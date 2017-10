Mă numesc Nuşa şi vin la dvs. cu o întrebare pentru fiul meu, care s-a îmbolnăvit de leucemie mieloidă acută. A fost internat la un spital din Roma. A făcut o şedinţă de 7 zile de chimiote­ra­pie, alta de 5 zile şi alte 4 scurte, de 3 zile. Din mo­mentul externării este în regresie. Sângele este normal. Leucocitele, în jur de 7000/ul. Vă rog din suflet, dacă ştie cineva un tratament naturist pentru această boală să mi-l comunice şi mie, prin inter­mediul dvs. Sunt disperată! Vă mulţumesc şi aş­tept răspunsuri de la cititori sau medici homeo­paţi.Mă numesc Eduard, am 52 de ani şi locuiesc în Germania. De curând am primit diagnosticul de cancer la amigdale. Tumora este în fază inci­pientă, s-a instalat doar la nivelul amigdalei drepte. Urmează cât de repede să mi se extirpe ambele amig­dale. Medicul care a stabilit diag­nos­ticul m-a informat că după elimi­narea amigdalelor vor urma şedinţe de chimioterapie şi radioterapie. Sunt aceste terapii indicate? Pot să aibă efecte nefaste asupra organis­mului? Există alternativă naturistă? Vă mulţumesc anticipat şi vă rog să-mi daţi răs­punsuri la întrebări.Mă numesc Alina Cernea, am 40 de ani şi am fost operată în iulie, 2017, de cancer mamar în stadiu incipient. Urmează radioterapia şi apoi un tratament cu Tamoxifen pe o perioadă de 5 ani. Vă rog să mă ajutaţi cu sfaturi, contacte ale unor medici care au tratat cu succes această problemă. Vă mulţumesc din suflet!Mi s-a pus diagnosticul de diplopie, fără prea multe explicaţii şi fără tratament. Aş dori foarte mult să aflu care sunt cauzele acestei boli, dacă există un tratament, ce riscuri există dacă nu mă tratez etc. Cu mulţumiri,Dragilor Aşi, vă citesc de mult timp, am folosit unele tratamente publicate în minunata dvs. revistă, îmi sunteţi dragi pentru ceea ce faceţi şi vă mulţumesc. Vă rog să-mi publicaţi şi mie rugămintea. Am o nepoţică de 4 ani şi cinci luni. De un an, urinează foarte des. Uneori, din 5 în 5 minute (10-20 ml). Părinţii au făcut analiza uri­nei la diferite labora­toa­re, dar nu s-a găsit nicio infecţie. Au fost consul­taţi mai mulţi medici, care spun că are o dis­funcţie, adică după o eliminare insuficientă, uretra se contractă şi nu poate elimina toată can­titatea de urină care este în vezică. Medicii spun că după un timp se va regla, dar a trecut un an şi situaţia este aceeaşi. Când mergem în oraş sau în parcul de joacă este un chin pentru ea, tot timpul cere să urineze. Rog din suflet pe bunii cititori ai revistei să mă ajute cu un tratament.În primul rând, vreau să vă spun că vă ur­măresc de la prima apariţie a revistei şi vă felicit, vă mulţumesc pentru tot ceea ce realizaţi. Am 53 de ani şi acum trei ani, după nume­roase investigaţii, am fost diagnos­ticată cu o boală rară, despre care nu se prea ştie nimic. Doctorii au ridicat neputincioşi din umeri. Boala se nu­meşte sindromul unghiilor galbene (boala unghiilor galbene). Nu mi s-a recomandat niciun tratament. Sper ca prin intermediul dvs. să aflu detalii despre această boală şi, poate, sfaturi pentru vindecarea ei. Vă mulţumesc anticipat pentru ajutorul acordat şi vă doresc numai bine!Vă rog, ajutaţi-mă şi pe mine! Am mari pro­bleme cu mâna dreaptă, care îmi amorţeşte mereu, fie zi sau noapte, în orice poziţie. Amorţeala e dureroasă şi persistă. Ce să fac? Cu mul­ţumiri,În luna decembrie 2016, am fost operat de hernie de disc (L4-L5). Am fost externat cu diagnosticul de sciatică paralizantă, spe gradul 3. Deşi au trecut 8 luni de la operaţie, timp în care am urmat diverse proceduri de recuperare, pares­teziile (amorţelile) la labă, gleznă şi tibia picio­rului drept continuă să persiste şi să-mi creeze mari probleme la mers, dar şi un disconfort psihic. Vă rog să-mi daţi un sfat medical sau de orice natură, care m-ar putea ajuta în problema mea de sănătate. Sincere mul­ţumiri,Caut un tratament pentru du­reri de picioare, de la pulpe în jos. Nu mai pot să merg, vă rog, dacă aveţi vreo îndrumare şi pen­tru mine, să mi-o transmiteţi.Vă rog, de asemenea, dacă cunoaşteţi un preot cu har, să-mi transmiteţi numele şi adresa, cu nr. de telefon. Vreau să dau un aca­tist pentru sănătatea şi căsăto­ria unui nepot, pentru că nu gă­sesc nicio soluţie. Vă mulţumesc!