Coperta cărţii

Vlaşca străbunilor

- Bună dimineaţa, Dia. De când mă ştiu, ăsta e primul gest pe care-l fac când îmi încep ziua. Deschid fereastra, să ies mai repede din găoacea viselor şi să las să năvălească peste mine lumina de la primele ore, a lumii de afară.- Am visat că eram în Haţeg. Stăteam faţă în faţă cu o biserică voievodală, ca aceea a lui Neagoe Basarab, pe care am văzut-o la Geoagiu, acolo unde m-am dus pe teren, ca jurnalist. Eram, în vis, cu colegii mei de revistă şi "şefessa", cum îi spu­nem noi doamnei Sânziana. Stăteam toţi pe o bancă şi dezbăteam subiecte cu tandră însufleţire. În vremea asta, biserica se ridicase de la pământ şi plutea încetişor, ca un bondar uriaş.- La mine, inima alege. Reglajul şi privirea mea sunt afective; un lanţ de reacţii atomice la lumea din jur. Nu ştiu dacă "simţ monstruos", dar ades "văz enorm". Cum devin apoi literatură toate cele adunate în sufletul şi inima mea, prin ce procedeu infinit de flotaţie separ cristale din sterilul de Timp şi de viaţă - e greu de spus. Ce ştiu e că, înainte de toate, e nevoie de Mâna aceea misterioasă care coboară de Sus doar când vrea ea...- Chiar îmi pla­ce cuvântul "trădare", pe care îl foloseşti. Mă face să mă gândesc la "traduttore tra­ditore". Pentru că eu toată viaţa am visat imposibilul: să traduc, să migrez dintr-un regn în altul al cunoaş­terii. Din matematică în poezie, şi retur. Să traduc, şi nu să trădez. Cât despre jurnalismul pe ca­re îl practic la "For­mula As", eu nu îl simt decât ca pe o prelun­gire a literaturii mele. Ba, de cele mai multe ori, lite­ra­tură pură aproa­pe.- Să spunem că dimineaţa vieţii mele a pornit cu matematica şi IT-ul, iar pe la nămiezi, soarele poeziei mi s-a arătat dintr-odată printre norii de teoreme şi biţi, orbindu-mă. Nici până azi nu ştiu dacă am trădat matema­tica sau doar am părăsit-o ca pe-o iubită cu care nu îmi găsisem fericirea. La în­ceputul anilor '90, am intrat în grevă ma­tematică. Eram deja în echipa Sân­zianei Pop, iar publicarea unei cărţi de poezie complet liberă, după pofta şi gustul meu, nu mai era nici ea o himeră.- Nichita Stănescu avea dreptate când spunea că "poezia nu se scrie cu cuvinte". Dar greşea în acelaşi vers, când spunea: "ma­tematica s-o fi scriind cu cifre". Nu, nici matematica nu se face cu cifre. Ci cu simboluri. La fel ca şi poezia, cu logos. Asta e puntea delicată şi subtilă între mate­matică şi poezie, pe care eu am simţit-o subliminal, încă din adolescenţă. La începuturile matema­ticilor, de la Euclid şi până la Piero della Fran­cesca, tratatele de geometrie se exprimau prin cuvinte! Erau nişte poveşti când concise, când stu­foase, despre realităţi miste­rioase şi profunde.- "Viaţa şi moartea în troleibuzul 81" a pornit, şi ea, de la vechea mea dorinţă de matematician, de a uni genuri literare diferite, într-o carte. De altfel, puţine cărţi de-ale mele sunt de poezie pură. Dincolo de asta în­să, cartea are un suflu afectiv unitar şi un personaj unic şi difuz: România. O descoperi aşa cum priveşti cercu­rile concentrice care apar pe un lac, când arunci pietre. Pri­mul cerc sunt chiar eu, cu iubirile mele, y compris mate­ma­tica şi poezia; al doi­lea - poveştile din România de ieri şi de azi, cu câteva personalităţi ale ei, exemplare sau disputate, ca Belu Zilber sau Vasile Voi­culescu. Iar Troleibuzul 81 care ne poartă pe toţi, când mai lin, când mai săl­tat, este chiar... România.- Sunt în judeţul Giur­giu. Sau Vlaşca, aşa cum îi spunea neînduplecat, după vechiul nume, bunicul meu Iacob. Într-un sat al cărui nume are rezonanţa stră­veche a libertăţii: Moşteni.- Văd un pei­saj aproape sele­nar şi magic. Un deal dintr-o tur­mă de dealuri, ca­re înconjoară o gârlă uriaşă, re­văr­sată devale. Azi, îmi apare tot ca în copilărie: o intrare ne­şti­ută, spre alte tă­râmuri. Dea­­su­pra coamelor scun­­de de deal, erupe spaţiul copleşitor al câmpiei. Spaţiul cel vechi, al libertăţii me­le totale. Pare că ţâş­neşte direct din gârla mare şi leneşă.- Chiar şi de scris, să ştii, nu pot să scriu decât în faţa unei ferestre, cu cerul izbindu-mă în plină figură. Dar în dimineaţa asta sunt fericit. M-am trezit în căsuţa asta ţărănească, dintr-un Eden vechi al copilăriei mele, după care am tânjit cu tărie ani de zile, dar unde până azi nu mai reuşisem să mă întorc.- Voi încerca să reînvăţ să călăresc pe deşelate, aşa cum făceam în copilărie. Apoi mă voi duce să înot în gârla Neajlovului. Vezi, Dia, mie îmi place foarte mult viaţa. Şi trăită, şi scrisă. În clipa în care am ştiut să stăpânesc şi partea terestră a vieţii, m-am putut pune serios şi pe scris.- Poezia a tronat de la prima oră. Ca un abur ce ieşea din toţii porii. Mi-au venit şi câteva idei de jurnalism, despre satul ăsta vechi, care se zbate să nu moară. Iar matematica s-a strecurat şi ea printr-o amintire. Vărul meu, Constantin, mi-a povestit cum stăteam eu toată ziua pe dealuri, când eram adolescent, cu un Tratat de Analiză Matematică în mână, şi cu ochii devale, pe gârla cea mare.- Sigur că da! Eu trebuie să îmi vânez şi dresez inspiraţia, ca să pot scrie texte bune la "Formula As". Iar pentru asta, mă izolez de lume cel puţin două zile.- Parafrazând un poem al lui Sorescu, îmi tre­bu­ie: o carte, o trăire intensă şi o femeie inspi­ratoare.- Ultimele două au fost prezente din plin. Cartea - doar în imaginaţie. E un roman pe care in­tenţionez să-l scriu încă din 1992: "Vlaşca pe ro­tile". O amintire tot mai tremurătoare, ca o mişcare de patine, pe măsură ce trece timpul, a acestui Eden pierdut.