Prinţesica este o pisicuţă dulce şi sfioasă, în vârstă de aproximativ un an. Fusese aban­donată în apropierea blocului în care locuiesc, am hrănit-o timp de câteva zile, apoi a prins curaj, s-a lăsat mângâiată şi într-o zi n-am mai putut rezista şi am luat-o în casă. Mai am câteva pisicuţe acasă, tot aşa, salvate ca şi Prinţe­sica, din stradă, dar nu o pot ţine prea mult timp, căci nu se înţelege cu celelalte fe­line ale mele. Are carnet de sănătate, este depa­razitată intern şi extern, vac­cinată şi sterilizată. O ofer spre adopţie numai cu contract şi doar pentru apar­tament. Tel. 0744/44.06.04, e-mail: georgianaflorescu98@gmail.com

Cinci pisoiaşi în vârstă de o lună şi jumătate au nevoie disperată de fa­milii care să-i adopte. Ei le vor înfru­museţa viaţa; sunt so­ciabile cu orice alt animăluţ. Tel. 0737/46.73.20

Doi motănei, cu blăniţa albă pre­sărată cu pete negre, şi o fetiţă albă, toţi cu vârsta de 3 luni şi jumătate, frumoşi şi jucăuşi, sunt daţi spre adopţie în Bucureşti. BETY (Tel. 0763/60.76.36)

Cine vrea să adopte o pisicuţă în vârstă de 2 luni, cu blăniţa foarte frumos colorată? Este educată la tăviţă, tandră, cu carnet de sănătate, vac­cinată şi deparazitată - numai pentru apar­tament, în Bucu­­reşti. D-na CONSTANŢA (Tel. 0799/95.24.94, 0723/01.47.44)

Cine doreşte pe unul dintre cei trei căţeluşi pe care îi am, două fetiţe (una cu blăniţa albă cu bej, cealaltă cu blăniţa maro) şi un băiat cu blăniţa albă cu bej - în vârstă de 2 luni, cu blă­niţa cu păr scurt - jucăuşi, sociabili, inteligenţi, nepretenţioşi la mâncare, deparazitaţi (asigur transportul, dacă este cazul, şi în Bucureşti, şi în Buzău). ANA MARIA - Bucureşti (Tel. 0727/43.69.44)

Metis de Brac în vârstă de 3 luni, fără co­diţă, isteţ foc, ascultător, ideal pentru compa­nie şi paza unei proprietăţi abia aşteaptă să fie adoptat şi iubit. D-l FLORESCU - Bucu­reşti (Tel. 0723/46.32.34)

Caut stăpân responsabil care să adopte pentru Bucureşti sau Il­fov un căţeluş metis de Pinscher, de talie mică (8 kg), în vârstă de un an şi jumătate, foarte frumos, sociabil, se înţelege bine cu pisicile ca şi cu alţi căţei de talie mică. Este castrat, vaccinat şi microcipat. ELENA (Tel. 0746/02.25.08, 0799/95.24.94)

Lucky îşi caută stăpâni! Este metis de Collie, are talie mare, are doi ani şi un aspect nobil şi impunător. Este castrat, vaccinat şi mi­cro­cipat, sociabil cu oamenii şi ar fi foarte bun pentru paza unei curţi (este oferit numai pentru Bucureşti sau Ilfov). D-na PETRESCU (Tel. 0723/01.47.44, 0799/95.24.94)