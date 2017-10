Luând Europa de-a latul, de la Bucureşti, direct pe coasta Atlan­ticului, pe un drum cu maşinile, în­tins pe mii şi mii de kilometri, am de­păşit mii de automobile purtând marca Dacia şi numeroase TIR-uri încărcate cu Duster-uri venind dinspre România. Sigur, firma este franceză, dar faptul că un brand românesc, un produs "made in Romania" se vinde la o scară atât de largă îţi dă o senzaţie de mare optimism. Occi­dentul a tre­cut peste stereotipiile (majoritatea, desigur, false) le­gate de "românii ţigani" şi se încrede în munca făcută de ei, o apreciază şi o încurajează! Impresia aceasta avea să ni se confirme, mai apoi, la tot pasul. Chelneri germani care ştiau expresii în limba română, încântaţi să afle că suntem conaţionali cu foşti colegi de-ai lor, pe care îi apreciau foarte tare, taximetrişti care ţineau să ne con­vingă că (în Austria şi Germania, bunăoară) ima­ginea românului s-a schimbat radical faţă de cea a "mâncătorilor de lebede" de la începutul anilor '90, oameni care ştiau de la televizor despre frumuseţile na­turale ale României (popularizate intens de en­glezi), despre faptul că e "o ţară verde", cum rar mai găseşti în Vest. Peste tot pe unde au trecut prin Eu­ropa, la muncă sau ca simpli turişti, românii "au sfinţit" locul în ultimii ani, iar lucrul acesta se vede limpede, fie că eşti la Viena, la Rouen sau la Mainz.Cu senzaţia aceasta, de bună aşezare a ţării, ne-am întors acasă, gata să ne punem pe scris, să transmitem opti­mismul cu care ne-am încărcat în tradiţionala noastră călătorie de toamnă, pe urme vechi, româ­neşti. Dar n-am ajuns bine, şi ne-am trezit în aceeaşi mocirlă po­litică pe care o lăsasem şi pe care, sub impresia bu­nă a Occidentului, o uitaserăm. Acelaşi cinism, când e vorba despre omul de rând, aceeaşi răutate, când vine vorba de firmele oneste, care încearcă să facă un ban în România, aceeaşi atitudine sfidătoare la adresa justiţiei, aceeaşi indiferenţă faţă de cultura naţională, acelaşi nepotism de partid şi de stat. Jafuri la ordinea zilei, bani sifonaţi cu neruşinare "în fa­milie", o instabilitate în viziunea despre eco­no­mie şi fis­calitate, care te fac să realizezi că e un ade­vărat no­roc că Ro­mâ­nia încă există, condusă de ase­menea incompetenţi ticăloşi. Senzaţia că ţara aceas­ta se dez­voltă fără conducere, din energia ei de a su­pra­vieţui, e tot mai puternică. Doamne, şi cât de de­parte puteam fi, dacă eram conduşi - nici măcar de oa­meni cu mult mai competenţi - ci doar un pic mai cinstiţi!