sau ale coloanei vertebrale, dar astăzi la Herculane, hotelurile private atrag foarte mulţi tineri, pentru oferta de relaxare şi Spa, cu componentă dermo-cosmetică. Dacă vrei să te simţi ca o zeiţă, alegi hotelul "Afro­dita", de exemplu. Personalul, patro­nii, clienţii, toţi sunt tineri, oamenii vin din toată ţara şi de departe, chiar din străinătate, sau plătesc pentru părinţi ori pentru bunici, pachete de proceduri balneare, masaje, aroma­terapie, cromoterapie, cristalo­tera­pie, lumină polarizată, pietre vulcanice etc. Grupele de vârstă sunt cam 30-45, 45-60 şi 60+, iar pachetele de servicii, cazare şi masă sunt variate şi potrivite cu cerinţele clienţilor. Oamenii au început să gândească în perspectivă, vor să pre­vină îmbolnăvirile şi nu lasă lucrurile să degenereze şi să se agraveze. În plus, îşi oferă un timp de relaxare fizică şi mentală, de răsplată binemeritată şi odihnă după un an întreg de muncă.La "7 izvoare", doar câţiva kilometri mai sus de staţiune, pădurile respiră şi emană ioni negativi, ca la o altitudine de 2000 de metri, deşi Băile Herculane sunt situate la o altitudine de numai 168 m, peste nivelul mării. Acest fenomen este unic în ţară şi are efect extraordinar asupra sistemului ner­vos. E minunat că există aceste soluţii naturale de compensare, mai ales că sulful induce o stare de agitaţie în concentraţii mari. Plimbările în aer curat de munte favorizează liniştirea şi echilibrarea orga­nismului.- Nu, nici vorbă. Iarna avem serii după serii de sportivi de performanţă, care vin la refacere şi reabilitare fizică. Ei au mare nevoie să se menţină în formă pentru viitoarele competiţii.Am făcut o plimbare prin baza de tratament de la hotelul "Afrodita". Am văzut bazine de lux, căzi de băi individuale, am văzut cabine de electro­terapie (terapie cu ajutorul curentului de joasă frecvenţă), termoterapie (tratament prin împache­tări cu parafină topită, nămol sau nisip), cromote­rapie (terapia cu aju­torul culorilor), inhaloterapie (terapia prin inhalaţie), aromoterapie (terapia prin miros a unor arome care au efecte benefice asupra psihicului uman), laser­terapie şi masoterapie. Toate acestea, dotate cu tehnică de ultimă oră. Mărturisesc că în fiecare din aceste locuri mi-aş fi dorit să zăbovesc şi eu puţin, pentru o mică şedinţă de răsfăţ.Deşi strălucirea fostei staţiuni imperiale a apus demult şi acum vechile băi termale sunt lăsate în ruină, darurile miraculoase ale naturii nu le poate distruge nimeni. Trag nădejde că va veni ziua în care Băile Herculane vor redeveni o perlă balneară şi nu vor mai fi doar mici insule ce par locuri din­tr-o altă poveste, o poveste dintr-un colţ de lume ci­vilizat, în care fiecare din noi ar vrea să trăiască.