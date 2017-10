Regină a toam­nei, în Orient, floarea de crizan­temă simboli­zează splendoa­rea, puterea, longevi­tatea, sănătatea şi sentimentele profunde. Imaginea ei stilizată de­corează stema casei imperiale din Ja­ponia. Până în zilele noastre, s-a păstrat un obicei magic, multi­mi­lenar. Seara, crizantemele din gră­dină se acoperă cu o bucată fină de ţesă­tură. Pe timpul nopţii, ea se îmbibă cu roua izvorâtă din flori, cu care femeile se şterg dimi­nea­ţa pe faţă. Obiceiul făgăduieşte viaţă lungă şi tinereţe fără bă­trâneţe.Petalele albe, roz şi galben-auriu ale crizante­melor conţin multe ele­mente minerale: po­tasiu, magneziu, selenium, zinc, necesare pentru buna func­ţionare a organismului, în special a sistemului ner­vos. Planta conţine şi vita­mine, mai ales vitami­na C. Ca­li­tăţile terapeutice ale florilor de cri­zan­teme se bazează pe con­ţinutul ridi­cat de uleiuri e­te­­ri­ce, care în­tă­resc sistemul i­mu­ni­tar, capa­ci­tatea de apă­ra­­re a or­ga­­nis­mului şi ac­ţio­nează fa­vo­rabil asupra sistemului nervos.Specialiştii în Ayurveda reco­mandă folosirea florilor proas­pe­te de crizantemă pentru com­baterea insomniei. Seara se pune lângă pat o vază cu un bu­chet de flori proaspete. Îna­inte de culcare, se mes­tecă câteva petale de crizan­temă, iar o floare se pu­ne pe frunte şi se ţine uşor apăsată câteva mi­nute. Sistemul nervos se cal­mează şi facilitează somnul.Elevii şi studenţii fac, une­ori, înainte de exame­ne, crize de nervi. Se agită, vorbesc tare, li se dere­glează somnul. În asemenea caz, e bine ca înainte de culcare să li se aplice pe frunte un pansament îm­­bibat cu infuzie din petale proaspete de cri­zan­teme.Se presară pe un cearşaf petale proas­pete de crizantemă, pe care bol­navul se culcă cu spatele. Petalele tre­buie să acopere o zonă de la umeri până la şale. Lângă cap se pune un vas cu apă fier­binte, în care se presară câteva flori proas­pete.Pentru profilaxia maladiilor care se acutizează în perioada rece, de toamnă, se fac băi aro­mate cu flori de crizantemă. Orice plantă care a crescut în gră­dină sau în na­tură poate fi folosită pentru băi: petale de trandafir, iarbă de fragi, muşeţel şi albăs­trele, dar băile cu cri­zanteme sunt cele mai rafinate.Se prepară o infuzie din 500 ml apă clocotită şi 7-10 flori de mai multe culori. Se lasă să se răcească 25 minute şi se toarnă în cadă infuzia cu petale cu tot. Timp de 2 săptămâni, se fac 6-7 băi zilnic, câte 15 minute fie­care. Băile cu cri­zanteme li se re­co­man­dă mai ales vârstni­cilor şi per­­soanelor anemice, cu astenie ge­ne­rală sau care au suferit o boală de lungă durată şi obosesc repede, su­­fo­cându-se în timpul mersului rapid. Înainte de cul­care, lângă pat se pune şi o farfurie cu apă fierbinte, în care plutesc câteva flori proaspete. De ase­menea, băile se folosesc şi pentru vindecarea afecţiunilor inflamatorii ale pielii - neuro­dermite, eczeme, dar şi pentru dureri în articulaţii. Per­soanelor cu tremor senil (carac­teris­tic vârstei înaintate) li se recomandă băi calde pentru braţe, în ceai de crizan­temă.În cazurile când nu este po­sibil să se facă băi (per­soane cu infirmităţi fizice) se folosesc îm­pachetările lui Sebastian Kneipp, dar în loc de apă, se folo­seşte ceai din petale de crizan­temă. Mai întâi se infu­zează în apă fierbinte, timp de 35 minute, 10-14 flori tocate de crizantemă. Se îmbibă apoi un pro­sop cu infuzie caldă şi se înfăşoară cutia tora­cică sau locul care trebuie tratat. Procedura ajută la eli­minarea toxinelor din organism, îmbu­nătăţeşte starea bolnavilor cu afecţiuni ale plămâ­nilor şi rini­chilor., sea­ra, înainte de cul­­­care, se aplică o compresă cu miere de albine, în care timp de 24 de ore s-au ma­cerat cât­eva flori de cri­zantemă.Se aplică pe arti­culaţiile bol­nave, petale de cri­­zantemă macerate 7 zile în ulei nerafinat.Se aplică pe zona pulsului, de la încheie­tura mâi­nii, com­prese cu ulei de flori de crizantemă. Deasu­pra se înfăşoară o hârtie de celofan şi se fi­xează cu o faşă de tifon. Dacă hi­perten­siunea se aso­ciază cu du­reri de cap, se masează cu ulei şi tâmplele.Pe zona dintre bu­za de sus şi nas, se aplică peta­le înmuiate în ulei de floarea-soarelui timp de 3-5 ore. Se prind cu un leucoplast. Metoda poate fi folosită şi de persoane cu simţul olfactiv redus.o linguriţă plină cu petale tăiate mărunt se infuzează în 250 ml apă fierbinte. Când tem­peratura apei scade la 40 grade, în ceai se adaugă 7-10 bobiţe de struguri strivite şi o lin­guriţă cu miere de albine. Se beau două căni pe zi. Are un efect diuretic foarte bun.Se ames­tecă câte o lingu­riţă şi ju­mătate de petale de cri­zan­teme şi flori de tei, care se in­fuzează în 250 ml apă clo­cotită, vreme de 25 minute. Are efect diuretic şi sudorific.Se spală şi se amestecă petale de crizan­temă cu miere de albine, în proporţie 1:5. Se macerează 3-4 zile, apoi se adau­gă câte o linguriţă de macerat în 300 ml de ceai din frun­ze de zmeur, euca­lipt, sunătoare sau levănţică.Un supliment ali­men­tar nu trebuie să fie neapă­rat sub formă de pastile sau capsule pro­curate de la farmacie. Natura ne oferă destule posibi­lităţi de folosire a plantelor în "bucătăria tera­peutică". Tă­iate mărunt, petalele de crizanteme de diferite cu­lori se adau­gă în supe şi ciorbe, în salate şi ghi­veci.se consumă smântână ames­te­­cată cu pe­tale de cri­zan­­­te­me.(insu­fi­cienţă renală cronică) medicii orientali recomandă consumul în­gheţatei în ames­tec cu pe­tale proas­pete, tocate mă­runt.se pre­pară salată din mere, pere şi portocale tăiate cu­buleţe mici, petale de crizantemă şi de tran­dafir stropite cu suc de lămâie. Toate componentele se amestecă bine, se adaugă miere de albine sau dul­ceaţă de căpşuni.