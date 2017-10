- sat Cârlomăneşti, jud. Buzău (Scrisoarea: "Sunt grav bolnavă. Sunteţi ultima mea speranţă", F. AS nr. 1275) - 2.000 lei.- Călăraşi, jud. Călăraşi (Scrisoarea: "Copilul este singura mea bucurie", F. AS nr. 1275) - 2.000 lei.- sat Cozieni, jud. Ilfov (Scrisoarea: "După moartea fetiţei, am pierdut sarcina pe care o aveam şi am făcut diabet", F. AS nr. 1278) - 2.000 lei.- pentru BARBU GEORGICA din Brăila, jud. Brăila (Scrisoarea: "Am nevoie să fiu ajutată. Îmi vine curând sfâr­şitul", F. AS nr. 1278) - 2.000 lei.- Bucureşti, sector 5 (Scrisoarea: "Sunt o «ciudată» încer­cui­tă de boli", F. AS nr. 1278) - 2.000 lei.- Tecuci, jud. Galaţi (Scrisoarea: "Am 89 de ani. Ajutaţi-mă să nu mor de foame", F. AS nr. 1278) - 2.000 lei.- Câmpina, jud. Pra­hova (Scrisoarea: "Am grad de invaliditate ac­centuat", F. AS nr. 1278) - 2.000 lei.- Cluj Napoca, jud. Cluj (Scrisoarea: "Vreau să-i dau o şansă de viaţă normală fetiţei mele", F. AS nr. 1280) - 2.000 lei.