Doctor şi albine

Stupii din vârf de munte (Foto: 123RF - 3)

Farmacia prezentului şi-a viitorului - produsele stupului

O experienţă bazată pe mii de cazuri rezolvate

- E minunat aici, la Bălăneşti! Mult mai bine decât în aglomeraţia urbană, cu toate avantajele pe care ni se pare că ni le dă viaţa modernă! Aici am linişte, aer curat şi un peisaj de vis. M-am hotărât să mă dedic total apitera­piei, mai ales după ce mi-am luat doctoratul în medicină, cu ajutorul fiului meu, Călin Andriţoiu - me­dic şi cadru didactic la Uni­ver­sitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad. Am con­struit un centru medical com­plex, avem aici un la­borator farmaceutic, în care ne realizăm pro­dusele de apiterapie, o farmacie, ca­binete de consultaţie, acum construim şi un staţionar pentru bolnavi... Pe tere­nul din spate, ne-am păstrat o parte din stupi, să ne fie la îndemână, dar anul acesta a fost foarte slabă pro­ducţia. S-au scuturat florile devre­me din cauza ploilor şi e mare sărăcie-n stupină! Cândva, Româ­nia a fost ţara albinelor, acum lucru­rile merg spre rău.- M-am concentrat în ultimul timp asupra in­fecţiilor virale, care nu mai răspund la tratamentele cu antibiotice, cu precădere asupra infecţiei cu HPV care tinde să devină o pandemie. Se apre­ciază că circa 50% din oameni au făcut sau vor face de-a lungul vieţii o infecţie cu Human Papi­loma Virus. Infectarea se face destul de uşor - prin atingerea unor obiecte contaminate de persoanele infectate sau prin relaţii sexuale neprotejate. Aici ţin să fac precizarea că niciun mijloc de protecţie nu este 100% sigur, nici măcar prezervativul - anumite tulpini de HPV pot fi luate prin simpla atingere a pielii! Ţinând cont de faptul că infecţia cu HPV este principala cauză de apariţie a can­cerului de col uterin, o afecţiune care în 2016 a în­registrat la nivel mondial circa 528.000 de cazuri, din care 266.000 de decese, iar de această boală suferă mii de femei din ţara noastră, era normal să încerc să limitez acest dezastru printr-o abordare naturală. Am stu­diat cu atenţie zeci de cazuri şi mi-am dat seama că infectarea cu HPV este favorizată de imunosupre­sie, în general, dar mai ales de pre­zenţa bolilor autoimune, când virusul reuşeşte "să-şi facă de cap" şi să se înmulţească necontrolat, dar şi de adminis­trarea de contraceptive orale, ani îndelungaţi.- Determinarea prezenţei virusului se face destul de simplu, prin teste de genotipare HPV sau cu testul Papanicolau, la femei. De asemenea, se mai poate observa şi cu ochiul liber, în unele cazuri (în formele uşoare, infectarea cu HPV duce la apariţia papiloa­me­lor pe piele). Dacă virusul rămâne activ în organism un timp mai îndelungat, în pre­zenţa unei mici leziuni pe colul uterin, a chisturilor ovariene sau a endo­metrio­zei, poate conduce la apariţia cancerului de col uterin. În aprecie­rea imunităţii, foarte importantă este o altă analiză: electroforeza proteinelor serice. Dacă aceasta eviden­ţia­ză faptul că albu­mina este într-un pro­cent de minimum 62%, chiar dacă omul se infec­tează, organismul poate negativa virusul fără vreo intervenţie medicală. Dacă valoarea albuminei este cuprinsă între 60 şi 62%, se poate infecta, dar viru­sul nu dă patologie. Toate cazurile de infecţii cu HPV (indiferent de vârsta şi de sexul pacienţilor) au un numitor comun: valoarea albuminei sub 60%! În concluzie, un prim pas în prevenirea infectării este să se facă această analiză şi apoi să se crească doza de albumină în organism, dacă e cazul.- În 99% dintre cazuri, da! Cu ajutorul produselor stupului putem să negativăm orice tulpină de HPV. Este foarte clar că tratamentele alopate nu pot era­dica virusul. De obicei, medicii tratează efectele cutanate ale virusului (apariţia papiloamelor), dar nici medicamentele moderne - Isoprinosine, de exem­plu - nu dau rezultate, mereu se ajunge la recidive. Pentru a obţine rezultatele dorite, am ţinut cont de structura biochimică a virusului şi am com­binat diverse substanţe active din produsele apicole, în preparate proprii, pe care le folosim cu succes.- Tratamentul nostru constă într-un număr de extracte apicole conservate în miere. În primul rând, reglăm imunitatea cu preparate care conţin Apilar­nil şi lăptişor de matcă. Apoi, avem la în­demână cel mai bun antiviral din lume: propolisul, care acţionează în sinergie cu substanţele din pre­paratul Apiregenerator - un amestec de păstură, polen şi resveratrol, foarte util pentru stimularea proceselor de regenerare celulară. În plus, putem folosi şi alte preparate, în funcţie de bolile asociate ale pacien­tului infectat, pentru a-i trata în paralel toată pato­logia şi pentru a-i ridica suficient nivelul de imu­nitate, astfel încât să negativăm virusul.Femeilor le re­co­mandăm şi un trata­ment local - irigaţii vaginale cu ceaiuri din plante medici­nale, în care se adaugă unele dintre preparatele noastre. Interesant este că, odată cu negativarea HPV, se vindecă şi orice altă boală cu transmisie sexuală! Desigur, irigaţiile va­ginale se fac doar în lipsa men­struaţiei, iar în timpul tratamentului, se im­pune întreruperea contactelor sexuale.- Odată ce-a fost infectată, orice persoană des­chide o poartă spre infecţii repetate. Virusul acesta nu se comportă ca virusul hepatitei B, spre exem­plu, cu care, dacă l-ai avut o dată şi a fost negativat, nu te mai poţi infecta. Reinfectarea poate surveni oricând, atât timp cât nu se respectă măsurile ele­mentare de protecţie. Oricum, din ultima sută de ca­zuri, am înregistrat recurenţe doar la patru paciente (toate vaccinate!), de unde trag concluzia că, în une­le cazuri, vaccinarea favori­zează reinfectarea!- Dacă iau în calcul ultimii 100 de pacienţi infectaţi cu HPV, indiferent de sex, vârstă şi forme de manifestare, numai opt sunt bărbaţi! Manifes­tă­rile sunt ceva mai uşoare la bărbaţi, singurele efecte negative fiind durerile pe uretră la urinare şi apariţia papiloamelor pe penis, dar pot ajunge şi la situaţii grave, inclusiv la cancere peniene. Dar bărbaţii pot să fie purtători ai virusului, în absenţa oricărei manifestări clinice, acesta fiind motivul principal pentru care multe femei nu se protejează şi se infec­tează foarte uşor. Contactul sexual cu o persoană infectată cu HPV este absolut interzis! Am în obser­vaţie şi trei copii infectaţi la naştere (nu în timpul sarcinii, ci la contactul cu sângele materno-fetal), cazuri destul de grave, cu papiloa­me pe coardele vocale. Toţi trei au valoarea albu­minei undeva sub 50%! Menţionez acest lucru, ca semnal de alarmă pentru mame: dacă observă că nou-născutul e gâ­jâit, că plânge cu o tonalitate a vocii neobişnuită pentru un copil, este bine să consulte un medic infec­ţio­nist. Mai întâi să-şi facă părinţii un test HPV, iar apoi şi copilului.- Fără un contact direct cu virusul, boala nu poate exista. Poţi să dezvolţi papiloame lipindu-te de pielea unui om care are papiloame - te infectezi, pur şi simplu. La fel de uşor te infectezi dacă faci sex neprotejat cu persoane infectate. Singura protecţie reală şi durabilă sunt valorile normale ale anticorpilor albumină şi gamaglobulină. De multe afecţiuni ne-am putea feri dacă am urmări perma­nent aceşti indicatori ai imunităţii!- Da, pentru că negativarea virusului nu e posi­bilă dacă albumina nu urcă la minimum 60%, e foar­te clar. Pentru mine, valoarea albuminei este in­di­catorul imunităţii. Am sute de cazuri de HPV ne­ga­tivat şi, în absolut toate situaţiile, nu am reuşit ne­gativarea, până n-am crescut albumina peste 60%!- Cea mai concentrată albumină se află în oul de găină - o ştie oricine. Dacă cineva ar analiza oul de găină, ar observa o asemănare uluitoare cu elec­tro­foreza proteinelor serice ale omului. Oul de găină trebuie să conţină minimum 60% albuş ca să fie sănătos, bun de pus sub cloşcă şi să dea o viaţă. Interesant este că, în laptele matern, albumina tre­buie să fie tot minimum 60%, ca să-i asigure copilu­lui o creştere normală, armonioasă. Din păcate, foarte mulţi copii se nasc cu hipoalbu­minemie, pen­tru că doza de albumină din sângele matern a fost sub pragul minim, cât ei s-au dezvoltat în burtica mamei.- Indiferent de vârstă, ar trebui să mâncăm mă­car două ouă pe zi. Oul este suma unor substanţe perfect echilibrate, astfel încât să dea viaţă. Imagi­naţi-vă că puiul se dezvoltă în ou, sub cloşcă, doar la căldură, timp în care nu primeşte prin coajă nicio altă substanţă. Iar de acolo iese o creatură vie, care are puf, ochi, oase, picioare, aripioare şi se mişcă. Din ce? Din ce a fost în interiorul oului! Cum poate să fie rău un aliment care conţine toate substanţele ce au născut o viaţă? Dacă analizezi coaja unui ou din care a ieşit un pui, n-a mai rămas nimic acolo, deci, echilibrul este perfect. Interdicţia, recomandarea medicală de a le da copiilor doar două ouă pe săptă­mână, mie mi se pare o absurditate! Si­gur, vorbesc despre ouăle de găini sănă­toase, din gospodăriile ţărăneşti. Faptul că în albuşul oului albumina e 60%, că în laptele matern e tot 60% şi că în hrana puietului de albină e tot 60%, asta spune că Dumnezeu a creat multe forme de viaţă pe principii absolut identice! De notat că albuşul se mănâncă întotdeauna bine preparat termic. În stare gelatinoasă, se asimilează nu­mai 25%, restul se elimină. Lipaza pancreatică nu-l prea poate metaboliza ca să fie asimilat. Aşa că un copil trebuie să primească, atunci când i se diversifică hrana, minimum o optime de ou. Pe la 8-10 luni - o jumătate de ou, după un an - un ou pe zi, iar de la doi-trei ani, se poate în­cepe cu două ouă pe zi, fără probleme.- După ouă, o altă sursă de albumină con­centrată este lactalbumina, adică albumină din lapte. În laptele vacilor, albumina este tot 60%, ca-n laptele uman, nu-i nicio diferenţă. Cu con­diţia ca laptele să nu se consume fiert, ci acrit (lapte bătut). Nici brânzeturile nu conţin albu­mină. De ce? Când se pune cheagul în lapte, pentru caş, toată albumina se duce în zer. În caş nu rămâne nimic! Zerul este cel mai valoros produs al laptelui. Când ai fiert zerul, obţii ceea ce se numeşte "jintiţă". Ardelenii îi zic zămăchişe, mulţi m-au întrebat, nu înţelegeau ce-i aia jintiţă... Dacă scurgi zeama, rămâi cu urda. Zerul integral, jintiţa şi urda sunt cele mai valoroase produse pen­tru hrana umană. Apoi, dintre cărnuri, cea mai mul­tă albumină se află în carnea de vacă (vacă matură, nu viţel şi nici vacă bătrână, pentru că ficatul ei nu mai produce suficientă albumină) - vorbesc aici de carne macră, pusă în ciorbe. Dacă omul are exces de globuline, atunci nu se sărează şi nu se acreşte ciorba, cât timp fierbe carnea. Dacă nu se sărează şi nu se acreşte, în zeamă trece numai albumina. Dacă se sărează şi se acreşte, din carnea de vacă trec în zeamă şi globulinele. Unele dintre ele cresc, de­vin fibroproteine şi provoacă o mulţime de proble­me, inclusiv cataractă. Toţi cei care fac litiază renală au albumina redusă. De ce? Albumina este transpor­torul calciului din sânge în fiecare celulă! Dacă albumina este scăzută, calciul rămâne în sânge, şi ori se elimină renal, ca oxalat de calciu, ori se depo­zitează în organism, prin diverse forme de calcifi­care.- Cea mai multă albumină se află în salata verde (lăptuci) pe care o consumăm primăvara. Latinii îi spuneau "lactuca sativa", adică planta care face lapte. Oricine poate observa că pe o frunză matură de lăptucă ruptă, imediat apare o dungă albă. Aceea e albumină vegetală şi are efecte foarte bune pentru sănătate. Albumină găsim şi în ciupercile albe de crescătorie, însă doar circa 4,8 miligrame la suta de grame. Aproape cât şi în varză. Varza ar trebui să fie alimentul consumat zilnic de toată lumea. Iar fasolea, mai ales pentru cei cu hiperproteinemie, conţine doar 2% grăsimi, 21% proteine şi restul carbohidraţi. Asta şi explică potenţialul energetic al acestui aliment, care nu prea este consumat. Riscul cel mai mare pentru copii şi pentru toată lumea este consumarea "cărnurilor de galantar". Acestea sunt mai întâi fierte şi toată albumina trece în zeamă. Rămâne o carne care conţine doar globuline, iar acesta e un mare risc. Mulţi părinţi spun "îi dau copilului să mănânce bine, i-am luat muşchi nu ştiu de care"... I-a cumpărat boală, de fapt. Pentru că, deşi are valoare nutritivă, nu-i deloc benefic pentru sănătate. Oricum, din alimentaţia zilnică a copiilor nu ar trebui să lipsească ouăle sub nicio formă, nici urda, nu mai spun de zer şi jintiţă! Zerul se poate adăuga la ciorbe, din zer se poate face o mămăligă foarte gustoasă, înlocuind astfel pâinea, ceea ce e un lucru foarte sănătos.- În principiu, da. Doar dozarea e diferită, de­pin­de de fiecare persoană. Una e să vină o persoană infectată cu albumina 60%, şi alta e să vină o per­soană cu albumina 50% sau chiar sub 50%. Se ţine cont de aceste valori în dozarea tratamentului, ni­mic nu se face la întâmplare. Apiterapia e foarte efi­cientă, pentru că ajută în multe situaţii: prin apite­rapie am negativat virusurile hepatitei B şi C, am restabilit nivelul proteinelor, am eradicat ciroza. Avem numeroşi pacienţi cu boli autoimune care azi sunt vindecaţi, după ce făcuseră tratamente în di­verse spitale şi clinici, care nu i-au ajutat cu nimic. Din păcate, nicăieri nu se ţine cont de valorile elec­troforezei proteinelor serice. În hipotiroidita Hashi­moto, boală atât de răspândită, albumina are valori reduse, iar globulinele (dintre care unele sunt fibro­pro­teine) au valori crescute - iată de ce apar nodulii tiroidieni! Cam pe acelaşi principiu apar fibroade­noa­mele mamare sau fibroamele uterine. Acumula­rea de celule gliale se face după acelaşi principiu după care se produce un fibrom uterin, şi de asta ar trebui să se ţină cont, iar cine are albumină redusă ar trebui să-şi restabilească valorile normale.Din punctul meu de vedere, nivelul optim de albumină este garanţia unei vieţi înde­lungate, fără mari probleme de sănătate. În momentul în care albumina scade la sub o treime din necesar, omul nu prea mai are şanse de supravieţuire. Prin ur­mare, niciun tratament din lume nu poate avea eficienţă, atât timp cât nu avem va­lori normale ale albuminei - mai ales în bolile bătrâneţii, când nivelul de albumi­nă din organism scade foarte mult. A­ceasta este o observaţie proprie, însă tare m-aş bucura să ţină cont de ea şi medicii din sistemul sanitar, în folosul pacien­ţilor!