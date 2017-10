Din marea familie a cruciferelor, el este cel mai bogat în glucosinolaţi. Nişte substanţe care se trans­formă în molecule active în timpul di­gestiei şi con­tribuie la oprirea dezvoltării anu­mitor can­cere, dar şi a bacteriilor. Este şi una din­tre legu­mele cele mai bogate în vitamina C.Trebuie cumpărat cât mai proaspăt (tare, la pi­păit, şi de un verde viu) şi consumat cât mai repede, pentru a ne bucura de binefacerile sale. Trebuie fiert repede (să rămână crocant) pentru a evita distruge­rea enzimelor. Broccoli poate fi mâncat şi crud, ras peste salate.Cultivată de mii de ani în Asia, shiitake este numită şi "elixirul vieţii lungi". Bogată în anti­oxidanţi şi glucide, mult pre­ţuita ciupercă stimulează sis­temul imunitar, fiind utilizată chiar şi în timpul chimiote­ra­piilor, pentru a întări organismul.Ciupercile Shiitake nu se consumă crude, ci transformate în omlete, adăugate ca umpluturi în clătite sau preparate la cuptor. Se găsesc proaspete sau deshidratate, în supermarket.La fel ca toate legumele lacto-fer­mentate, varza murată este o mică bombă de probiotice, aceste bacterii bune, care au grijă de flora intestinală şi întăresc sistemul imuni­tar. Fermen­tarea sporeşte conţinutul de vitamina C al verzei, care favorizează activitatea globulelor albe, micii soldaţi ai sistemului imunitar.Este de preferat varza crudă, pentru că gătitul dis­truge o parte din atributele sale. Poate fi prepa­rată ca salată, împreună cu morcovi raşi şi nuci.O dată pe săptămână, în alter­nativă cu alte crucifere: varză albă şi roşie, varză de Bruxelles.Curcumina conţinută în curcuma protejează celulele de vătămările cauzate de radicalii liberi şi dinamizează răspunsurile organismului în momen­tul agresiunilor. Dincolo de atuurile sale anti-cancer, curcuma are grijă şi de intestine, di­minuează tul­burările digestive şi alungă gastro-enteritele.Singură, curcuma este greu asimilată, ea tre­buie asociată cu un corp gras, care să îi favo­rizeze absorbţia, şi cu piper negru, care îi po­tenţează efectele. La fel ca toate mirodeniile im­portate din ţări îndepărtate, este recomanda­bil să o cumpăraţi bio, pentru a fi siguri că este ferită de pesti­cide şi alţi po­luanţi. Curcu­ma se presară în vi­negrete, salate, so­­suri calde şi fe­luri gă­tite.Antioxidant, antimicrobian, anticancerigen şi anticolesterol, usturoiul este un su­per-aliment care şi-a de­mon­strat binefacerile în mul­te boli şi infecţii, graţie con­ţi­nutului său în compuşi sulfuraţi. În plus, acest anti­biotic natural ata­că doar bacteriile rele, fără să se atingă de cele bune.Gătitul distruge o parte din principiile acti­ve ale usturoiului, de aceea, cel mai bine este să îl consumaţi crud (între trei şi şase căţei pe zi) sau să îl adăugaţi în mâncăruri la sfârşitul gă­titului. Cei care îl digeră mai greu pot să îl taie în două, să-i scoată germenele şi să îl stri­vească, pentru a elibera moleculele sale bune. E bine să fie consumat în alternanţă cu ceapa şi prazul.Mierea este unul dintre cele mai bune remedii ale bunicii, în cazul infecţiilor respiratorii. Vita­mi­nele sale, polifenolii şi oli­go-ele­mentele acţionează si­ner­gic şi îi conferă proprietăţi cicatri­zan­te, antimicrobiene şi stimu­lante.Mierea nu trebuie încălzită, şi cel mai bine ar fi să fie consumată chiar în anul în care a fost recoltată. Mierea de tei şi de lavandă sunt cele mai puternice anti-bacteriene. Poate fi pusă în ceai, în salate de fructe, în limonade şi întinsă pe pâine. Dacă v-aţi îmbolnăvit, o in­fuzie din cimbru cu miere ajută foarte mult. Dar nu abuzaţi! Are multe calorii.Este bogată în flavonoizi, niş­te antioxidanţi care prote­jea­ză ce­lulele de radicalii liberi, care slă­besc or­ga­nismul şi îl fac mai vulnerabil în faţa in­fec­­ţiilor. Este, de ase­me­nea, o sursă bogată de vita­mi­na C, care sporeşte ab­sorb­ţia fierului, ate­nuea­ză obo­seala şi stimulează siste­mul imunitar. În plus, ea susţine funcţionarea ficatu­lui, respon­sabil cu de­to­xifierea orga­nis­mului.Se stoarce sucul într-un pahar cu apă sau se adau­gă peste salate şi peşte. Nu trebuie încăl­zită, pentru a-şi păstra vitamina C.Un kiwi acoperă toate nevoile cotidiene de vita­mina C, care acţionează pe toate fronturile: stimulea­ză apă­rarea imunitară, favorizează ab­sorbţia fierului, bun împotriva oboselii, favorizează cicatrizarea şi prote­jează celulele de radicalii liberi.Cel mai bine este să îl consumăm crud, pentru a nu dis­truge preţioasa vitamina C, sensibilă la căl­­du­ră. Se poate pune într-un suc, îm­preună cu alte fructe, într-o salată sau, pur şi sim­plu, tăiat în două şi mân­cat cu lin­guriţa. Se reco­man­dă unu sau două kiwi, de mai multe ori pe săp­tămână, în alternanţă cu porto­cale şi grepfruit.Buni pentru sistemul cardio-vascular, acizii Ome­ga-3 au, de asemenea, o acţiune anti-inflama­toa­re care previne numeroase boli. Sunt prezenţi în anumite uleiuri (de nucă) şi în toţi peştii graşi. Ome­ga 3 adu­ce, în plus, vita­mina D, rară în ali­mentaţie şi importantă pentru activarea sistemului imunitar.Sunt de preferat peştii graşi mai mici, precum macroul, sardinele sau heringul, mai puţin poluaţi decât peştii mari, precum tonul. Cel mai bun este peştele proaspăt, dar şi cel preparat în conserve. Se consumă de 2-3 ori pe săptămână.Într-un borcan de iaurt natural se găsesc mi­liar­de de bacterii vii, numite probiotice. În plus, iaurtu­rile cu lactobacili favorizează diges­tia şi tranzitul intes­tinal, întărind, de asemenea, siste­mul imunitar.Trebuie mâncat repede, pentru că numărul pro­bio­ticelor scade cu timpul, asociindu-l cu alimente bogate în prebiotice (banane, orz, ovăz), pe care bacteriile bune le vor folosi pentru a se dezvolta. Doza ideală: de două ori pe zi.