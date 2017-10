Am aflat despre dânsa dintr-un articol publicat în "Formula AS" (nr. 782/2009), am căutat-o şi rezultatele au fost peste aşteptări. Crizele de ne­vral­­gie au început în mai 2009, şi constau în dureri insuportabile, stări con­tinue de leşin, in­som­nii, din cauza durerilor, şi ame­ţeli permanente. Viaţa mea a devenit o luptă continuă cu crizele, care durau de la câteva ore la câteva zile. La scurt timp du­pă apariţia nevralgiei de trigemen, m-am îmbol­năvit şi de ne­vralgie Arnold. În fiecare zi starea mea se agrava. Am fost la mai multe clinici de neu­rologie din Cluj şi mi-am făcut toate analizele posibile. Diag­nosticul a fost acelaşi: nevralgie de trigemen cu crize bilate­rale, atât pe dreapta cât şi pe stânga. Ast­fel, am urmat un tratament cu Car­bama­zepină (Ta­ver), dar rezul­tatele nu au fost de­loc cele aşteptate. Pe lângă faptul că aveam dure­rile la fel de intense, am început să îmi pierd pute­rea de concen­trare şi aveam o stare perma­nentă de obo­seală. După două săptămâni de la înce­pe­rea trata­men­tului d-nei dr. Pi­roşca, crizele de ne­vral­gie de trigemen, nevral­gie Arnold şi ame­ţelile au dis­părut complet, iar spre sfâr­şitul trata­mentului, du­re­rile erau doar o amintire ne­plă­cută. Precizez că a fost un tra­tament nedureros, fără efecte ad­verse, după care m-am simţit plină de viaţă şi de energie.Doresc să-i mulţumesc din tot sufletul d-nei dr. San­da Piroşca, un medic de înalt profesionalism şi o persoană specială, care se dedică pacienţilor. La re­comand tuturor celor care suferă de această boală cumplită să-şi acorde o şansă la vindecare şi să urme­ze tratamentul d-nei dr. Sanda Piroşca. Mul­ţumesc şi colectivului revistei "Formula AS", pentru informa­ţiile şi articolele de excepţie pe care le publică.