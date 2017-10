* Nu vă atingeţi niciodată obra­zul înainte de a vă fi spălat pe mâini.* Spălaţi-vă în fiecare seară pe faţă cu apă şi săpun. În apă dizolvaţi o linguriţă de acid boric.* Folosiţi numai creme BUNE, de marcă, chiar dacă sunt mai scumpe.* Întrebuinţaţi numai farduri de CALITATE. Cele ieftine contribuie la degradarea rapidă a tenului.Obrazul trebuie tratat la fel ca stomacul, adică să i se dea substan­ţele de care are nevoie. Nu există un re­gim special, dar fiecare femeie, prin îndelungă obser­vaţie, ştie ce îi face bine obrazului şi ce nu.* Amestecaţi bine un gălbenuş de ou cu 2 linguriţe de ulei de măsline, până obţineţi o maioneză. Aplicaţi-o pe obraz, lăsaţi să acţio­neze 5 minute, apoi clătiţi-vă faţa cu apă călduţă, în care dizolvaţi puţin bicarbonat de sodiu.* Trei albuşuri de ou bătute spu­mă, împreună cu zeama unei jumă­tăţi de lămâie, se amestecă cu o ju­mă­tate de litru de alcool de 70 de gra­de. Loţiunea se păstrează multă vreme la frigider. Se aplică pe un tampon şi se şterge faţa zilnic, di­mineaţa şi seara.După curăţirea obrazului este bine să procedaţi astfel:* Aplicaţi pe obraz pulpa unui fruct bine copt şi zdro­bit: piersică, boabe de struguri, miez de pepene, por­tocală etc. Ele pot fi folosite şi stoarse, în cazul aces­ta, zea­ma poate fi lăsată pe faţă şi peste noapte. Dimineaţa, spă­laţi-vă bine obrazul cu apă călduţă sau, dacă aveţi porii dilataţi, clătiţi-vă cu lapte nefiert.* Masaţi-vă obrazul. Unul dintre lucrurile prin­ci­pale pentru evitarea ridurilor este întreţinerea unei bune circulaţii a sângelui. Masaţi-vă pielea până la înro­şire. Dacă este aşa de îmbâcsită încât nu se înroşeşte, în­trebuinţaţi un mijloc "eroic": perierea. Umeziţi-vă fa­ţa. Apoi, cu o perie - nici prea moale, nici prea tare - masaţi-vă obrazul 5 minute.Beţi zilnic 1-2 litri de apă plată sau de ceaiuri de plante. Con­sumul in­su­fici­ent de lichide usucă pielea şi îi gră­beşte îm­bă­trânirea.Somnul suficient este un factor im­portant pentru o piele sănătoasă şi tânără. Somnul dinainte de miezul nopţii este cel mai odihnitor şi mai sănătos! Obligatoriu, 8 ore!Starea de bucurie şi de fericire sti­mulează producerea endorfinelor care vă întineresc şi vă fac mai atră­gătoare. Creaţi-vă cât mai multe mo­mente fericite, bucuraţi-vă de toa­­te detaliile frumoase ale vieţii.Alimentele bo­gate în vitamine - merele, iaur­tul slab, arahidele ne­să­rate etc. - conţin pectină, acid sili­cic şi biotină, care întă­resc ţesutul conjunc­tiv şi re­gu­larizează umidita­tea pielii.Nu mai încălziţi camera în care dormiţi, lăsaţi fereastra deschisă pe timpul nopţii sau aerisiţi bine încă­perea înainte de culcare. Evitaţi ca­merele supraîncălzite (20 de grade sunt suficiente).Băile prea fier­binţi şi duşul pre­lungit distrug pelicula protec­toa­­re a pielii, ast­­fel că pielea are ten­dinţa de uscare prematură.Reziduurile şi toxinele acumulate în intestin sunt adeseori cauza indis­po­zi­ţiilor, a constipaţiei, a pielii cu impurităţi. Curele cu apă plată sau cu ceaiuri de plante ţinute în zi­lele cu lună nouă pot ajuta la fixarea şi apoi la eli­mi­narea toxinelor din or­ganism.