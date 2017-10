Aşa se explică de ce, ori de câte ori întâlneşti în viaţă obstacole care ţi se par de netrecut, se trezeşte impulsul în­toar­cerii. Probabil astfel s-a întâmplat şi cu mine, după pensionare. Singurul "proiect" ce mi s-a părut viabil a fost să revin în satul uitat de lume, la tivul de sus al ţării, ajurat de apele Prutului, şi să redescopăr mi­ra­colul vieţii rurale, straşnic dirijat de anotimpuri. Am în­cropit, deloc uşor, o gos­po­dărie lângă fântâna să­pată de tata înainte să plece pe frontul morţii de la Ode­ssa, am plantat pomi şi viţă-de-vie, am rânduit cu sfoa­ră stra­tu­rile cu legume şi cele cu flori. Au urmat vie­ţui­toarele lăsate de Dumnezeu să-l însoţească pe om: găini, raţe, porci, miei, o căţeluşă tandră şi ju­căuşă - Rita. Nu era puţin de lucru, nu era confortul urban tocmai abandonat, dar aveam sufletul plin.Credeam că am tot ce-mi trebuie. Până într-o di­­mi­neaţă, când am simţit că-s "filată" dintr-o sti­vă de lem­ne. Două ghemotoace tigrate alb cu gri, cu lăbuţe şi botic imaculate, trimiteau fas­ci­cu­le de curiozitate du­pă mine. M-am apropiat. S-au ascuns. Am repetat de­mersul. Inutil. Mai târziu, le-am adus de mâncare şi mi-am văzut de treabă. La revenire, farfuria stră­lu­cea, spălată de limbu­ţele aspre. Însemna "săru-mâ­na pentru masă". Ne-am mai jucat de-a v-aţi ascun­se­lea câteva zile, după care am dat un verdict: dacă vor să le fie bine, să intre în casă. De nu, să rămână cu neamul lor pisicesc din sat.La o săptămână, unul din exemplare îmi ins­pec­ta bu­cătăria, cu coada ridicată antenă. Amu­şina sub pat, lân­gă dulapul cu mâncare, pe pat, pe sobă. Şi torcea ca o filatură în vârf de pro­duc­ţie. Am prins-o, m-am con­vins ce este şi am bo­te­zat-o Isaura. Pentru că era fru­moa­să, iubitoare, şi crescuse la voia întâm­plării, ca şi roaba din filmul evocat. Din ziua aceea, nu ne-am mai despărţit. În grădină, când pliveam straturile, Isaura culegea gâze şi mânca iarbă; când in­­tram în ocolul păsă­rilor, era printre pi­cioa­rele mele, iri­tând cloştile care-şi apărau pro­ge­niturile; mer­­geam la o vecină după lapte, mă însoţea şi aş­tep­ta la uşă, să vin cu bunătatea din care ştia că-şi pri­meş­te por­ţia; când mă odihneam la prânz, se întindea con­ştiincioasă să-mi încălzească spatele. Şi torcea, torcea mii de caiere de lână.A venit toamna şi eu trebuia să mă întorc la oraş. Ce să mă fac cu Isaura? Am rânduit ba­ga­jele în maşină, căutând un răspuns. Când să intru la volan, domnişoara stătea întinsă pe pedalele maşinii. Mi­nune! A fost şofer într-o altă viaţă? Nu putea fi re­fuzată. Am adus-o în apartament şi mă pregăteam să începem tevatura "instrucţiei de front". N-a fost ne­voie. A inspectat casa, a văzut unde-i baia şi a hotărât că i se potriveşte şi ei, de toaletă. Un fotoliu i-a de­ve­nit pat. Uneori, când o chemau razele de soare, stă­tea pe pervazul fe­restrei şi-i număra pe copiii aflaţi la zbenguială, în zăpadă.Primăvara am plecat, cu arme, bagaje şi pi­sică, la ţa­ră. Dar când a constatat Isaura invazia neamului şo­ri­cesc, s-a apucat de vânătoare cu disperare. Nu-i mân­ca. Îi prindea şi mi-i stivuia în faţa uşii. Să-i văd şi s-o laud. În casă, la somn, a venit după două săp­tămâni, după ce m-a lăsat fără urmă de chiţ. Îmi era dragă Isaura-navetista: iarna la oraş, vara la ţară. Aş­teptam să facă pui­şori. Sigur i-ar fi moştenit tan­dre­ţea şi vrednicia. Dar n-a fost. Într-al patrulea an de convieţuire, vara, pisica mea a dispărut. Degeaba am căutat-o disperată. Iarna, am plecat la bloc cu cea mai apăsătoare tristeţe. Dar şi cu o speranţă: la pri­măvară, o voi găsi acasă. N-am găsit-o.De dorul ei, am adus din sat un pui de pisică. Dar, după nici o săptămână, a dispărut. Ce se întâmplă, oare? Mi-am adus alt pui. Nu promitea să aibă in­te­ligenţa regretatei, dar pisică tot era pe lângă casă. Pâ­nă într-o zi, la prânz, când m-am întors din gră­dină să mă odihnesc. Am lăsat uşile deschise. Noul meu colocatar, pisoiaşul (încă nu-i găsisem nume), se juca la picioarele patului, amuzându-mă. Şi, dintr-odată, în prag, a apărut: "Isaura, Isaura, hai vino", i-am zis. "Dacă ai şti ce te caut! Hai, aici, în pat!". Isaura, însă, a ră­mas nemişcată. Privea din prag, pe rând, la mine şi la pisoi. O surprinsese tabloul "de fa­milie". Avea atâta ură în priviri... Şi atâta re­proş... Am tăcut, vinovată. Ea a cumpănit câteva clipe, apoi s-a repezit la mogâldeaţă, a înşfăcat-o de gât şi pe aici ţi-e drumul! A ieşit ca un glonţ din ţeava puştii, cu prada în gură. M-am ridicat să văd care-i era sen­tin­ţa. Zvârluga de Isaura a traversat curtea în dia­go­na­lă, a sărit gardul cu încărcătură cu tot şi a intrat în­tr-un lan de porumb. Nu le-am mai văzut niciodată. Isa­ura mi-a dat o aspră lecţie de fidelitate, după care a plecat fără întoarcere. Nu mi-am mai luat niciodată pisică. Locul din sufletul meu rămâne veşnic ocupat. De Isaura.