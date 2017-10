Cu colegii din "Vama"

Un rol "mănuşă" - antrenor la Vocea României

Pe scena Festivalului Untold - Cluj

- Mă bucur că ai sesizat titlul! De obicei, eu dădeam nume albumelor folosind unul dintre titlurile pieselor de pe ele. Nu mă complicam prea mult. Aşa a fost cu "Nu am chef azi", cu "Vama Veche" etc. De data asta, partea de video este realizată şi ea în stră­inătate şi, când am început să fac descrierile cân­tecelor, pentru ca oamenii de acolo să în­ţeleagă ce-am vrut cu melodiile alea, m-am uitat la toate cele do­uăsprezece piese şi m-am întrebat: "Ce le leagă?". Şi-atunci am rea­lizat că e vor­ba de zbu­ciumul u­nui om sau al unor oameni de a se autoanaliza, în vederea ideii că ar putea să devină mai bun sau mai buni. Asta fiind, de fapt, problema noastră majoră, când ajungem pe la mijlocul vieţii şi începem să ne punem întrebări mai mari: "Care e treaba cu noi pe pământ?", "De ce am venit?", "Ce-am făcut până acum?". Or, albumul ăsta face şi el parte din încercarea noastră, a celor din Vama, de a deveni mai buni şi la nivel uman. Muzical, e clar că suntem mai buni. Asta e o certitudine, mai ales după ce am lucrat cu acest nou producător, James Lewis, un englez din Liverpool, şcolit la Institutul de Ingineri de Sunet al lui Paul McCartney. Am înţeles nişte metode, un proces care ne poate ajuta mult în muzică. Ca oameni... nu ştiu dacă suntem mai buni. Am depistat noi nişte clenciuri ale vieţii, da' asta nu înseamnă că şi ştim a le aplica. Uite, de pildă, am o piesă "A better man for you" ("Un om mai bun pentru tine"), pe care am scris-o cu gândul la fiul meu mai mare, Ivan. În clipa în care devii tată, încerci să fii mai bun. Măcar în raport cu copilul. Sau: am o altă piesă, în care am mers pe ideea că o dragoste solidă ar trebui să aibă o parte raţională şi o parte emo­ţională, foarte puternice amândouă, pentru că raţiunea are nevoie de emoţie, dar şi emoţia are nevoie de raţiune. Numai aşa poţi să te echilibrezi şi din relaţia aia să iasă ceva bun, nu să te arunci ca berbecul cu coarnele înainte şi să nu pricepi ce ţi se întâmplă. Sau: am o melodie în care vorbesc despre momentul în care o relaţie se află într-un impas atât de mare, încât cele două personaje au ajuns, practic, două fantome care bântuie prin casă, fantomele unui război care nu ştim când începe şi când se termină, iar "locul" ăsta, în care au ajuns, e un fel de no man's land (o situaţie în care nu mai există reguli, pe care nimeni nu o în­ţelege şi nu o controlează). Sau: am scris un cân­tec despre două destine paralele, povestea unei femei închise într-o "cuşcă" de un om foarte bogat şi po­vestea unei prostituate. Cum se vede lumea din pers­pectiva fiecăreia? Prostituata vrea ce are pri­zoniera, prizoniera ar vrea măcar libertatea de de­ci­zie a prostituatei. Dar amândouă încearcă să ajun­gă într-un "loc" mai bun. Înţelegi? De-asta, până la urmă, am botezat al­bumul "Better".- La un moment dat, am avut o dis­cu­ţie cu managerul nos­tru, Carina Sa­va, şi i-am spus că, dacă vrem să ieşim pe piaţa din străină­tate, nu pu­tem fără un pro­­du­­cător. Ne era ne­­cesar cineva ca­re să-şi asume leader­ship-ul muzical, pen­tru că, în trupa noas­tră, nimeni nu poate să conducă pe ni­meni. Aşa că am în­ceput o cău­tare lun­gă, lun­gă, lungă... până să fim acceptaţi. Trea­­ba cu produ­cătorii este că nu oricine poate lucra cu oricine. Un producător, chiar şi unul tânăr, trebuie să-şi aleagă cu atenţie trupele, că orice colaborare e trecută în portofoliu şi îl poate afecta. Nu e că vine Gigi de la Ghimpaţi, care are un milion de euro, şi vrea să facă şi el un disc. Şi dacă ai bani, ce? Problema se pune că, dacă Gigi n-are talent, valoarea portofoliului scade. Deci producătorul nu-l acceptă, cu toţi banii lui. Bine, la noi, refuzurile - că ne-au refuzat mulţi - n-au fost pe principiul lipsei de talent, ci pentru că, pur şi simplu, produ­cătorii ăia nu erau interesaţi de materialul nostru. Până la urmă, ne-am întâlnit cu James Lewis, care probabil că a fost interesat şi de partea financiară, dar, în primul rând, a văzut în noi şi-n materialul nostru un filon pe care să-l dezvolte.- Da, ne-am potrivit bine. Întâi am făcut o pro­bă: cinci zile ne-am dus la el, în Anglia, şi am lucrat la piesa "Memories now" ("Amintiri acum"). După ce am văzut cum a ieşit cântecul ăsta, ne-am hotărât să facem tot albumul împreună, ceea ce a însemnat că am lucrat încă două luni, dar aici, în România. Şi James a fost "regizorul trupei de actori" (meta­foric vorbind). Ştii cum e? S-a adunat o trupă de actori, n-au regizor, lucrează şi ei nişte texte, le repetă cum pot, fiecare zice "eu aici aş face aşa", se mai ceartă, se mai împacă şi, la sfârşitul zilei, iese o însăilare. Apoi vine un regizor, se aşază în sală şi spune: "Decorul e urât, hai să facem ceva mai minimal, să rămânem, de pildă, doar cu un pa­nou alb. Tu, Laurenţiu, eşti prea tare pe monologul ăla. Trebuie să mai topeşti. Nu-mi place deloc scena dintre voi, fetelor. Hai să găsim o altă soluţie, pentru că nu despre asta e piesa". Regizorul aduce viziunea. Aşa a făcut şi James. Producătorii ăştia din străinătate vin cu această justă măsură, generată de educaţia lor muzicală, care e senzaţională, în sensul că e echilibrată.- Lansarea albumului în România s-a făcut pe 12 septembrie. Problema este că noi n-am gandit discul ăsta pentru România, dar ne-am dori să avem parte de recu­noaş­tere şi aici. Acum îmi dau seama cât de greu e pentru artiştii ca­re sunt re­cunoscuţi afară, dar pe care ro­mânii nu dau doi bani! Uite, pri­mele două pie­se - "Ghosts at war" ("Fantome în răz­boi") şi "Me­­mo­ries now" - n-au fost pri­mite spec­taculos de publicul româ­nesc, în schimb, toţi străinii care le-au auzit au spus că sunt ex­traordinare. Ne aşteptam ca, de­ja, până prin 5-6 septembrie, să facă măcar un milion de vizualizări, dar ele abia ajun­seseră pe la două sute de mii fiecare. Sincer, chestia asta ne-a afectat, ne-a dat puţin în spate, deşi noi tot timpul ne-am zis că nu facem discul ăsta pentru aici, că vrem să mergem să cântăm şi-n Bulgaria, ca să-l promovăm - că, în fond, de-asta l-am şi făcut în engleză, ca să ieşim cu munca noastră şi în afara ţării. Mă bucur, totuşi, că am primit felicitări pentru versuri - pentru că toate sunt ale mele şi toate sunt făcute în opt săptămâni. Sunt trei mii şi ceva de cuvinte, cu sens şi rimă! Că una înseamnă trei mii de cuvinte în versuri şi alta în proză! Şi când te mai gândeşti că am compus versurile astea în doar opt săptămâni şi într-o limbă care nu e limba mea ma­ternă, eu zic că nu e puţin lucru. Muzica e împărţită: am şi eu câteva cântece, care sunt doar ale mele, dar majoritatea sunt colaborări Vama. Aşadar, ca să revin, în momentul de faţă facem eforturi susţinute să promovăm albumul în străinătate. Deocamdată, ceea ce avem bătut în cuie e un mini-turneu în Anglia - 25 octombrie în Londra, 26 octombrie în Manchester şi 28 octombrie în Glasgow. În Londra şi Manchester, deschiderea o să ne-o facă o trupă scoţiană destul de cunoscută, "Little Eye", iar noi o să cântăm în deschiderea lor în Glasgow. Avem ceva emoţii în privinţa mini-turneului ăsta, pentru că noi vom merge să cântăm în nişte cluburi bri­tanice, nu la comunităţile de români de-afară. Aşa ar fi fost simplu: oamenii ăia ne-ar fi ştiut, dar, în acelaşi timp, ar fi vrut să asculte "Nu am chef azi" şi "Vara asta". Sigur, la concertele astea vor veni şi români, dar ei ştiu că se va cânta un disc în engleză. În paralel, încercăm să fim prezenţi la toate showcase-urile de muzică de la diverse conferinţe europene, însă intrarea pe zona asta e foarte dificilă, pentru că te lupţi cu o concurenţă enormă. Nu e ca atunci când cânţi pop-dance. Inna, de pildă, a intrat pe o piaţă pe care, mai mult sau mai puţin, România a creat-o. Că e discutabilă din punct de vedere muzical... asta e altă poveste.- Da, pe 12 octombrie, la Sala Polivalentă. Însă şi concertul ăsta vrem să-l transformăm într-o carte de vizită a albumului, pe care să o fo­losim tot în afară: "Uite, dom­nule, ăştia suntem, asta putem să facem!"- Niciodată, până în toamna asta, eu nu mi-am dat seama de forţa show-ului. Abia acum, în 2017, am participat şi eu, pentru prima dată, la Ziua Presei, de la Pro TV, un eveniment în care postul îşi co­mu­nică grila de toamnă. Acolo, eu şi colegii mei, Lo­redana, Smiley şi Adi Despot, trebuia să ieşim şi să prezentăm emisiunea. Am ajuns la 11 şi-am crezut că stăm o jumătate de oră, urcăm pe scenă câteva mi­nute şi gata! Dar am tot stat şi-am tot aşteptat şi iar am stat şi iar am aşteptat... trecuseră ore! Din când în când, mai întrebam: "Da' noi când in­trăm?". Şi mi se răspundea: "Mai târziu, mai târ­ziu". Când, în sfârşit, ni s-a spus să mergem la sce­nă, am realizat că noi eram ultimele dintre vedetele Pro-ului deci, că emisiunea asta e cea mai impor­tantă pentru grila de toamnă, că ea e locomotiva postului şi că responsabilitatea producţiei faţă de rating e foarte mare, fiindcă "Vocea" dă trendul. Şi m-am speriat puţin! Pe principiul: când am ajuns eu să fac parte din cea mai tare emisiune din grila de toamnă a celui mai tare post TV? (râde) În ceea ce priveşte rolul de antrenor, propriu-zis, pe de o parte, deja a tre­cut destul timp, s-au legat nişte relaţii cu antrenorii rămaşi, iar pe Adi Despot, care a venit acum în echipă, îl cunosc de mulţi ani, deci, în ceea ce fac în emisiune, mă simt foarte confortabil. Pe de altă parte, lucrul cu con­cu­renţii şi modul în care con­duci vocile spre finală e o chestiune mereu nouă şi in­citantă, pentru că oamenii sunt mereu alţii, cu ca­rac­tere diferite, cu voci dife­rite, cu pregătiri dife­rite, aşadar, automat, sunt ferit de pericolul intrării în ru­tină, căci pentru fiecare în parte, dar şi pentru echipă, ca un întreg, trebuie să gă­sesc cele mai potrivite abor­­dări umane şi peda­go­gice. Concurenţii trebuie trataţi şi ca individualităţi, dar şi ca un lot, deci toţi trebuie pregătiţi foarte bine. Asta e credinţa mea: că, la "Vocea României", e esenţial să ai un lot bun şi momente excepţionale. Le şi spun concurenţilor mei: se poate să ieşiţi din con­curs, dar, dacă momentul vos­tru e senzaţional, el con­­tribuie la ideea că echi­pa noastră e foarte bună sau e favorită, ceea ce are un impact pozitiv asupra celor care rămân şi, până la urmă, asupra finalistului. De fapt - vezi! - întrea­ga echi­pă Tudor munceşte, pe parcursul emisiunii, pentru finalist.- În blind-uri, media de vârstă a echipei mele e de 21 de ani! Îţi dai seama? Con­curenţii sunt nişte copii, sunt foarte cruzi! De fapt, raportat la concu­ren­ţii din întrea­ga emi­siune, anul ăsta e anul cu cei mai mulţi tineri. Deci acum show-ul arată cel mai aproape de ceea ce trebuie el să fie de fapt. Pentru că oa­me­nii care vin la "Vo­cea" sunt de mai mul­te tipuri: unii sunt pro­fesionişti şi hâr­şâiţi - aşa cum a fost Cristina Bălan, cu care am şi câştigat -, alţii vin ca să se pro­moveze, pentru că, oricât stau în concurs, au parte de o expunere enor­mă, alţii sunt voci noi, sunt ăştia cruzi, de 16-17 ani, care vin pentru că le place show-ul şi vor să cânte, iar alţii caută doar o experienţă de viaţă - de pildă, vin oameni din multi­naţionale, care s-au săturat de ce fac la serviciu, sunt blazaţi şi vor să tră­iască ex­perienţa asta. Dar, repet, anul ăsta, mai mult decât oricând, concurenţii sunt puşti de 16-20 de ani, care or fi fost ei duşi de părinţi pe la festivalul Crizan­tema de Gheaţă, dar n-au experienţă reală, n-au nici tehnică vocală, sunt emoţionaţi... cum ziceam: sunt foarte cruzi.- În momentul ăsta, am în minte mai multe proiecte, dar nu ştiu de care să mă apuc mai curând. Sigur ştiu că voi începe ceva anul viitor, sigur sunt în discuţii cu nişte regizori, aşa, la modul general, şi sigur îmi doresc foarte mult să fac un text al lui Eric Bogosian, care se numeşte "Drinking in Ame­rica", şi o piesă de Neil LaBute, "In a forest, dark and deep", care n-a mai fost niciodată montată în Ro­mâ­nia. Deci nu mă văd într-un nou Coriolan (m-am retras de curând din proiectul "Coriolan", pe tex­tul lui William Shakespeare). Dar, mai ales după tot chinul ăsta cu muzica, am un chef nebun să joc! Deocamdată, continui cu "Tartuffe" şi cu "Coada", iar în rest o să mai vedem. Din punctul de vedere al teatrului, anul ăsta e, mai degrabă, unul de pregătiri.- Da, altfel nu ştiu cum rezistam, căci, pe lângă tot ce ţi-am povestit până acum, anul ăsta am avut şi foarte multe cântări. 2017 a fost foarte bun pentru noi, din punctul ăsta de vedere. Aşa că am fost vreo două săptămâni în Sardinia, unde am descoperit partea de nord, căci, în vizita anterioară, mă fami­lia­rizasem cu partea de sud. E o insulă pe care, de fapt, n-o cuprinzi nici măcar în două voiaje. Pro­ba­bil ai nevoie de vreo 6-7 incursiuni, ca să-ţi formezi o impresie de ansamblu fundamentată. După care, la începutul lui septembrie, am mai fost la munte, la noi, unde am făcut nişte trasee - am făcut Cheile Zănoagei, am făcut Piatra Arsă cu bicicletele... Ce regret este că vara asta n-am apucat să mă dau cu kite-ul la mare, cât de mult aş fi vrut. Poate mai ciu­pesc vreo zi-două acum, în toamnă, până nu se ră­ceşte de tot apa. Că mie nu-mi place să folosesc cos­tumul de neopren.- N-am avut vreme să stau să mă analizez prea mult, dar e clar că paternitatea, indiferent de vârstă, e o problemă pe care o iei de la zero, inclusiv raţional. Poţi să te pregăteşti tu oricât înainte, că realitatea e mereu diferită, te obligă să înveţi. Ceea ce e senzaţional! Adică, în ciuda tuturor greutăţilor enorme şi în ciuda tuturor obstacolelor extrem de mari pe care le aduce profesia asta, de părinte, ea e interesantă pentru om, fiindcă îi impune s-o ia de la zero cu el însuşi. Te lupţi cu pierderi, cu frustrări, chiar şi cu chinuri, dar bucuriile sunt fantastice şi compen­sează totul şi orice.