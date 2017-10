"Caut leac pentru Alzheimer şi incontinenţă urinară"



Dintre diversele tipuri de cancer cutanat, car­cinomul bazocelular şi cel spinocelular reprezintă, din fericire, formele cu cel mai redus grad de malignitate, factorul de risc principal fiind radiaţia ultravioletă, fie naturală/actinică, fie artificială (aparate de bronzat). În general, carcinomul bazocelular se prezintă sub aspectul unui nodul tumoral sau placă infiltrată ori ulcerată, care prezintă la peri­ferie un chenar format din "perle epiteliomatoase". Caracterizat de o creştere foarte lentă a leziunii tumorale, acest tip de cancer cutanat nu are loca­lizări la nivelul mucoaselor şi nu metastazează sau metastazează foarte rar. Totuşi, în absenţa con­trolului şi a tratamentului alopat, există posibilitatea ca tumora să invadeze ţesu­turile învecinate şi struc­turile subiacente, inclusiv nervii, oasele sau creierul. Sigur, există tratamente naturiste pen­tru diferite for­me de cancer cu­tanat, in­clusiv pentru forma care afecteză celulele bazale din epi­derm (carcinom bazoce­lular) dar, în opinia mea, prima opţiu­ne terapeutică rămâne totuşi terapia stan­dard, cea la care dvs. faceţi referire.Tratamentul convenţio­nal de­pinde de mărimea tu­morii, profunzimea şi localizarea ei şi include, de la caz la caz, cură­ţirea şi cauterizarea leziunii, în­gheţarea (crioterapia), iradierea, excizia chirur­gicală sau o serie de metode de excizie prin radere sub control microscopic (aşa-numita chirurgie Mobs), utilizate pentru cancerele cutanate mari, recurente şi dificil de tratat, cu aplicabilitate pentru ambele forme mai "blânde" de cancer cutanat (ba­zo­celular, spinocelular). Practic, tumora cuta­nată se îndepărtează strat cu strat, până când nu mai rămân celule anormale. Mai mult, tehnica chirur­gicală Mobs este utilizată pentru a îndepărta leziu­nea canceroasă, fără a lua o cantitate excesivă din ţesuturile peritumorale (din jurul tumorii). Este bine de ştiut că majoritatea tratamentelor chirur­gicale destinate cancerelor cutanate presupun uti­lizarea unui anestezic local şi pot fi făcute am­bu­lator. Totodată, mai trebuie menţionat că prin trata­ment precoce (în stadiu incipient), carcinomul ba­zocelular are o rată de vindecare de peste 95%.Tratamentul naturist complementar, în cazul carcinomului bazocelular, include produse cu eficienţă terapeutică demonstrată clinic, precum Seleniul organic, Cartilajul de rechin, drojdia de bere, coenzima Q10, Resveratrolul, ciupercile antitumorale Ganoderma, Cordyceps, Agaricus etc., uleiurile care conţin acizi graşi mono şi polinesaturaţi (ex. uleiul de in), Zeolithul. Acesta din urmă şi-a dovedit eficacitatea în mai multe forme de cancer cutanat - carcinomul cu celule bazale şi carcinomul cu celule scuamoase, mela­nomul etc.Extern, se utilizeză o combinaţie obţinută din tincturi de Mărul-lupului, Propolis şi Tătăneasă, care se aplică sub formă de cataplasme (60-90 minute), pe zona leziunii tumorale. Acelaşi lucru se poate face prin aplicarea zilnică a pulberii de Zeolith sau Curcumină, direct pe zona unde se evidenţiază leziunea tumorală.Să auzim numai de bine!Boala Alzheimer este un tip de demenţă care evoluează lent şi ireversibil. Factorii de risc cu­nos­cuţi până în prezent şi asociaţi bolii sunt: înaintarea în vârstă, unele infecţii bacteriene, dia­betul, rezis­ten­ţa la insulină, ateroscleroza, hiper­tensiunea arte­rială, colesterolul crescut, trauma­tismele craniene, deficienţe nutriţionale, obezitate, niveluri ridicate de homocisteină, antecedente fa­miliale de boală Alzheimer (există patru mutaţii genetice care de­termină boala Alzheimer). Simp­tomele principale ale bolii sunt: afectarea me­moriei, a raţionamen­tului şi organizării activită­ţilor, dificultăţi de scrie­re/vorbire, învăţare, aten­ţie, orientare în timp şi în spaţiu, modificări ale stării emoţionale (depresie, anxietate, apatie), pier­derea interesului pentru ac­tivităţile zilnice, irita­bilitate, agitaţie, agresivitate, tendinţa de a distruge obiectele. De remarcat că informaţiile acumulate la începutul vieţii sunt ulti­mele care se pierd pe măsură ce boala avansează. Până în prezent, nu există un singur test sigur care să confir­me boala Alz­hei­mer. Diag­nos­ti­cul se pune de me­dicul specialist pe baza evaluării stării men­tale, a testelor neurologice, a ana­lizelor de sânge, a istoricului familial, a to­mo­grafiilor com­puterizate (CT) şi a exa­menului lichidului cefalorahi­dian.Boala, având o evoluţie len­tă, din nefericire, diagnosticul se pune târziu, când manifestările sunt deja marcante. Modificările la nivel cerebral pot pre­cede simptomele cu ani sau chiar zeci de ani.Tratamentele naturale pot avea un rol important în boala Alzheimer, cu condiţia ca acestea să fie de calitate şi adaptate si­tuaţiei concrete a fiecărui bol­nav. În cadrul lor este necesară o abordare complexă, care să identifice şi să acţio­neze asu­pra diverşilor factori posibili care stau la baza modificărilor structurii şi func­ţiilor creierului.Recomandările de produse naturale elaborate în Centrul de Medicină Inte­grativă Secom se bazează pe analiza holistică (globală) a persoanei bolnave, sunt integrate (asociate) be­nefic tratamentelor me­dicamentoase administrate şi respectă indicaţiile literaturii ştiinţifice de spe­cialitate.Produsele naturale recomandate sunt asociate, dozate şi etapizate pe baza monitorizării periodice a bolnavului. Având la dispoziţie peste 300 de ti­puri de produse naturale excepţionale, studiate ştiin­­ţific, importate de firma SECOM de la produ­că­tori internaţionali de prestigiu, putem elabora programe de tratament personalizate, care să con­tribuie la reducerea evoluţiei bolii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavului.Pentru o analiză holistică a pacientului, pe lângă informaţiile furnizate de analizele medicale, mani­festările clinice şi discuţiile cu bolnavul, pu­tem efectua o testare a stării de sănătate prin Elec­tro­Scanare Interstiţială, care oferă informaţii pri­vind starea funcţională a diferitelor organe şi ris­curile de apariţie a unor afecţiuni neurologice (prin­tre altele) înainte ca ele să poată fi evidenţiate prin analize sanguine sau imagistice. Testarea per­mite de ase­menea urmărirea evoluţiei stării de să­nătate şi a re­zultatelor obţinute în urma adminis­tră­rii tratamen­tului complementar natural adecvat.Bolnavul cu faringită cronică atro­fică prezintă sen­zaţie de uscăciune în faringe, "nod în gât", tuse seacă, iri­tativă, disfagie sau tulburări vocale progresive. Fac­to­rii etiologici locali şi generali sunt: insuficienţă respiratorie nazală cronică cu respiraţie de tip bu­cal (pe gură), le­zarea cronică a mucoa­sei prin agenţi chimici, aerul poluat, încăperi cu aer climatizat, modificări hormonale, dis­tonie neuro-vegetativă etc.Tratamentul faringitei cronice constă într-o sub­stituţie lichidiană din abundenţă, cu ceaiuri şi gar­gară cu salvie, gălbenele, muşeţel şi tătăneasă (se prepară o infuzie cu o linguriţă din fiecare plan­tă, la 200 ml apă, la care se adaugă un vârf de cuţit bi­carbonat alimentar). Este utilă, de aseme­nea, api­terapia cu miere de albine cristalizată, fa­gure de miere căpăcit şi propolis tablete (Pro­po­sept). Se vor evita băuturile carbogazoase, acidu­late şi alimen­tele condimentate.Se recomandă aerosoloterapia în staţiunile balneoclimaterice: Ocna Sibiului, Govora şi Că­limăneşti-Căciulata. O metodă comodă şi eficace o constituie inhalaţiile şi pulverizaţiile la domiciliu cu OCNASEPT spray, în extract salin natural din 8 plante medicinale aromatice. OCNASEPT spray se livrează la comandă, la tel. 0733/67.87.85, e-mail: sanmedsb@gmail.com Instilaţiile nazale cu soluţii uleioase (vitamina A, Rhinoil, ulei de cătină) şi vitaminoterapia (A ,E şi complex B) ajută de asemenea la refacerea mu­coasei.