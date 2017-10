Sunt cititoarea dvs. Solomon Florentina, din loca­litatea Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, şi vă scriu ca să vă mulţumesc pentru că în urma solicitării mele publicată în "Formula AS", am adunat banii necesari cu care le-am luat tratament fetiţelor mele bolnave. Adriana şi Ana vă mulţumesc. Ar trebui să ajung la Târgu Mureş cu Adriana, care este grav bolnavă cu inima, dar nu am mijloace materiale. Ar fi un vis împlinit dacă mi-aţi mai putea acor­da un spor de ajutor cât de mic.Mulţumesc frumos şi Dumnezeu să vă binecuvânteze!Bună ziua, sunt Popescu Ion, pen­sio­nar, în vârstă de 68 de ani, cu domiciliul în Piteşti, strada Pătraşcu Vodă nr. 3, blo­cul D1, scara C, etajul 1, apartamentul 7, tel. 0348/42.22.46. Vă scriu în legătură cu mama mea care are 90 de ani şi locuieşte singură la ţară. Are toate condiţiile, hrană, apă, căldură etc., dar mereu îmi spune că s-a săturat de singurătate. În sensul acesta, dacă din lista de persoane care au apelat la sprijinul dumneavoastră, există o fe­me­ie în vârstă de peste 60 de ani care să-şi dorească să locuiască la ţară, împreună cu mama mea, v-aş ruga să mă puneţi în le­gă­tură cu ea. Aştept răspunsul dum­nea­voastră şi mulţumesc mult.