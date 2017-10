Roşia Montană, Certej şi Rovina sunt principalele puncte de interes pentru cor­poraţiile încurajate de Coaliţia aflată la guvernare. Fost ministru al Indus­triilor, aşa cum au fost şi ceilalţi loviţi de bles­temul aurului (în­cepând cu Ra­du Berceanu), actualul prim ministru, Mi­­hai Tudose, îşi scoate armele şi spe­rie ţara: mur­mură la televizor că a votat, anii trecuţi, pentru scoa­terea cianurii din mi­nerit, dar astăzi are grijă să-şi re­facă votul. Companiile miniere îşi folo­sesc forţa fi­nan­ciară şi relaţiile pe care le au cu ofi­ciali ai statului român, pentru a încerca din nou mo­dificarea legii minelor. Potri­vit unui pro­iect ajuns în presă, aproape toate preve­derile care au scos sute de mii de români în stradă, în 2013, sunt reluate în noul proiect de lege, aflat în lucru la Minis­terul Economiei, unde a rămas un... vifor în locul lui Fifor. E clar: cor­po­raţiile mi­ni­ere o iau razna în România. Proprie­tăţile private ale ce­lor care nu vor să plece din calea ex­ploatărilor cu cia­nuri sunt din nou în vizorul lor. Noul proiect de lege se pregăteşte să declare viitoarele ex­ploatări miniere ca fiind de interes na­ţional. În acest caz, pământul oame­ni­lor ar putea fi luat cu forţa de companiile ce deţin licenţe miniere. Blestemata lege a lui Dragnea, Tăriceanu et company cu­prinde nu mai puţin de 80 de articole, ascunzând aproape la fel de multe motive de îngrijorare. Dintre com­pa­niile care ajută la redactarea noii legi, cea mai cu­noscută este Gabriel Resources (RMGC). Încă o dată, iată, o entitate cu sediul iniţial într-un paradis fiscal internaţional este chemată de politicienii români şi ru­gată să-şi ticluiască propria lege! Aşa cum s-a întâm­plat în anul 2013 (Legea Specială Roşia Mon­tană). Nicăieri în lume nu se întâmplă o astfel de bă­taie de joc! De aceea, guvernul României pare o gru­pare de amatori, aduşi cu forţa la Palatul Vic­toria. Tar­torul, încruntatul Tudose, ridică din umeri şi lasă "cu­noscătorii" să-şi facă treaba. Dacă-l întrebi, jură că este român. Şi acceptă ca o firmă străină, ca "Euro San Mining", să exploateze la Ro­vina, aur şi cupru, fără participarea sta­tu­lui. Cu aşa români la putere, ţara porneşte la vale pen­tru totdeauna. Organizaţiile eco­­logiste au ieşit din nou la luptă pentru salvarea Roşiei Mon­tane! Angajamentele patrio­tice ale PSD sunt căl­cate în picioare, de acelaşi partid antinaţional. O toam­nă grea, în care politicieni ca Dragnea şi Tă­ri­ceanu ame­ninţă din nou istoria milenară a Apu­senilor. Or fi luat oare cunoştinţă de ea, în strădania lor intelec­tua­lă?