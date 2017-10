Eu sufăr de rinichi de la vârsta de 18 ani (acum am 60), şi abia în urmă cu 25 de ani am aflat secre­tul combaterii infecţiilor urinare, care mă supărau mereu. Am avut pielonefrită, infecţii cu colibacili şi cu proteus, şi cu toate tratamentele medicamen­toase nu reuşeam să scap de ele. În afară de trata­mentele cu antibiotice - conform antibiogramei - este absolut necesară o igienă alimentară de care să ţineţi seama toată viaţa. Nu se mănâncă supă sau ciorbă de carne, lapte dulce, frişcă, smântână, ou moale (fiind medii favorabile dezvoltării acestor microbi). La începutul tratamentului cu antibiotice, timp de 7 zile, se beau (zi şi noapte): 3 litri de ceai de muşeţel (infuzie) + 2 kg fructe/zi, pentru spăla­rea aparatului urinar şi schimbarea pH-ului în sco­pul răririi microbilor şi crearea unui mediu nefavo­rabil dezvoltării lor. După această perioadă se bea în continuare - tot timpul - între 1,5-2 litri ceai diuretic pe zi, amestecat cu muşeţel. Se bea fără zahăr (nu se mănâncă cu pâine). Important este ca urina să fie mereu diluată. Vă doresc răbdare şi sănătate!Folosiţi medicamentul Redigest, asociat cu un regim alimentar adecvat. Purificaţi-i băieţelului dvs. organismul cu ajutorul regimului Oshava (nu­mai cereale fierte), publicat în F. AS cu mai multe reţete. În plus, apa care se bea trebuie dezinfectată, punându-se în ea un obiect de argint.Următoarele tratamente naturiste aju­tă la micşo­rarea şi eliminarea tumori­lor de tip gliom, benigne sau maligne:* Dieta Budwig împotriva tumorilor - pe site-ul Institutului Budwig puteţi citi că dieta lor a vindecat mulţi oameni de tumori la creier. Trebuie să o urmaţi 3 luni. Ajută corpul să distrugă tumorile, prin metoda oxigenării celulelor.* Uleiul CBD - este un extract din planta cannabis. Nu are efecte halucino­gene, este scump din păcate, dar este natural şi ajută la micşorarea tumorilor şi în crizele de epilepsie.Mai multe detalii pe: http://cbdshop.ro* Turmeric (curcuma) - este un bun antiinfla­mator. Eu fac dimineaţa un sos cu o linguriţă de curcuma, o treime de linguriţă piper negru şi două linguriţe de ulei de in şi îl pun pe ouă, pe o salată sau pe orice mâncare.* Lămâie cu bicarbonat de sodiu. Eu dau pe răzătoare, de seara, coaja unei lămâi (neapărat bio), o fierb un minut într-un litru de apă, o las la macerat peste noapte, dimineaţa storc zeama de la lămâie, o strecor, adaug o linguriţă de bicarbonat. Această limonadă o beau peste zi.* Chlorella - elimină metalele grele din corp. Luaţi o linguriţă de chlorella pusă în suc natural sau în limonadă, o să vedeţi ce clară aveţi mintea apoi. Creşteţi la două lin­guriţe pe zi. Metalele grele din or­ganism duc la formarea tumorilor.Vă recomand insistent să renun­taţi la gluten (pâine, paste, prăji­turi) şi la zahărul procesat, care sunt surse de inflamaţii. Polenul crud de albine este foarte bun.* Dacă folosiţi vopsea de păr, renunţaţi imediat şi definitiv la ea. Eu am folosit 10 ani vopsea pentru păr blond, şi a ajutat la formarea tumorilor. Pielea capului absoarbe 70% din ce punem pe ea. De ase­menea, nu mai curăţaţi cu nimic toxic în casă: clor, Cif, doar cu oţet, bicarbonat şi lămâie. E şi mai ieftin aşa.* Dacă aveţi plombe de amalgam, din acelea argintii, reţineţi că ele conţin mercur şi sunt toxice pentru creier. Încercaţi să le înlocuiţi, la un dentist bun.* Uleiurile esenţiale pe mine mă ajută foarte mult. Uleiul esenţial de tămâie şi de rozmarin au efect excelent. Masaţi-vă capul cu ele, dimineaţa.Cu respect,În curând voi împlini 40 de ani, iar de la 36 de ani sunt pensionată de boală, fiind într-o situaţie asemănătoare cu a dvs. (am suferit o operaţie cere­brală pentru neurinom acustic). În urma inter­venţiei, am rămas cu o uşoară pareză facială dreaptă şi mi-am pierdut auzul pe partea dreaptă, având nervul mort. Acum mă simt bine, atât cât se poate, cu cele două afecţiuni. Sfatul meu este să faceţi urgent un control de specialitate amănunţit (tomo­gra­fie), ca să mai salvaţi ceea ce se poate salva. Mie, dacă nu mă plim­bam pe la multe cabinete medicale degeaba şi dacă mă duceam la spital la timpul po­trivit, mi s-ar fi putut salva auzul. Dar aşa... Am avut o tumoră mică, pe care am purtat-o mult timp. Simptomele erau cam la fel ca ale dvs. Vă doresc mult curaj, succes şi Dumnezeu să vă ajute.Doamnă Mioara, problema pe care o aveţi cu fiul are o rezolvare. În "Asul Verde" din iulie, 2017, la rubrica Antologia Leacurilor de Sănătate, este o reţetă amplă contra bruxis­mului. În cazul că vă lip­seş­te numărul respectiv, eu o reproduc integral: "Bru­xis­mul este o tulburare mani­festată prin strângerea, fre­carea involuntară a dinţilor în timpul somnului, cu un scrâşnit intens şi zgomotos. Specialiştii au stabilit că bruxismul are la bază stre­sul, frica, spaima, încăr­cătura emoţională, frus­trările, personalitatea agre­sivă; aliniamentul inco­rect al dinţilor; suferinţele inter­ne. Netratat la timp, bruxis­mul duce la adân­cirea stării de stres, depre­sie, insom­nie; pierderea dinţilor, ma­xilar înţepenit, du­rere cronică de dinţi; du­reri de cap şi de urechi, infecţii.Pentru tratarea bruxismului se începe cu înlă­turarea stresului şi a tot ce presupune emoţii nega­tive, certuri, frică, spaimă etc. Asiguraţi o atmo­sferă de calm, încredere, optimism. Faceţi sport, plimbări în aer liber, participaţi la acţiuni recreative, de rela­xare. Seara, înainte de culcare, aplicaţi pe faţă o compresă călduţă.Apelaţi la un doctor stomatolog, pentru un con­sult de specialitate şi, totodată, pentru a realiza un dispozitiv tip gutieră, personalizat, care împiedică scrâşnitul din dinţi în timpul somnului (sau ziua). Nu folosiţi improvizaţii, pentru că reprezintă un pericol.Earl Mindell, în "Biblia vitaminelor", preci­zează că pentru scrâşnitul din dinţi se impune un tratament cu multiminerale şi multivitamine care să conţină calciu, magneziu, fier, seleniu, vita­minele C, E, alături de celelalte minerale şi vita­mine, conform prospectului, precum şi Vitamina B Complex Forte, pentru a elimina starea de stres. Cereţi sfatul medicului şi al farmacistului privind durata tratamentului".Cu aleasă preţuire pentru revista "Formula AS" şi minunatul ei colectiv,